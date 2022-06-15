Готовим план Б в случае невозможности деблокады морских портов, - Минагрополитики

Украина уже готовит дополнительные мощности по хранению, чтобы в варианте отсутствия экспорта через порты была возможность хранить и прошлогодние остатки, и новый урожай.

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая переходные остатки с прошлого года и прогноз урожайности этого года, может быть дефицит в пределах 10-15 млн тонн. Поэтому сейчас как план Б для хранения зерна, в случае невозможности быстрого экспорта, завозятся мобильные элеваторные банки и рукава, чтобы иметь в резерве потенциальное оборудование для хранения этих дополнительных тонн", – пояснил он.

В целом, в Украине есть тысячи элеваторных мощностей, и они распределены по всей территории нашего государства.

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