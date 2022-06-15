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НАТО вечером объявит о выделении Украине новой военной помощи, в том числе тяжелого вооружения и дальнобойной артиллерии, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

нато,столтенберг

Министры обороны стран НАТО вечером объявят о выделении Киеву новой военной помощи, включая тяжелое вооружение и дальнобойную артиллерию.

Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, НАТО готовит план перевода украинской армии с постсоветского вооружения на оружие Альянса.

Читайте: До конца года Украине нужно получить статус кандидата в ЕС, ПДЧ в НАТО и победить Путина, - Порошенко
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Топ комментарии
+11
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15.06.2022 12:43
+9
Севастополь ЧЕКАЄ!!!
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15.06.2022 12:45
+9
Останнім часом ми тільки й чуємо - зробимо, поставимо, допоможемо і т.п. А хочеться почути - зробили, поставили, допомгли.
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15.06.2022 12:56
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15.06.2022 12:43 Ответить
Севастополь ЧЕКАЄ!!!
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15.06.2022 12:45 Ответить
аж три(!) одиниці?
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15.06.2022 12:47 Ответить
Не 3, а 4 (чотири)!!!
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15.06.2022 12:51 Ответить
Где была инфа про три единицы ?Здесь скорее всего огласят о поставках новой партии тяжёлого вооружения ,а те три хаймарса о передаче которых было заявлено ранее не в счёт
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15.06.2022 13:02 Ответить
три одиниці - це фігурально
я кепкую з кількості та темпів постачання
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15.06.2022 13:09 Ответить
Там було 4 хімарса і то ж ніьи від США по ленд-лізу, а не від НАТО загалом, плюс на них якраз катають навчання зараз, була ж інфа. Тому побачим шо саме НАТО ухвалить...
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15.06.2022 13:43 Ответить
Це він на фото підняв вказівного, чи середнього пальця?
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15.06.2022 18:19 Ответить
Оружие, которое поставляется Киеву уже сейчас, является грантовой помощью стран-участников формата Рамштайн, который также называют антипутинской коалицией. Первые поступления тяжелого вооружения Украине от США в рамках ленд-лиза ожидаются в конце июня - начале июля. Сроки поставок затягиваются по причине сложности логистики. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Пароход грузится где-то неделю. Потом еще минимум две недели идти через Атлантику. Неделя разгрузки, потом железная дорога, и только потом Украина…Где-то к концу июня - началу июля мы можем ждать первые поступления ленд-лиза в Украину", - подчеркнул Жданов.
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15.06.2022 12:48 Ответить
Ох. Я теж це чула і на це сподіваюсь. Але Жданов не офіційна особа і це були його припущення...
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15.06.2022 12:52 Ответить
А как же заявления ,что ленд лиз начнёт только поступать с октября месяца
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15.06.2022 13:03 Ответить
В жовтні США почнуть новий фінансовий рік, була десь інфа що розраховують ще на виділення $60млрд
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15.06.2022 13:51 Ответить
На жаль знаючі люди кажуть що Жданов так собі експерт.
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15.06.2022 13:17 Ответить
Тільки но хотів написати те саме))) Хто взагалі його прозвав "воєнним експертом"?
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15.06.2022 13:54 Ответить
А можна прізвища тих знаючих людей?
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15.06.2022 15:28 Ответить
А можна прізвища тих хто видає статус експерта тим більше військового? Мені так про нього сказали знайомі військові. Він по їх словах декілька раз катастрофічно так помилявся в характеристиках техніки тому вони його ігнорять.
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16.06.2022 02:30 Ответить
и опять до октября ждать...
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15.06.2022 12:49 Ответить
Цей Столтенберг якийсь ненадійний, але що зробиш, сподіваємось на краще...
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15.06.2022 12:55 Ответить
Останнім часом ми тільки й чуємо - зробимо, поставимо, допоможемо і т.п. А хочеться почути - зробили, поставили, допомгли.
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15.06.2022 12:56 Ответить
Тоді звертайся до нашого Гаранта.... Він тобі покаже карту "великого будівництва"...що зробили, де поставили...на що "положили"...
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15.06.2022 13:16 Ответить
"Минск 3" не одобрит ни народ Украиньі , ни президент . Зеленский неоднократно об єтом говорил , на упреждение Макрона .
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15.06.2022 14:32 Ответить
Губу закатай, макроша.
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15.06.2022 16:47 Ответить
Оговтались!

заїбали ******** ганяти....
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15.06.2022 13:20 Ответить
Успіх України є перемога демократії над деспотизмом, перемога мінжнародного права - уникнення десятків нових війн. Перемога правди над брехнею. Демократизація, олюднення рфії.
Поразка України це перемога безпредельщіни, за пару тижнів мінімум Мадярщина в якомусь одкб, дезорганізація НАТО, та наступна війна на Рейні.

Деморкатичний світ має обєднатись в єдиний кулак озброїти Україну такою кількістю й такою зброєю стримування щоб нелюдський рашизм пав, навіки забув про агресію.
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15.06.2022 13:22 Ответить
Что только не обещали и РСЗО притом разных производителей, танки Леопард, МиГи, гаубицы, И ещё санкции из ада, и дефолт.
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15.06.2022 13:26 Ответить
Санскции только-только начинают работать. К концу лета в РФ будет колапс.
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15.06.2022 13:34 Ответить
Это очередная сказка, что начнут работать в октябре, ленд Лиз закон дающий право отправлять вооружение без спроса конгресса и все, а октябрь это очередная выдумка. В отношении коллапса Иран более бедная страна чем рашка и на неё наложены санкции более жесткие и уже 40 лет Иран вёл три войны разрабатывает ядерное оружие и коллапса не предвидится. О
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15.06.2022 14:01 Ответить
Обещанного 3 года ждут....
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15.06.2022 14:00 Ответить
К зиме наверное успеет дойти... неизвестно сколько....
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15.06.2022 13:59 Ответить
Нові? А старі вже шо, отримали?
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15.06.2022 14:04 Ответить
Будете хизуватися коли зброя буде на фронті.
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15.06.2022 14:05 Ответить
А вечером какого дня и года?
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15.06.2022 16:57 Ответить
НАТО и их оружие - это хорошо! Но Украина может и сама должна закупать оружие по всему миру.Это паралельно поставкам оружия США и НАТО!!!Пусть не такое высокоточное ,но надежное и эффективное .Которое у нас заканчивается.Это РСЗО и артиллерия .Зачем искать по всему белому свету боеприпасы к советскому оружию ,если можно купить аналог РСЗО и гаубицы у Китая,Индии,Пакистана ,Бразилии и т.д.Одно другому не мешает.Главное ,чтобы оружия было очень много и мы преобладали на поле боя над артиллерией врага.Слава Украине!
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15.06.2022 20:11 Ответить
 
 