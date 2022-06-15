Столтенберг о членстве Швеции и Финляндии в НАТО: Когда это произойдет, не могу сказать
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Партнеры из НАТО постараются решить вопрос о членстве Швеции и Финляндии как можно быстрее, но точная дата вступления этих стран пока неизвестна
Об этом заявил сегодня на пресс-конференции генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы пытаемся решить вопрос как можно быстрее, чтобы Швеция и Финляндия стали членами НАТО в кратчайшие сроки, но когда именно это произойдет, я сказать не могу", – отметил Столтенберг.
Во вторник премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о риске, что ситуация с вступлением ее страны в НАТО надолго застынет в нынешнем виде.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО еще 18 мая, но их рассмотрение блокирует Турция. Анкара имеет ряд претензий к этим скандинавским странам: в частности, она обвиняет их в поддержке курдских группировок, которые в Турции считают террористическим.
Пожалуйста, подождите...
сейчас на два стула прыгают... а если выгнать то все приплыли... и по Украине точно кабзец будет..
Надо просто изменить Устанвые доркументы и НАТО и ЕС в вопросах голосования и убрать норму ВСЕ члены одностайно-- а не от количества присуствующих Большинство... как и следует прописать в уставах... о приеме новых членом порядок голосования за и против новые редакции..
Причому "президент" так званої "республіки північного Кіпру" проти турецьких військових баз на своїй території, але Туреччина їх не розформовує і війська не виводить.
Може NATO слід поставити Туреччині кілька питань з цього приводу?
Головний бандюган росії-- дід Хасан - курд за національністтю,
процвіта на теренах росії. Підтримка зброєю та іншим, яка реакція Ердогана.
К нему обратился президент Финляндии, страны, уже однажды вынужденной уступить часть своей территории советскому агрессору.
Он приехал искать защиты у могущественного блока НАТО, чтобы эта трагедия не повторилась вновь. И что же он слышит от генсека этой организации? Рассуждения на тему, сколько своей территории
Украина должна отдать российскому агрессору за то, чтобы тот на короткое время приостановил свои военные преступления.