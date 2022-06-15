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Украина, РФ и Турция назначат представителей для работы по вывозу зерна из украинских портов, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия, Украина и Турция сформировали канал экстренной связи по линии Минобороны РФ по вывозу зерна из украинских портов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на TRT.
"Москва, Киев и Анкара назначат представителей в звании генералов для работы канала экстренной связи по вывозу зерна из портов Украины", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+22 Nik Home 379c842c
показать весь комментарий15.06.2022 14:58
+17 Владимир Сухов e5dee246
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+16 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий15.06.2022 14:56
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ТАНКЕРЫ войти в украинские воды не могут
‼️‼️‼️
ТОПЛИВО В ОБМЕН НА ЗЕРНО ‼️‼️‼️
нет - власть не тупая.
Тупой мудрый нарид, посадивший её себе на шею и довольный успехами.
1. НЕТ ТОПЛИВА - НО ЕСТЬ ЗЕРНО
кто то в мире не хочет голодать ? А украинцам надо топливо . Пусть загоняют танкеры в Одессу , держат над Одессой закрытым небо и разгружаются . А за это забирают зерно
2. НЕ ХВАТАЕТ СНАРЯДОВ - делайте срочно совместные с соседями проекты - там есть мет комбинаты - лейте срочно корпуса снарядов , а в Украине их комплектуйте
пво та про недостатньо.
ракет більше 55км дальності не дають...
навіть зміїний не можемо накрити.
а може куй вам а не хліба???