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На саммите в Мадриде союзники НАТО согласуют комплексный пакет помощи Украине, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал, что на саммите, который пройдет в Мадриде 28-20 июня, союзники одобрят большой пакет помощи для Украины.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе накануне заседания министров обороны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я ожидаю, что на саммите союзники по НАТО согласуют комплексный пакет помощи для Украины. Помогая Украине в долгосрочной перспективе перейти от техники советских времен к современной технике НАТО и улучшить взаимосовместимость с НАТО", - сказал он в среду в Брюсселе на пресс-конференции накануне заседания министров обороны.

Также читайте: НАТО вечером объявит о выделении Украине новой военной помощи, в том числе тяжелого вооружения и дальнобойной артиллерии, - Столтенберг

Столтенберг уточнил, что этот комплексный пакет помощи направлен "на переход всего оборудования от (стиля) советской эры к современному оборудованию в соответствии со стандартами НАТО".

"Этот переход требует, своего рода, передачи знаний, экспертизы, что потом позволит сделать этот достаточно серьезный шаг для вооруженных сил - перейти от старых систем к современным. Это также в значительной степени о взаимосовместимости со стандартами НАТО, взаимосовместимостью со странами союзниками по НАТО", - детализировал он.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
Дуже вірний крок і необхідний для руху України в НАТО. Я думаю, що нам дуже потрібне НАТО, бо де НАТО там мир. І НАТО ми потрібні, бо це не мадяри з двома танками і купою лайна на всю організацію, що є троянським коником від московії, а боєспособна і хоробра армія, яка нарівні воює з набагато краще оснащеною і більшою армією орди.
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15.06.2022 13:38
+7
Найкраще буде килимові ядерні гуманітарні бомбардування ерефії
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15.06.2022 13:26
+7
А Рамштайн тогда зачем??? Все больше похоже на клоунаду...
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15.06.2022 13:28
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Найкраще буде килимові ядерні гуманітарні бомбардування ерефії
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15.06.2022 13:26 Ответить
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15.06.2022 13:48 Ответить
Украине нужны высокоточные ракеты и дроны
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15.06.2022 13:49 Ответить
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15.06.2022 13:43 Ответить
А Рамштайн тогда зачем??? Все больше похоже на клоунаду...
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15.06.2022 13:28 Ответить
да да да Німеччина запропонує Україні менше реактивних систем залпового вогню, ніж обіцяла - ЗМІ

Мінетчина он вже не 4 обіцяє, а 3 потім виявиться шо 0
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15.06.2022 13:29 Ответить
новые схватки горы по рождению мыши...
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15.06.2022 13:33 Ответить
Куда бы ещё спрятаться, чтобы избежать реальной помощи Украине. Мадрид, Лиссабон, Пхеньян...
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15.06.2022 13:33 Ответить
Все решат в Мадриде❗Это будет так же зрелищищно как коррида👍 Каждая страна будет оглашать длинный список оружия который они отправляют в Украину👍
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15.06.2022 14:18 Ответить
Все в майбутноьму. Казав пан кожух дам.
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15.06.2022 13:35 Ответить
Дуже вірний крок і необхідний для руху України в НАТО. Я думаю, що нам дуже потрібне НАТО, бо де НАТО там мир. І НАТО ми потрібні, бо це не мадяри з двома танками і купою лайна на всю організацію, що є троянським коником від московії, а боєспособна і хоробра армія, яка нарівні воює з набагато краще оснащеною і більшою армією орди.
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15.06.2022 13:38 Ответить
техническамощь уже в пути....
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15.06.2022 13:39 Ответить
А шольц с помощью в кадр не попал❗Плетется где то сзади
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15.06.2022 14:19 Ответить
Британія з Польщею та Україною повинні створити новий Альянс...але не НАТО...яке провонялося что Мавзолєй чЛеніна...
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15.06.2022 13:39 Ответить
Uwierzę kiedy zobaczę.
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15.06.2022 13:45 Ответить
Почти вся тяжёлая военная техника намного эффективнее работает в комплексе с другой и передачей разведданных сверху. Так что нравится не нравится, а для перехода на натовский стандарт вооружения придётся учится.
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15.06.2022 13:51 Ответить
УчитЬся не помешает .
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15.06.2022 14:29 Ответить
Без прокурора САП ризик залишається що допомогу Заходу Зе влада просто випарить і сдимить
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15.06.2022 14:00 Ответить
Проблеми не бачу - поступово війська першої лінії переводить на натівські зразки, а радянські передавать територіалам Так завжди робилося у арміях Європи - коли армія переходила на нові зразки, старі передавалися територіальним частинам
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15.06.2022 14:32 Ответить
Чмольц гляадишь еще чевота паабещает !
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15.06.2022 15:46 Ответить
Столтенберг то бездарний сикливий баран. На чолі НАТО має бути америкнський або британський генерал з великим досвідом організаторської і бойової роботи.
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15.06.2022 18:10 Ответить
після трьох "рамштайнів" ,чергова порція брехливих обіцянок,особливо з уст купленого рашистом Столтенберга.
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16.06.2022 08:52 Ответить
 
 