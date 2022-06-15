Украина, РФ и Турция назначат представителей для работы по вывозу зерна из украинских портов, - СМИ

Россия, Украина и Турция сформировали канал экстренной связи по линии Минобороны РФ по вывозу зерна из украинских портов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на TRT.

"Москва, Киев и Анкара назначат представителей в звании генералов для работы канала экстренной связи по вывозу зерна из портов Украины", - говорится в сообщении.

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