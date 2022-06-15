НАТО вечером объявит о выделении Украине новой военной помощи, в том числе тяжелого вооружения и дальнобойной артиллерии, - Столтенберг
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Министры обороны стран НАТО вечером объявят о выделении Киеву новой военной помощи, включая тяжелое вооружение и дальнобойную артиллерию.
Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По его словам, НАТО готовит план перевода украинской армии с постсоветского вооружения на оружие Альянса.
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+11 частный сектор
показать весь комментарий15.06.2022 12:43
+9 Small Jerboa
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показать весь комментарий15.06.2022 12:56
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я кепкую з кількості та темпів постачання
"Пароход грузится где-то неделю. Потом еще минимум две недели идти через Атлантику. Неделя разгрузки, потом железная дорога, и только потом Украина…Где-то к концу июня - началу июля мы можем ждать первые поступления ленд-лиза в Украину", - подчеркнул Жданов.
заїбали ******** ганяти....
Поразка України це перемога безпредельщіни, за пару тижнів мінімум Мадярщина в якомусь одкб, дезорганізація НАТО, та наступна війна на Рейні.
Деморкатичний світ має обєднатись в єдиний кулак озброїти Україну такою кількістю й такою зброєю стримування щоб нелюдський рашизм пав, навіки забув про агресію.