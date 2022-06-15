Столтенберг о членстве Швеции и Финляндии в НАТО: Когда это произойдет, не могу сказать

Партнеры из НАТО постараются решить вопрос о членстве Швеции и Финляндии как можно быстрее, но точная дата вступления этих стран пока неизвестна

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы пытаемся решить вопрос как можно быстрее, чтобы Швеция и Финляндия стали членами НАТО в кратчайшие сроки, но когда именно это произойдет, я сказать не могу", – отметил Столтенберг.

Во вторник премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о риске, что ситуация с вступлением ее страны в НАТО надолго застынет в нынешнем виде.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО еще 18 мая, но их рассмотрение блокирует Турция. Анкара имеет ряд претензий к этим скандинавским странам: в частности, она обвиняет их в поддержке курдских группировок, которые в Турции считают террористическим.

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