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В этом году планируется проведение мероприятий в рамках Крымской платформы, - Ташева

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

платформа,кримська

Украина намерена в этом году провести мероприятия в рамках саммита Крымская платформа, и в ближайшее время будет обнародована информация о дате и месте его проведения.

Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Однозначно, что мероприятия по годовщине Крымской платформы в этом году будут", - отметила она.

По словам Ташевой, вопрос в основном состоит в масштабах саммита и локации, на которой его будут проводить.

"С президентом мы обсуждали разные варианты. Думаю, что в ближайшее время мы выйдем с коммуникацией относительно того, в каких числах будет проводиться, в каких масштабах, на каких площадках: Киев или наши страны-партнеры, которые могли бы принять Крымскую платформу", - уточнила Ташева. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и новоназначенная представитель Президента в Крыму Ташева обсудили поддержку украинских граждан на полуострове и развитие Крымской платформы
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ваще то по платформе удобней рассыпать какой-нить порошок, а потом коллективно сбирать ево методом вдыхания
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15.06.2022 14:50 Ответить
Який сенс в цій платформі? Проїдати бюджетні кошти?
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15.06.2022 14:56 Ответить
Ніколи Крим як і інші окуповані території не повернуть за домомогою дипломатії, тому всі ці платформи розтрата бюджетних коштів та самообман.
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15.06.2022 15:00 Ответить
 
 