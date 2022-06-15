Зеленский - чешским парламентариям: Российские танки нужно остановить, чтобы они не пришли в Прагу

Российское вторжение в Украину является лишь первым шагом, который нужен руководству России, чтобы открыть дорогу другим странам, к покорению других народов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед обеими палатами парламента Чешской Республики, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, когда Украина обращается к странам Европы за поддержкой, мы исходим именно из этого принципа, именно из этих слов, которые стали одной из фундаментальных основ вашей истории: "Мы – с вами, будьте с нами!".

"Российские танки, которые штурмуют города украинского Донбасса, которые пытаются наступать на украинские Харьков, Николаев, Запорожье, должны быть остановлены и сожжены или изгнаны с территории независимой Украины. Чтобы они никогда больше не смогли прийти ни в Прагу, ни в Остраву, ни в Брно, ни в Пльзень, ни в Карловы Вары, ни в любой другой город нашего континента. Именно в Украине и именно сейчас идет битва за будущее Европы", - отметил глава государства.

"Я очень благодарен вашему государству, вашему народу за щедрую помощь в этой борьбе. Чешская Республика помогла нам как оружием – очень серьезно и сразу, когда это стало необходимым; я благодарю руководство государства, – так и политически. Вы можете быть уверены, что поддержали этим и себя – свою собственную свободу, свою жизнь. И поддержка должна сохраняться столько, сколько необходимы для победы. Именно так должно закончиться это противостояние – победой", – продолжает Зеленский.

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"И пусть некоторые политики где-то там, в некоторых государствах, боятся возможности того, что свобода выиграет, а тирания проиграет, среди таких политиков нет ваших лидеров. Чешский народ прекрасно знает, чем заканчиваются компромиссы за чужой счет и к чему приводят уступки тирании, которая предлагает забрать лишь якобы часть желаемой территории, чтобы сделать вид, что агрессия прекратилась. Тот, кто хочет захватить все, никогда не остановится, взяв только часть. Я призываю вас и в дальнейшем вместе с нами, не останавливаясь ни на миг, убеждать в этой простой истине всех, кто до сих пор не решился четко выбрать сторону в этом противостоянии, которое длится уже 112-й день", – добавляет украинский лидер.

По его словам, Украина должна получить все для победы.

"Современное и достаточно мощное оружие – об этом сегодня говорил Премьер-министр, – чтобы получить преимущество над российской армией. Финансовую поддержку, чтобы иметь ресурсы против России, чьи накопления и доходы до сих пор очень значительные – за сто дней этой войны с 24 февраля и только на продаже энергоресурсов Россия заработала уже 93 миллиарда евро. Также Украина должна получить фундаментальную ценностную поддержку, которая наконец-то выбьет из рук России ее главное идеологическое оружие, а именно – утверждение, якобы Европа не способна к реальному объединению и якобы Украина не нужна Европе", - резюмирует он.