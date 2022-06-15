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Свобода – в генах: Линкявичюс напомнил россиянам об их месте на средневековой карте. КАРТА
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс напомнил современным российским "имперцам" о месте Московии на карте во времена Великого княжества Литовского.
Соответствующую карту он опубликовал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Обсуждая "имперские амбиции", посмотрим на Великое княжество Литовское (13-15 вв.). Не через "восстановление империи", а для распространения духа свободы. Что-то должно было сохраниться в генах", - написал Линкявичюс.
Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин сравнил себя с Петром I, что на его судьбу тоже выпала историческая миссия – возвращать территории и укреплять империю.
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На расее высочайшим указом фюрера Куйла была создана комиссия типа немецкой Аненербе под руководством академиков Лаптекопытина, Репоедова и Свиннорылова, чтобы наконец-то на академическом уровне прояснить, как появились русские. Вот документ, под которым подписались эти светила ордынской науки : Мокша, меря, эрзя, мурома и другая срань болотная, которую сцарь Педя первый назвал русскими - частично происходят от фино-угров, а остальное - от монголов и татар. В те далекие времена вся эта болотная срань жила в финско- угорских племенах. Но там была група людей, которая постепенно отмежевалась от этих племен. Причина простая. Эти дикари размножались скотоложством и были крайне тупые от рождения. Закончилось тем, что их выгнали с финских и угорских племен, и загнали в болота, чтобы не мешали жить другим племенам. А потом появились татаро-монголы. Киевская Русь оказала жосткое сопротивление азиатам, поэтому была уничтожена как государство. А дикие северные племена сдались на милость пришлым монголо-татарам. Как я отмечал, эти дикие болотные племена меря, мокша, эрзя и другие дикари появились в результате соития со скотом. Татаро-монголы тоже баловались этим делом, трахали своих коз и ишаков, так как они воевали, а их бабы остались в Азии. В итоге в эти дикие болотные племена влилась монголо-козья кровь. В общем, все у них перемешалось. Пойди теперь разбери, кто произошел от монгола, кто от финна, кто от козы, трахнутой монголом. Ну а сцарь Педя нарек этих дикарей русскими. Уровень ай-кю у них на уровне козы, трахнутой монголом. Сущность кацапа-тупой,ленивый,завистливый,всегда готов убить, предать,украсть,.и всё это от рождения. Тупое быдло способно выполнять самую простую работу. Правда есть "учёные", из говна петухов строят, ракеты строят из говна.
А в Европе в кафе и ресторанах на входных дверях на расейском телячьем наречии написано написано : собак и русских не обслуживаем
В пользу версии литовского основания можно отнести самое первое письменное упоминание о поселении - относящееся к 1413 годуНо суть упоминания указывает на то, что к 1413 году поселение уже было развитым и широко известным торговым местом - то есть вероятна возможность того, что поселение было основано задолго до присоединения этих земель к Великому княжеству Литовскому - татарами или даже итальянцами
І останні вибори президента це дуже яскраво продемострували.
Чи це так - з подвохом ? Щоб всі бачили, що вони про нас думають ?
Украинские земли после этого аж до 17 века включительно попали под руку литовского князя, а затем польского короля. И только восстание Хмельницкого положило этому конец и... новое начало, долгую войну и переход под власть московского царя... Что там думать?
девятую земной суши.
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Крыс кремлевских в те времена никто не крестил ... Так що самозванці Мацковіі ніякі не православні...шарлатани Шарікови...
но первый прото-кацап - еще раньше, это вот это чмо из Залесья, бастард и полуполовец, за 70 лет до монголов ограбивший, сжегший Киев, укравший из-под Киева главную икону Руси, сейчас это чмо у *********, как водится, святой, а икона украденная - главная икона у москальськага сатаната РПЦ-КГБ.
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