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Около 30 музеев повреждены в Украине в результате вторжения РФ, - Минкульт

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

музей

В Украине в результате полномасштабного вторжения России повреждено 30 музеев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН, об этом на брифинге сообщила заместитель министра культуры и информационной политики Анастасия Бондарь.

"На сегодняшний день из-за полномасштабного вторжения повреждения получили примерно 30 музеев. Некоторые из них, например, музей имени Григория Сковороды, полностью уничтожены. Другие пострадали от мародерства", – сообщила Бондарь.

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Питання яке чомусь мало хто підіймає.Музеї невивезли з окуповани вже територій чому ?І чи вивозять музех в радіусі 30 км в зоні бойових дій?Орки багато пограбували спецкомандой
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15.06.2022 17:06 Ответить
 
 