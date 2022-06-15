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Путин и Си Цзиньпин обсудили Украину: лидер Китая не считает РФ агрессором

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путін,сі,цзіньпін

Лидер Китая Си Цзиньпин отказался осудить действия России в Украине или признать их вторжением. Он призывает к "решению проблемы путем переговоров".

Телефонный разговор между Путиным и Си Цзиньпином длился час, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Президент Китая отказался осудить действия России в Украине или признать их вторжением и "призвал к решению проблемы путем переговоров".

Также Си Цзиньпин сказал президенту России, что все стороны должны работать над урегулированием ситуации в Украине "ответственным степени", а также заявил, что Китай готов помочь решить проблему.

"Каждая из заинтересованных сторон должна занимать ответственную позицию, способствуя правильному урегулированию кризиса в Украине. Китай готов продолжить свою конструктивную роль", - цитирует издание главу Китая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон: Зеленскому придется вести переговоры с Путиным

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+63
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15.06.2022 15:36
+51
Такой же ушлепок как и ботоксный.
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15.06.2022 15:36
+42
Конечно, они же собираются отжать Тайвань, родственные души.
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15.06.2022 15:36
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Ви прослухали версію розмови лідерів КНР і козляндії , яку озвучили ******** , і яку перепостило брехливе - РБК . А як було насправді , не знає ніхто . . Треба почекати що скажуть самі китайці .
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15.06.2022 18:10 Ответить
А китайці скажуть правду? Ні, тільки оголосять дуже велику стурбованість, навіть більше, ніж минулого разу! Це така ж брехлива нація, як і москалі.
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17.06.2022 09:21 Ответить
Пошел нах этот винипух, скоро соратники вынесут его из партии ногами вперед
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15.06.2022 18:10 Ответить
Я правильно понял, Ухани Китаю было мало?
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15.06.2022 18:21 Ответить
Хер, я буду щось купляти з аліка тепер. І добре би було прибрати цю помийку з нашої країни. (я про доставку) нахер той китай зі їх пласмасою.
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15.06.2022 18:42 Ответить
это естественно, ведь алиэкспресс в Украине больше не работает, уже больше трех месяцев.
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15.06.2022 22:25 Ответить
А ми не вважаємо піня лідером
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15.06.2022 18:54 Ответить
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