Зеленский - чешским парламентариям: Российские танки нужно остановить, чтобы они не пришли в Прагу
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российское вторжение в Украину является лишь первым шагом, который нужен руководству России, чтобы открыть дорогу другим странам, к покорению других народов.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед обеими палатами парламента Чешской Республики, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, когда Украина обращается к странам Европы за поддержкой, мы исходим именно из этого принципа, именно из этих слов, которые стали одной из фундаментальных основ вашей истории: "Мы – с вами, будьте с нами!".
"Российские танки, которые штурмуют города украинского Донбасса, которые пытаются наступать на украинские Харьков, Николаев, Запорожье, должны быть остановлены и сожжены или изгнаны с территории независимой Украины. Чтобы они никогда больше не смогли прийти ни в Прагу, ни в Остраву, ни в Брно, ни в Пльзень, ни в Карловы Вары, ни в любой другой город нашего континента. Именно в Украине и именно сейчас идет битва за будущее Европы", - отметил глава государства.
"Я очень благодарен вашему государству, вашему народу за щедрую помощь в этой борьбе. Чешская Республика помогла нам как оружием – очень серьезно и сразу, когда это стало необходимым; я благодарю руководство государства, – так и политически. Вы можете быть уверены, что поддержали этим и себя – свою собственную свободу, свою жизнь. И поддержка должна сохраняться столько, сколько необходимы для победы. Именно так должно закончиться это противостояние – победой", – продолжает Зеленский.
"И пусть некоторые политики где-то там, в некоторых государствах, боятся возможности того, что свобода выиграет, а тирания проиграет, среди таких политиков нет ваших лидеров. Чешский народ прекрасно знает, чем заканчиваются компромиссы за чужой счет и к чему приводят уступки тирании, которая предлагает забрать лишь якобы часть желаемой территории, чтобы сделать вид, что агрессия прекратилась. Тот, кто хочет захватить все, никогда не остановится, взяв только часть. Я призываю вас и в дальнейшем вместе с нами, не останавливаясь ни на миг, убеждать в этой простой истине всех, кто до сих пор не решился четко выбрать сторону в этом противостоянии, которое длится уже 112-й день", – добавляет украинский лидер.
По его словам, Украина должна получить все для победы.
"Современное и достаточно мощное оружие – об этом сегодня говорил Премьер-министр, – чтобы получить преимущество над российской армией. Финансовую поддержку, чтобы иметь ресурсы против России, чьи накопления и доходы до сих пор очень значительные – за сто дней этой войны с 24 февраля и только на продаже энергоресурсов Россия заработала уже 93 миллиарда евро. Также Украина должна получить фундаментальную ценностную поддержку, которая наконец-то выбьет из рук России ее главное идеологическое оружие, а именно – утверждение, якобы Европа не способна к реальному объединению и якобы Украина не нужна Европе", - резюмирует он.
Пожалуйста, подождите...
ТАНКЕРЫ войти в украинские воды не могут
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ТОПЛИВО В ОБМЕН НА ЗЕРНО ‼️‼️‼️
Спасибо чешскому народу!!! Извините за нашего неЛоха.
Казалось бы, речь государственного мужа, Президента страны! А если он скажет, что 2+2=4?!
Работы очень много в масштабах всей страны.
Ху*ло не піде в країни НАТО, бо там йому наваляють самі. На Україну рашисти поперли тому, що дії зеленої влади спрямовані на ослаблення держави справили враження "легкодоступної".
Тепер маємо війну і президент повинен перед Заходом вибачатися за наглість, просити зброю і дякувати за кожен набій, а не бикувати.
Там, наверно, весь Чешский Парламент плакал, расстрогавшись. Може каку медальку за мир дадут.
Стыдоба какая, представитель нации с пламенной речью. Ну оно понятно, надо всё время мельтешить на экране, всем что то говорить, чтобы не забыли на выборах, кто главный победитель.
а ми все думаємо, звідки цей потік маразму
господи, яке ганьбище((((
Он чехам - про Прагу! Полякам - про Варшаву! Немцам про - Берлин!
Скоро он будет марсианам про Марс рассказывать! Все уже давно все поняли! Кто-нибудь скажите ему, что это даже уже не смешно!
Еще месяц такой трепотни - его и его 95-ю команду будут гнать ото всюду ссаными тряпками!
Клоунятко, прикуси язык - ЗАДОЛБАЛ! 🤡
Коли розказують про Арєстовічя, як про військового розвідника, то це навіть не смішно. Фальшована біографія, фальшива освіта, вигадані заслуги. Про це багато написали ті, хто детальніше розбиралися в його біографії та "подвигах".
Але я ніколи не відкидав, що він міг бути й справжнім розвідником, лише чиїм? Його діяльність і зараз, і раніше - це відверто підривна робота проти України. Але я тут зараз згадаю його взагалі дику заяву, що у випадку перемоги рф українська армія приєднається до рашистської та піде з нею воювати проти НАТО і ЄС. Перше питання в мене: він ще живий після цих слів? А чому б і ні? При кроті Єрмаку.
Але я про інше. Зараз точно не згадаю автора, але хтось із рашистських ідеологів у перші дні війни писав, що Київ, звісно, за 3 дні, а "до ЗСУ треба ставитися акуратно, не знищувати, бо вони будуть майбутніми союзниками". Маразм? Цілковитий маразм, але вони там на московії в це вірили й під це готувалися. А рашистська гнида арєстовічь просто на потоці підсвідомості бовкнув те, що планували його господарі. Ви собі можете уявити хоч одну країну в світі, яка б перемагала ворога, в той час, коли вся найвища влада цієї країни перенасичена ворожою агентурою, яка вже навіть і не криється.
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