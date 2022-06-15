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война (46696) зерно (996) Минагрополитики (397) Высоцкий Тарас (32)

Готовим план Б в случае невозможности деблокады морских портов, - Минагрополитики

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно

Украина уже готовит дополнительные мощности по хранению, чтобы в варианте отсутствия экспорта через порты была возможность хранить и прошлогодние остатки, и новый урожай.

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая переходные остатки с прошлого года и прогноз урожайности этого года, может быть дефицит в пределах 10-15 млн тонн. Поэтому сейчас как план Б для хранения зерна, в случае невозможности быстрого экспорта, завозятся мобильные элеваторные банки и рукава, чтобы иметь в резерве потенциальное оборудование для хранения этих дополнительных тонн", – пояснил он.

В целом, в Украине есть тысячи элеваторных мощностей, и они распределены по всей территории нашего государства.

Также читайте: США работают, чтобы не допустить продажи Россией украденного в Украине зерна, - Жан-Пьер

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+4
Варіантів незліченна кількість. З"явиться план ААА, ААБ, ААВ тощо.
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15.06.2022 13:17
+4
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15.06.2022 13:26
+2
Гучніше патякайте про це і ***** розтрощить ваш Б на ухналь.
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15.06.2022 13:11
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Гучніше патякайте про це і ***** розтрощить ваш Б на ухналь.
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15.06.2022 13:11 Ответить
Заколебали своими планами "А" "Б" "В" когда у вас алфавит закончится, шо делать будете?
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15.06.2022 13:11 Ответить
Варіантів незліченна кількість. З"явиться план ААА, ААБ, ААВ тощо.
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15.06.2022 13:17 Ответить
Для Украины у них один план - "Ж"!
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15.06.2022 13:33 Ответить
План "Б" це заявити на увесь світ, що порти ми про.бали?
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15.06.2022 13:12 Ответить
План А- Б -С -Д алфавит, ромашку устроили. Он у Зели плана столько, на всех хватит. Вы допустили такую ситуацию ,а вообще БИТЬ ВРАГА НУЖНО. правда нечем. тортами и асфальтом. Плановики хреновы.
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15.06.2022 13:13 Ответить
ЧТО УГОДНО,КАК УГОДНО,ТОЛЬКО ВОСЬМИЛЕТНИХ ПОДОНКОВ БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ К ВЛАСТИ,ХОТЯ ВЫБИРАТЬ НЕЗНАЮ КОГО,НО НЕ ИХ,
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15.06.2022 13:16 Ответить
Обирайте тих,хто за нас воює,а не виробляє гаряче повітря.
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15.06.2022 13:18 Ответить
Путлер годов 5 назад изрек гениальну мыслю....а мы Цап-царап и в дамки
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15.06.2022 13:18 Ответить
Україна має достатньо Гарпунів, щоб потопити весь чф рф - Братчук 29 травня 2022-як завжди молоть язиком яке сьогодні число?
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15.06.2022 13:21 Ответить
Якби могли то вже б потопили. Інформаційні атаки спрямовані на стримування ворога теж потрібні
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15.06.2022 13:27 Ответить
Має бути єдиний план деблокади. І це повне знищення кацапського флоту в Чорному морі. Все інше не допоможе. Паралельно з цим потрібно організовувати диверсії стосовно кацапського торгового флоту. Лише адекватна відповідь може вгамувати придурків.
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15.06.2022 13:23 Ответить
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15.06.2022 13:26 Ответить
План АБ самий оригіональний ,створити бригаду ,основне завдання якої є знищення чорноморського флоту московії, час виконання один місяць,міністерсво оборони забезпечити технікою і необхідним обладнанням.
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15.06.2022 13:27 Ответить
Типа включат Турборежим с Турбонаддувом... дилетантам дали порулить 5 лет...73😪процента %...Zelohov . ..
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15.06.2022 13:33 Ответить
если президент не хочет давать ответку по территории врага, то какие там планы?
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15.06.2022 13:52 Ответить
Зерно передать бы на ответственное хранение болгарам как члену НАТО.
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15.06.2022 16:53 Ответить
 
 