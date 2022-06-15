Такой развитой антикоррупционной инфраструктуры, как в Украине, нет во многих странах ЕС, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Все, что делала наша страна по отношению к антикоррупционной структуре, не связано с вступлением в ЕС, а это для себя, для Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения со СМИ Дании.
Что касается предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС, то, по мнению Зеленского, Дания, у которой есть вопросы по антикоррупционной инфраструктуре, имеет неполную информацию о реальном положении дел в нашей стране.
"Такой развитой антикоррупционной инфраструктуры, работающей во время войны и (работавшей. - Ред.) до войны, как в Украине, думаю, нет во многих странах ЕС", - пояснил президент.
В частности, по словам Зеленского, в нашем государстве продолжают работу НАБУ, НАПК и ВАКС, несмотря на попытку заблокировать полномочия некоторых из них через решения Конституционного Суда.
"Но все, что мы делали в отношении антикоррупционной структуры, в судебной реформе, не связано с вступлением в ЕС, а это для себя, для Украины. Мы хотим, чтобы Украина была быстрой, современной, без какой-либо бюрократии", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Статистика опыта поразительна ! Все ****** - ни у кого не трескается....
И поскльку ****** всё больше можно с гордостью сказать "Антикоррупционая структура развивается !"
Кажуть одне а роблять зовсім інше і головне треба брехати та казати на біле чорне
И это во время войнЫ, когда деньги нужны Армии, такая куча бездельников высасывает из пальца проблемы для мелкой сошки и защищает дружбанов. Обвиняются по надуманным причинам
неугодные генералы, назначаются виноватые в убийстве Шеремета, исчезли плёнки с записями
Ермака о продаже должностей во власти, куча денег ушла якобы на дороги( кто будет это подтверждать?), предъявляют подозрение ненайденным оркам в убийстве , которые может
сами сдохнут или смеются над этим. Я уже молчу об интесивной работе по обпачкиванию
Пятого Президента, что создаёт помехи в действительно нужной работе для страны.
Я думаю, что этому вранью Зе учится у путина, это его идеал, не зря хочет преданно заглянуть в глаза. Стыдно, наверняка иностранные службы знают всю подноготную нашей власти и при случае
брезгливо отвернутся. Немцы, так точно, они враньё на дух не переносят, один раз соврал - всё,
тебе больше вообще не верят!
Отак вона працює, антикорупційна структура...
Посилання https://firtka.if.ua/blog/view/iak-vikrivach-koruptsiyi-zavdav-derzhavi-zbitkiv-na-227-tisiach-griven https://www.openforest.org.ua/205367/