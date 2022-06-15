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Украина, РФ и Турция назначат представителей для работы по вывозу зерна из украинских портов, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно,экспорт

Россия, Украина и Турция сформировали канал экстренной связи по линии Минобороны РФ по вывозу зерна из украинских портов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на TRT.

"Москва, Киев и Анкара назначат представителей в звании генералов для работы канала экстренной связи по вывозу зерна из портов Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеемся, Турция сможет помочь в вывозе зерна из Украины, - Столтенберг
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Топ комментарии
+22
"Украинская власть совсем тупая ?"

нет - власть не тупая.
Тупой мудрый нарид, посадивший её себе на шею и довольный успехами.
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15.06.2022 14:58
+17
Зеля виповняє Оманськи домовленності.
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15.06.2022 15:01
+16
Україна, РФ і Турки? Бджіли, ведмідь і пасічник створили робочу групу по відбору в бжіл меду?
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15.06.2022 14:56
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Ну рос змі це дійсно авторитетне джерело, де завжди пишуть правду
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15.06.2022 14:55 Ответить
то же хотелось бы знать : а мы об этом знаем ? хотим ли мы общаться с врагами ?
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15.06.2022 15:31 Ответить
зерно продавати треба ?
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15.06.2022 18:32 Ответить
Украинская власть совсем тупая ? Оккупант разрушил все НПЗ - и теперь 40% топлива в Украине не хватает . И не будет хватать до конца войны , бо доставить нечем .
ТАНКЕРЫ войти в украинские воды не могут
‼️‼️‼️
ТОПЛИВО В ОБМЕН НА ЗЕРНО ‼️‼️‼️
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15.06.2022 14:56 Ответить
"Украинская власть совсем тупая ?"

нет - власть не тупая.
Тупой мудрый нарид, посадивший её себе на шею и довольный успехами.
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15.06.2022 14:58 Ответить
І це швендення по грблях триває всі 30 років Незалежності!!))
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15.06.2022 15:04 Ответить
Украинцев там нет всі 30 років Незалежності!!))
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15.06.2022 16:38 Ответить
Сегодня надо заставить власть думать БЫСТРО - ибо не зря Медведев говорит что Украину угробят
1. НЕТ ТОПЛИВА - НО ЕСТЬ ЗЕРНО
кто то в мире не хочет голодать ? А украинцам надо топливо . Пусть загоняют танкеры в Одессу , держат над Одессой закрытым небо и разгружаются . А за это забирают зерно
2. НЕ ХВАТАЕТ СНАРЯДОВ - делайте срочно совместные с соседями проекты - там есть мет комбинаты - лейте срочно корпуса снарядов , а в Украине их комплектуйте
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15.06.2022 15:16 Ответить
я думав корпуси снарядів виточують ...
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15.06.2022 18:34 Ответить
небо не закрите
пво та про недостатньо.
ракет більше 55км дальності не дають...
навіть зміїний не можемо накрити.
а може куй вам а не хліба???
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15.06.2022 16:08 Ответить
валюта державі потрібна ?
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15.06.2022 18:35 Ответить
Зеля виповняє Оманськи домовленності.
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15.06.2022 15:01 Ответить
Кремлівський сценарій втілюється в життя!!))
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15.06.2022 15:06 Ответить
Ну Вам же от этого не легче ??? Надо предлагать варианты выхода
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15.06.2022 15:17 Ответить
Достатньо одної Туреччини, бо з рашею договорів не існує
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15.06.2022 14:56 Ответить
І навіщо? Всі заяви міноборони рф будуть брехнею, як завжди, та і туркам я б не дуже довіряв
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15.06.2022 14:56 Ответить
Україна, РФ і Турки? Бджіли, ведмідь і пасічник створили робочу групу по відбору в бжіл меду?
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15.06.2022 14:56 Ответить
калумбийский крахмал срочно ввозить надо, тогда с реальностью в краине точно порядок буде
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15.06.2022 15:00 Ответить
тобто маскаль буде охороняти конвой від самих себе і швидше за все буде керувати і супроводжувати, а анкара купувати на 25% дешевше , жесть.
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15.06.2022 15:01 Ответить
Зеля поки боїться сказати всю правду за Одессу в цей схемі.
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15.06.2022 15:04 Ответить
Чергова шняга від зеленої плісняви! Вже азовців визволили,на черзі зерно та метал!!!))
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15.06.2022 15:01 Ответить
Чергова шняга від Зелі !
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15.06.2022 15:08 Ответить
А ХТО ТУТ ЛОХ?
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15.06.2022 15:03 Ответить
Вгадай с трьох разів
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15.06.2022 15:04 Ответить
Я же не лох какойто, 42 рочки
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15.06.2022 15:05 Ответить
"Пріз в студію!" (С)
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15.06.2022 15:14 Ответить
Звісно Україна. Вона ж втрачає Одесу.
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15.06.2022 15:05 Ответить
Це якийсь ********* цирк
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15.06.2022 15:09 Ответить
Це кремлівський ляльковий балаган!!))
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15.06.2022 15:12 Ответить
Зелені кремлівські гниди - Руки геть від Одеси!!,потвори мутовані!!))
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15.06.2022 15:11 Ответить
НУ А ШО, ДАРМА БОНЕВТІК В ОМАНІ ДОМОВЛЯВСЯ З КРЕМЛЕМ ПРО СТВОРЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ КРИЗИ, ГРОШИКИ ТРЕБА ВІДРОБЛЯТИ

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15.06.2022 15:14 Ответить
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15.06.2022 15:15 Ответить
І головна тут, звичайно ж, Кацапія. Вона вирішила натиснути на Україну, щоб спасти Світ від голодомору, який штучно створюють нацисти. Спасітєлі Міра! Носітєлі русскага дєрьма!
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15.06.2022 15:22 Ответить
а, разве с пиратами договариваются...?
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15.06.2022 15:33 Ответить
правильно Жданов питає: "А де ООН, чому мовчить, чому не дає мандат" ???
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15.06.2022 18:37 Ответить
Все кто хочет покупать зерно - покупают его по предоплате в зернохранилище на территории Украины... Всё... Как они его будут вывозить, их проблемы.
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15.06.2022 20:11 Ответить
 
 