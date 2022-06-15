Зарегистрировано более 17,5 тыс. военных преступлений РФ в Украине, - Офис Генпрокурора

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину стражи порядка зарегистрировали более 17,5 тыс. преступлений агрессии и военных преступлений.

Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным ОГП, зарегистрировано 17 511 преступлений агрессии и военных преступлений, в том числе 16 862 по поводу нарушения законов и обычаев ведения войны, 73 по планированию, подготовке или решению и ведению агрессивной войны, 18 по пропаганде войны, 558 других.

Кроме того, украинские правоохранители зарегистрировали 8477 преступлений против нацбезопасности, из них 5841 в отношении посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 1112 в отношении государственной измены, 1140 в отношении коллаборационной деятельности, 46 в отношении пособничества государству-агрессору, 62 в отношении диверсии.

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