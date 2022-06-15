НАТО вечером объявит о выделении Украине новой военной помощи, в том числе тяжелого вооружения и дальнобойной артиллерии, - Столтенберг

Министры обороны стран НАТО вечером объявят о выделении Киеву новой военной помощи, включая тяжелое вооружение и дальнобойную артиллерию.

Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, НАТО готовит план перевода украинской армии с постсоветского вооружения на оружие Альянса.

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