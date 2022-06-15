РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4230 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
1 298 20
война (46726) Мариуполь (5562) металлургия (443) ММК им. Ильича (66) санкции (10615) хищение (657) Метинвест (170) Азовсталь (354)

"Метинвест" призывает Кабмин и ОП ввести персональные санкции против причастных к захвату и продаже украинского металла

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

метинвест

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича (ММК им. Ильича) Группы "Метинвест" обратился в Кабинет министров и Офис Президента Украины с просьбой наложить персональные санкции на российских резидентов, незаконно захватывающих и перепродающих украинский металл. Ответные письма от имени генерального директора ММК им. Ильича Тараса Шевченко уже отправлены адресатам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Метинвеста".

С начала российского вторжения в Мариуполе осталось около 145 тысяч тонн металлопродукции ММК им. Ильича, из них более 124 тысяч тонн – на территории морского порта. Эта продукция предназначалась для европейских предприятий, однако не была вывезена из-за войны.

В конце мая 2022 г. судно РМ-3 с продукцией ММК им. Ильича на борту направилось из порта Мариуполя в Ростов-на-Дону. Судно принадлежит ООО "УК "Река-Море" (РФ), руководителем и учредителем которой является Геннадий Арустамов.

ММК им. Ильича уже обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением о совершении уголовного правонарушения. Предприятие отмечает отсутствие какого-либо сотрудничества или координации с представителями страны-агрессора или ее оккупационной администрацией, причастной к вывозу металла в РФ.

ММК им. Ильича отмечает, что деятельность названных резидентов РФ угрожает национальным интересам, безопасности и экономике Украины. Предприятие просит правительство и Офис Президента Украины ввести санкции против ООО "УК "Ріка-Море", ответственного за угон имущества, его руководителя, а также против других физических и юридических лиц, которые транспортируют, выгружают, продают или перепродают продукцию, похищенную в ММК им. Ильича.

Читайте: Метинвест передал Главному управлению разведки 120 дронов

Напомнится также, что в конце мая этого года "Метинвест" сообщил о высоком риске пиратства со стороны Российской Федерации и похищении и незаконном вывозе из принадлежащего Группе порта Мариуполя металлургической продукции.

Отмечается, что "Метинвест" прилагает все возможные законные усилия для привлечения всех виновных лиц и их сообщников к строгой юридической ответственности.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
ШИШКІН. Ранок в українському лісі
показать весь комментарий
15.06.2022 15:32
+4
Ахметка, а ты в гудок решительно погуди.
показать весь комментарий
15.06.2022 15:32
+4
То ти,Софіє мистецтвознавець,респект!!!))
показать весь комментарий
15.06.2022 15:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Про руду та вугілля - то ти, певно, *********. Руди й вугілля, за виключенням антрациту, його підприємства добувають достатньо. Руду ще й експортують. А щодо запчастин та обладнання питання стоїть так: 1) ти готовий був забеспечити ці підприємства запчастинами та обладнанням? 2) ти готовий був зупинити ці підприємства, враховуючи всі економічні та соціальні наслідки? 3) якщо дві відповіді - "ні", то якого путіна ти тут заходишся в істериці?
показать весь комментарий
15.06.2022 18:12 Ответить
всмысле? как прибыль так себе, а проблемы налогоплательщики помогите. нет, дарагой, зараз неначаси. после бойцов АЗОВа, в очередь и не отвлекай
показать весь комментарий
15.06.2022 15:30 Ответить
Ого! Це хто ж сюди завітав? Ти, певно, платиш податків більше, ніж підприємства Ахметова? А ну, знайди себе тут - https://opendatabot.ua/open/large-tax-payers
показать весь комментарий
15.06.2022 18:02 Ответить
у ахметки видать подгорело. теперь будет знать. як вести дило с безбашенными наркоманами😂
показать весь комментарий
15.06.2022 15:32 Ответить
І оце задля цього ти щойно зареєструвався на форумі?
показать весь комментарий
15.06.2022 18:14 Ответить
ШИШКІН. Ранок в українському лісі
показать весь комментарий
15.06.2022 15:32 Ответить
То ти,Софіє мистецтвознавець,респект!!!))
показать весь комментарий
15.06.2022 15:41 Ответить


да, вспомнила что Ахметов практиковал в лес врагов отвозить 🤣🤣
показать весь комментарий
15.06.2022 15:45 Ответить
Це ШЕДЕВР!!! РЕСПЕКТ!
показать весь комментарий
15.06.2022 16:32 Ответить
Ахметка, а ты в гудок решительно погуди.
показать весь комментарий
15.06.2022 15:32 Ответить
Дуже хтів Ахметка князем всія Даунбаса бути,от і гудів,як навіжений!!))
показать весь комментарий
15.06.2022 15:38 Ответить
Як воно є...Такі шалені гроші бігли рікою,а Україна стогнала під гнітом тих брудних грошей. "Любіть Україну,як сонце любіть..."
показать весь комментарий
15.06.2022 15:47 Ответить
Это гудят не сирены
Это гудит Гудок!
показать весь комментарий
15.06.2022 15:59 Ответить
а ахметов годував сепарів 8 років.
і їм подобалося.
отримувати пенсію там і тут +гумдопомога від фонду ахметова.
а не це саме призвело до того що заваз твориться???
показать весь комментарий
15.06.2022 16:00 Ответить
Він їх годував з дня нашоїї незалежності. І вигодував уродів.
показать весь комментарий
15.06.2022 16:30 Ответить
с плана МАРШАЛА 50% бене и 50% гудку...лохов надо стричь..да беня??? твои слова??? КАВУ ПРИГЛАСИ МЕНЯ ПОПИТЬ..ГАНДОН ЖИДОВСКИЙ
показать весь комментарий
15.06.2022 21:34 Ответить
ТАК ЖЕ ПЕРЕДАЮ ПРИВЕТ ГАНДОНУ БУТУСОВУ...юра как там видео с филатовым?? или ты бабки бени и хомчака от САСЫВАЕШ??
показать весь комментарий
15.06.2022 21:35 Ответить
Кожен вижива як може.
показать весь комментарий
15.06.2022 22:42 Ответить
 
 