В результате обстрела железнодорожных путей в Покровске разрушен вагон с гумпомощью, - городской голова Требушкин
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В Покровске Донецкой области российские захватчики в ночь на 15 июня обстреляли железнодорожные пути, из-за чего разрушен вагон с гуманитарной помощью.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграм-канале сообщил Покровский городской голова Руслан Требушкин.
"Прошедшие сутки в громаде прошли беспокойно, ночью были слышны взрывы... Ночью произошел обстрел железнодорожных путей, разрушен 1 вагон с гуманитарной помощью (пищевыми продуктами), повреждены железнодорожные пути, оборвана линия электропередач над путями. Погибших и травмированных нет", - написал глава города.
По его словам, обнаружены повреждения окна и кровли одного из частных домов. Другие факты относительно пострадавших и разрушений в результате обстрелов в Покровской громаде устанавливаются.
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Несмотря на то, что градоначальник Димитрова регулярно беспокоится о собственном имидже, его личность регулярно оказывается в центре скандальных ситуаций. Так, Руслан Валерьевич лично возил «Беркуту» носки и сало, называл украинские власти «хунтой», что не помешало ему баллотироваться в народные депутаты Украины. Весной 2014 года Руслан Валерьевич, вспоминая аннексию Крыма, говорил, что «благодарен Путину за то, что он сделал«.
С марта 2015 года областные правоохранители пытаются разобраться во взаимодействии Коммунального предприятия «Димитровское МОКХ» с ООО «Империя Нефтепродукт», одним из учредителей которого был брат Димитровского городского головы Алексей Требушкин.
9 марта 2015 года Димитровским ГО ГУМВД Украины в Донецкой области совместно с СБУ в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесено уголовное производство № 12015050490000309 по ч. 2 ст. 364 УК Украины по факту злоупотребления властью или служебным положением и возможного присвоения денежных средств должностными лицами Димитровского МОКХ и ООО «Империя нефтепродукт», так как одним из учредителей подследственных предприятий был брат Димитровского городского головы Алексей Требушкин.
Вторым учредителем является Виктория Требушкина, супруга мэра. Она внесла первоначальный взнос в открытие ООО «Империя нефтепродукт» - 163 тысячи гривен. На период следствия, как пишут СМИ, жена городского головы скрылась неизвестном направлении.
По словам Требушкина, следственные мероприятия явно препятствуют работе предприятия, к тому же правоохранители при этом еще и «ведут себя по-хамски».
Как пишет dosye.info, мэр Димитрова во всем винит «предыдущую власть», правда, кого именно он имеет ввиду, не уточняет. То ли речь идет о бывших градоначальниках, которым пришлось по тем или иным причинам оставить занимаемые посты, то ли Руслан Валерьевич говорит о «Партии регионов», от которой был избран.
В ноябре 2016 года прокуратурой Донецкой области было начато уголовное производство в отношении мэра Покровска Руслана Требушкина по статьям 368-2 (незаконное обогащение) и 366-1 (декларирование недостоверной информации).
Следствие установило, что супруги Требушкины имеют десять банковских счетов, на которые в течение 2015-2016 годов незаконно перечислялись 3,28 млн гривен. Переводы осуществляли предприниматели Мирнограда (Димитрова), Покровска и Краматорска, сообщает ресурс «Наші гроші» со ссылкой на постановление Краматорского городского суда Донецкой области от 6 декабря.
Установлено, что 1 апреля 2016 года во время очередной сессии Красноармейского городского совета родному брату мэра Покровска, который является депутатом горсовета, было изменено целевое назначение участка 0,07 га из жилой в коммерческую застройку для строительства торгового центра и кафе, а также предоставлен на 22 года в аренду смежный участок 0,27 га. Инвестор, который выступил на данной сессии и рассказал, что готов вложить в строительство около 1 млн долларов, в дальнейшем перечислил Руслану Требушкину 150 тыс грн.
Следствие установило, что мэру активно помогает его охранник. В частности, у последнего есть банковский счет, на который в течение июля 2016 года было перечислено для Требушкина 500 тыс. гривен.
6 декабря суд предоставил следователю прокуратуры Донецкой области доступ к счету охранника мэра.
В последнее время вокруг городского головы Димитрова происходит череда по меньшей мере странных событий: то встреча с громадами соседнего города, то обыск в квартире, в которой прописан Руслан Валерьевич, но апогеем стало его заявление на одном из местных телеканалов о том, что в отношении него «правоохранители выполняют политический заказ».
Как пишет Сайт города Красноармейска и Димитрова, 9 марта 2015 года Димитровским ГО ГУМВД Украины в Донецкой области совместно с СБУ в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесено уголовное производство № 12015050490000309 по ч. 2 ст. 364 УК Украины по факту злоупотребления властью или служебным положением и возможного присвоения денежных средств должностными лицами Димитровского МОКХ и ООО «Империя нефтепродукт», так как одним из учредителей подследственных предприятий был брат Димитровского городского головы Алексей Требушкин, - отмечает 06277.com.ua.
