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Столтенберг о членстве Швеции и Финляндии в НАТО: Когда это произойдет, не могу сказать

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нато,швеція,фінляндія

Партнеры из НАТО постараются решить вопрос о членстве Швеции и Финляндии как можно быстрее, но точная дата вступления этих стран пока неизвестна

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы пытаемся решить вопрос как можно быстрее, чтобы Швеция и Финляндия стали членами НАТО в кратчайшие сроки, но когда именно это произойдет, я сказать не могу", – отметил Столтенберг.

Во вторник премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о риске, что ситуация с вступлением ее страны в НАТО надолго застынет в нынешнем виде.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО еще 18 мая, но их рассмотрение блокирует Турция. Анкара имеет ряд претензий к этим скандинавским странам: в частности, она обвиняет их в поддержке курдских группировок, которые в Турции считают террористическим.

Читайте: Премьер Финляндии опасается, что ситуация с вступлением в НАТО может "застыть на месте"
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Топ комментарии
+4
Що взагалі може цей слимак?
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15.06.2022 14:03
+2
Туреччину викинути, бо від них все одно сенсу майже немає, а Швецію та Фінляндію прийняти.
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15.06.2022 13:53
+2
Парадокс: країна-член NATO 45 років окуповує шматок іншої суверенної, визнаної всім світом країни (Кіпру), і всім пох.

Причому "президент" так званої "республіки північного Кіпру" проти турецьких військових баз на своїй території, але Туреччина їх не розформовує і війська не виводить.

Може NATO слід поставити Туреччині кілька питань з цього приводу?
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15.06.2022 13:57
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Туреччину викинути, бо від них все одно сенсу майже немає, а Швецію та Фінляндію прийняти.
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15.06.2022 13:53 Ответить
ВЫ ПОДУМАЙТЕ ЧТО ВЫ ПИШИТЕ..Турки сразу станут союзником России окончательно... они и
сейчас на два стула прыгают... а если выгнать то все приплыли... и по Украине точно кабзец будет..
Надо просто изменить Устанвые доркументы и НАТО и ЕС в вопросах голосования и убрать норму ВСЕ члены одностайно-- а не от количества присуствующих Большинство... как и следует прописать в уставах... о приеме новых членом порядок голосования за и против новые редакции..
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15.06.2022 14:09 Ответить
Парадокс: країна-член NATO 45 років окуповує шматок іншої суверенної, визнаної всім світом країни (Кіпру), і всім пох.

Причому "президент" так званої "республіки північного Кіпру" проти турецьких військових баз на своїй території, але Туреччина їх не розформовує і війська не виводить.

Може NATO слід поставити Туреччині кілька питань з цього приводу?
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15.06.2022 13:57 Ответить
Когда туркам укажите на выход (по причине не соответсвия стране - члену НАТО)!
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15.06.2022 14:00 Ответить
Ах, ти падло, ти диви - яке воно. Чему удивляться. У Украины нет друзей. Нарід, та ЗСУ!
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15.06.2022 14:01 Ответить
Вступят в военный союз Британия-Балтия-Польша- Украина,если очкошники Старой Европы будут динамить..
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15.06.2022 14:02 Ответить
Турция не старая Европа.
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15.06.2022 14:04 Ответить
Що взагалі може цей слимак?
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15.06.2022 14:03 Ответить
КДБ дані передавати... міг...
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15.06.2022 14:06 Ответить
Вибач, друже. просто перевіряю - чи мене не забанили
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15.06.2022 14:08 Ответить
СтолтеХрг пособник Шольца!
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15.06.2022 14:14 Ответить
Если финнов и шведов прокатят - может они согласятся на новый оборонный альянс? Украина, Польша, балтийские страны, Великобритания, Швеция, Финляндия - это было бы мощно. А то НАТО в современном его виде походу все - сборище импотентов.
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15.06.2022 14:23 Ответить
Было бы очень неплохо!
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15.06.2022 16:04 Ответить
А чому нема претензій до РФ , головного спонсора бойовиків курдів.
Головний бандюган росії-- дід Хасан - курд за національністтю,
процвіта на теренах росії. Підтримка зброєю та іншим, яка реакція Ердогана.
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15.06.2022 14:26 Ответить
Удивительное отсутствие чувства истории у этого генсека.
К нему обратился президент Финляндии, страны, уже однажды вынужденной уступить часть своей территории советскому агрессору.
Он приехал искать защиты у могущественного блока НАТО, чтобы эта трагедия не повторилась вновь. И что же он слышит от генсека этой организации? Рассуждения на тему, сколько своей территории
Украина должна отдать российскому агрессору за то, чтобы тот на короткое время приостановил свои военные преступления.
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15.06.2022 14:39 Ответить
Турция переименована...теперь это Тюркэ...ООН одобрила просьбу Эрдогана...Основатель современной Тюркє Кемаль Ататюрк лишь улібаєтся от счастья... и я тоже...
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15.06.2022 14:42 Ответить
Тут фишка в другом... Дохлый ссср умудрился за 5 лет напасть на Финляндию три раза...30 ноября 1939г..25 июня 1941г..и 8 июля 1944 г...так расшифровал действия Сралина не я...А Марк Солонин...
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15.06.2022 14:48 Ответить
пердоган це голова, вертит на турском кую усю нату и эвропу заодно
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15.06.2022 14:52 Ответить
бесхребетный произвел ачередной пук-пук 1!!!
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15.06.2022 15:24 Ответить
Бесполое ничтожество во главе нато.
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15.06.2022 16:02 Ответить
А что ты вообще можешь, Стол?
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15.06.2022 16:49 Ответить
На чолі НАТО має бути бойовий досвічений американський або британський генерал (бажано - негр) зі значним досвідом організаторської роботи і бойового досвіду. Столтенберги - то розмазня і сикуни.
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15.06.2022 18:04 Ответить
 
 