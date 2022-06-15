На саммите в Мадриде союзники НАТО согласуют комплексный пакет помощи Украине, - Столтенберг
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал, что на саммите, который пройдет в Мадриде 28-20 июня, союзники одобрят большой пакет помощи для Украины.
Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе накануне заседания министров обороны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я ожидаю, что на саммите союзники по НАТО согласуют комплексный пакет помощи для Украины. Помогая Украине в долгосрочной перспективе перейти от техники советских времен к современной технике НАТО и улучшить взаимосовместимость с НАТО", - сказал он в среду в Брюсселе на пресс-конференции накануне заседания министров обороны.
Столтенберг уточнил, что этот комплексный пакет помощи направлен "на переход всего оборудования от (стиля) советской эры к современному оборудованию в соответствии со стандартами НАТО".
"Этот переход требует, своего рода, передачи знаний, экспертизы, что потом позволит сделать этот достаточно серьезный шаг для вооруженных сил - перейти от старых систем к современным. Это также в значительной степени о взаимосовместимости со стандартами НАТО, взаимосовместимостью со странами союзниками по НАТО", - детализировал он.
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