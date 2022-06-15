В результате обстрела железнодорожных путей в Покровске разрушен вагон с гумпомощью, - городской голова Требушкин

В Покровске Донецкой области российские захватчики в ночь на 15 июня обстреляли железнодорожные пути, из-за чего разрушен вагон с гуманитарной помощью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграм-канале сообщил Покровский городской голова Руслан Требушкин.

"Прошедшие сутки в громаде прошли беспокойно, ночью были слышны взрывы... Ночью произошел обстрел железнодорожных путей, разрушен 1 вагон с гуманитарной помощью (пищевыми продуктами), повреждены железнодорожные пути, оборвана линия электропередач над путями. Погибших и травмированных нет", - написал глава города.

По его словам, обнаружены повреждения окна и кровли одного из частных домов. Другие факты относительно пострадавших и разрушений в результате обстрелов в Покровской громаде устанавливаются.

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