Сегодня Руслан Требушкин может лишь откреститься от происходящего тем, что лично он не имеет к этому никакого отношения уже 5 лет, а его брат - всего лишь учредитель и ничего более.
«Сразу хочу сказать, что предприятие, собственником которого являлся я 5 лет назад, на сегодняшний день наша семья и мои родственники никакого отношения к нему не имеют. А мой брат, в отношении которого проводятся следственные действия никогда финансово-хозяйственной деятельностью предприятия ни 5, ни 10, ни год назад не занимался. Он был только учредителем», - утверждает городской голова Димитрова.
Но, вспомнив о брате, Руслан Валерьевич не упомянул среди учредителей и непосредственных руководителей собственную жену, которая внесла ни большой, ни малый первоначальный взнос в открытие ООО «Империя нефтепродукт» - 163 тысячи гривен. Вряд ли это было бескорыстным «жестом доброй воли», и, выделив «круглую сумму», Виктория Требушкина отошла от дел. К слову, где сейчас находится жена городского головы неизвестно, но явно не в Димитрове.
С каких пор семья Требушкиных не имеет отношения к предприятию непонятно, при учете того, что еще в марте и Виктория и Алексей Требушкины являлись его учредителями. Но, если даже «Империя нефтепродукт» сменила официальных владельцев, то их имена остаются в тайне.
Відома своєю політичною прихильністю до «Сім'ї» Януковича, а також скандальними вчинками та висловленнями.
З огляду на підтримку російських диверсійно-терористичних груп під час захоплення ними Слов'янська, Неля Штепа заарештована в липні 2014 харківською прокуратурою із звинуваченням «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей».
Кандидат у народні депутати від партії «Опозиційна платформа - За життя» на парламентських виборах 2019 року, № 74 у списку[1][2].
1 серпня 2020 року, Штепа заявила, що політрада партії «Партія Миру та Розвитку» висунула її кандидатуру претендентом на посаду міського голови м.Слов'янська на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року[3]. Разом з тим, місцеве населення подібну позицію колаборантки оцінює неоднозначно.
25 жовтня 2020 року, Штепа не пройшла до другого туру виборів міського голови м. Слов'янська, про це повідомила очільниця Слов'янської територіальної виборчої комісії Надія Петрова.
Кримінальна відповідальність:
Обіймаючи керівні посади (начальник відділу збуту та директор по комерції) на Артемівській взуттєвій фабриці, Неля Ігорівна Штепа притягалася до кримінальної відповідальності за статтею Кримінального Кодексу України «Розкрадання в особливо великих розмірах». Ця інформація згідно зверненню голови Громадської організації «Правовий захист» Остапенко Д. О., повинна бути у базі даних Міністерства внутрішніх справ України.Під час російської інтервенції в Україну і захоплення проросійськими сепаратистами та російськими диверсантами державних установ Слов'янська 12 квітня 2014 Штепа фактично підтримала захоплення державних будівель бойовиками: «Це не якісь приїжджі з Західної України, це наші, донецькі хлопці», - переконувала вона присутніх біля захопленого міськвідділу міліції жителів міста. У зв'язку з цим Донецьке обласне управління СБУ відкрило кримінальне провадження проти Нелі Штепи за сепаратизм.11 липня 2014 року затримана, а 13 липня заарештована прокуратурою Харківської області.20 вересня 2017 року суд Харкова випустив Штепу із СІЗО під цілодобовий домашній арешт у Слов'янську, а наступного дня, 21 вересня стало відомо, що на неї наділи електронний браслет.У січні 2018 року дві колегії суддів Ленінського райсуду Харкова оголосили самовідвід, тому розгляд справи Штепи розпочали спочатку вп'яте. До цього її справою займалися Червонозаводський і Комінтернівський райсуди Харкова. З опівночі 14 січня 2018 року, після закінчення терміну дії домашнього арешту, дія будь-якого запобіжного заходу на Штепу припинилася. Справу екс-мера Слов'янська передали для подальшого розгляду в Жовтневий райсуд м. Харкова.24 жовтня 2019 року, Європейський суд з прав людини визнав порушення з боку України у справі Штепи. Суд визначив, що Україна має виплатити їй 2600 євро моральної компенсації і 1000 євро відшкодування судових витрат.20 січня 2021 року, суддя Олена Глібко Орджонікідзевського суду Харкова обрала для Штепи запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 19 березня 2021 року, вона має перебувати вдома з 22.00 вечора до 5.00 ранку.26 січня 2022 року, прессекретар Харківської обласної прокуратури повідомив, що наступне засідання Орджонікідзевського райсуду м. Харкова у справі Штепи заплановане на понеділок, 31 січня. Головуватиме у засідання суддя Олена Глібко. Штепу обвинувачують у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) КК України.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&oldid=36171395
ой Миколо киздиш...........
система краща в світі але не працює нікуя.
це щодо антикорупційної системи зе....