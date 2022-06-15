РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4285 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
1 456 11
запрет (1661) Наши (33) партия (555) Оппозиционная платформа - За жизнь (440) Малюська Денис (292)

В апелляционном суде Львова рассматривают 16 процессов по запрету пророссийских партий, - Малюська

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

партія,сальдо,заборона

В Восьмом апелляционном административном суде во Львове сейчас продолжаются 16 судебных процессов по запрету пророссийских политических партий.

Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюсmка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В Восьмом апелляционном административном суде во Львове сейчас находятся одновременно 16 судебных процессов. В отношении шести политических партий решение уже принято, в отношении остальных - мы ждем принятия решений уже в ближайшее время", - сказал Малюська в эфире национального телемарафона в среду.

По словам министра, "громким" запретом пророссийской политсилы в Украине стал запрет по решению суда первой инстанции политической партии "Наши".

"Там есть решение суда первой инстанции, сейчас ждем, подадут ли они апелляционную жалобу", - подчеркнул Малюська.

Он уточнил, что уже на текущей неделе возможно вынесение судебных решений о запрете политических партий "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Партии Шария" и других, в том числе тех, деятельность которых была приостановлена ​​по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины.

"Кроме того, у нас еще были отдельно политические партии, о которых была информация об их пророссийскости", - подчеркнул министр.

Малюська добавил, что гражданам, которые захотят в будущем регистрировать новые пророссийские политические партии, сделать это будет гораздо сложнее.

"А в чем смысл? Если они будут исповедовать пророссийскость, то мы подадим еще 1, 2, 3, 10 исков с таким же результатом. Создавать партии – это сложно, ресурсно и дорого. Создавать партии, а мы будем их закрывать? Ну, можем поиграть в такую ​​игру, в "кота и мышки", - подытожил министр.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
что там рассматривать, закрыли и все.
показать весь комментарий
15.06.2022 14:18 Ответить
Ще потрібн закрити й розпустити роспархату "церкву", мацно націоналізувати й передати в ПЦУ.
показать весь комментарий
15.06.2022 15:01 Ответить
Все расєйскає, прарасєйскає гавно потрібно повикидати дамой запарєбрік...
показать весь комментарий
15.06.2022 14:19 Ответить
...в радную говєнь...
показать весь комментарий
15.06.2022 14:23 Ответить
ту говень краще знишити.... щоб знову не лізла до нас з запоребріка.
показать весь комментарий
15.06.2022 15:02 Ответить
Прокацпская партия❓Под шконку шмыг👎
показать весь комментарий
15.06.2022 14:21 Ответить
Невже незрозуміло, що треба забороняти не партії, а діяльність цілком конретних осіб? Що завадить колаборантам створити нову партію під назваю "Найпатріотичніші патріоти України" і продовжувати вести тут свою зрадницбку діяльність?
показать весь комментарий
15.06.2022 14:24 Ответить
це ваще ништяк, надо оставить две партии: партию белого инея и партию зеленой травы, а кто кого переможет покажет время
показать весь комментарий
15.06.2022 14:41 Ответить
Просто закрити і все? Нікого садити не потрібно?
показать весь комментарий
15.06.2022 15:15 Ответить
Треба заборонити кацапську мову, і за мовлення розстріл назначити! Скільки можна?
показать весь комментарий
15.06.2022 18:46 Ответить
 
 