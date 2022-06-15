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Зеленский - чешским парламентариям: Российские танки нужно остановить, чтобы они не пришли в Прагу

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Российское вторжение в Украину является лишь первым шагом, который нужен руководству России, чтобы открыть дорогу другим странам, к покорению других народов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед обеими палатами парламента Чешской Республики, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, когда Украина обращается к странам Европы за поддержкой, мы исходим именно из этого принципа, именно из этих слов, которые стали одной из фундаментальных основ вашей истории: "Мы – с вами, будьте с нами!".

"Российские танки, которые штурмуют города украинского Донбасса, которые пытаются наступать на украинские Харьков, Николаев, Запорожье, должны быть остановлены и сожжены или изгнаны с территории независимой Украины. Чтобы они никогда больше не смогли прийти ни в Прагу, ни в Остраву, ни в Брно, ни в Пльзень, ни в Карловы Вары, ни в любой другой город нашего континента. Именно в Украине и именно сейчас идет битва за будущее Европы", - отметил глава государства.

"Я очень благодарен вашему государству, вашему народу за щедрую помощь в этой борьбе. Чешская Республика помогла нам как оружием – очень серьезно и сразу, когда это стало необходимым; я благодарю руководство государства, – так и политически. Вы можете быть уверены, что поддержали этим и себя – свою собственную свободу, свою жизнь. И поддержка должна сохраняться столько, сколько необходимы для победы. Именно так должно закончиться это противостояние – победой", – продолжает Зеленский.

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"И пусть некоторые политики где-то там, в некоторых государствах, боятся возможности того, что свобода выиграет, а тирания проиграет, среди таких политиков нет ваших лидеров. Чешский народ прекрасно знает, чем заканчиваются компромиссы за чужой счет и к чему приводят уступки тирании, которая предлагает забрать лишь якобы часть желаемой территории, чтобы сделать вид, что агрессия прекратилась. Тот, кто хочет захватить все, никогда не остановится, взяв только часть. Я призываю вас и в дальнейшем вместе с нами, не останавливаясь ни на миг, убеждать в этой простой истине всех, кто до сих пор не решился четко выбрать сторону в этом противостоянии, которое длится уже 112-й день", – добавляет украинский лидер.

По его словам, Украина должна получить все для победы.

"Современное и достаточно мощное оружие – об этом сегодня говорил Премьер-министр, – чтобы получить преимущество над российской армией. Финансовую поддержку, чтобы иметь ресурсы против России, чьи накопления и доходы до сих пор очень значительные – за сто дней этой войны с 24 февраля и только на продаже энергоресурсов Россия заработала уже 93 миллиарда евро. Также Украина должна получить фундаментальную ценностную поддержку, которая наконец-то выбьет из рук России ее главное идеологическое оружие, а именно – утверждение, якобы Европа не способна к реальному объединению и якобы Украина не нужна Европе", - резюмирует он.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+13
По моему чехи сами могут поучить "нашего президента" как любить Украину.
Спасибо чешскому народу!!! Извините за нашего неЛоха.
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15.06.2022 15:55
+9
Долбанный клоун! 🤡
Он чехам - про Прагу! Полякам - про Варшаву! Немцам про - Берлин!
Скоро он будет марсианам про Марс рассказывать! Все уже давно все поняли! Кто-нибудь скажите ему, что это даже уже не смешно!
Еще месяц такой трепотни - его и его 95-ю команду будут гнать ото всюду ссаными тряпками!
Клоунятко, прикуси язык - ЗАДОЛБАЛ! 🤡
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15.06.2022 16:39
+8
А якого калібру асфальт випускали три роки? Чи сумісний він зі стандартами НАТО?
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15.06.2022 15:51
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То може асфальтом зупинемо?
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15.06.2022 15:49 Ответить
Зв'язку гранат і вперед на танки,цинічне трепло!!!))
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15.06.2022 16:34 Ответить
Та ні,танки поміж мільйона дерев заблукають,в них скінчиться пальне і зебіли їх голіруч пов'яжуть!!!))
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15.06.2022 16:46 Ответить
Украинская власть совсем тупая ? Оккупант разрушил все НПЗ - и теперь 40% топлива в Украине не хватает . И не будет хватать до конца войны , бо доставить нечем .
ТАНКЕРЫ войти в украинские воды не могут
‼️‼️‼️
ТОПЛИВО В ОБМЕН НА ЗЕРНО ‼️‼️‼️
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15.06.2022 15:51 Ответить
Зачем спрашивать об этом. Сама приналежность к ЗЕкоманде - это является 100% гарантии, что это стадо тупых баранов и врагов Украины. Вспомни, прошло, кажется неделя от избрания шута приписдентом, как эти ЗЕбанутые идиоты открыли уголовное дело на двоих подростков, которые с картонным плакатиком вышли на улицу в каком-то городе с призывом о обставке бубы криворожского. Мгновенно на детей было заведено уголовное дело и им дали срок. Условный. А тотальное преследование патриотов, закрытие всех програм оборонпрома, сдача Херсонской и Запорожской областей. В общем, список этих ЗЕбанутых врагов Украины огромен. И я надеюсь, что они за все ответят.
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15.06.2022 16:31 Ответить
А якого калібру асфальт випускали три роки? Чи сумісний він зі стандартами НАТО?
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15.06.2022 15:51 Ответить
eto mne kazhetsa ili ZEman kudi to prapal ?
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15.06.2022 15:54 Ответить
По моему чехи сами могут поучить "нашего президента" как любить Украину.
Спасибо чешскому народу!!! Извините за нашего неЛоха.
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15.06.2022 15:55 Ответить
Дермак стане грудью)))
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15.06.2022 15:55 Ответить
"Вперед друзья,а мьі за вами!! Мьі грудью встанем,за вашими спинами!!))
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15.06.2022 16:37 Ответить
ну це ж все таки верховний головнокомандувач-аж смішно-
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15.06.2022 15:56 Ответить
Навряд чи дійдуть - чеські президенти не їздять на секретні зустрічі з Патрушевим.
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15.06.2022 15:58 Ответить
Раніше думати, щоб танки не дійшли до Херсону, Маріуполя, було ніколи...
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15.06.2022 16:03 Ответить
Для психологов тут поле не паханное.
Казалось бы, речь государственного мужа, Президента страны! А если он скажет, что 2+2=4?!
Работы очень много в масштабах всей страны.
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15.06.2022 16:05 Ответить
Це вже не психологія,це патологична психіатрія і схоже,що медицина тут безсила!!))
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15.06.2022 16:40 Ответить
Кацап, здесь водки нет )
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15.06.2022 16:26 Ответить
Дурко! Припини істерію і не нагнітай паніку, Захід на таку дешеву сценку не купиться!
Ху*ло не піде в країни НАТО, бо там йому наваляють самі. На Україну рашисти поперли тому, що дії зеленої влади спрямовані на ослаблення держави справили враження "легкодоступної".
Тепер маємо війну і президент повинен перед Заходом вибачатися за наглість, просити зброю і дякувати за кожен набій, а не бикувати.
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15.06.2022 16:26 Ответить
саме так
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15.06.2022 17:57 Ответить
Школьное сочинение, выпускной класс, зачёт, может поступать в ВУЗ. У дочери, что ли, сдул?
Там, наверно, весь Чешский Парламент плакал, расстрогавшись. Може каку медальку за мир дадут.
Стыдоба какая, представитель нации с пламенной речью. Ну оно понятно, надо всё время мельтешить на экране, всем что то говорить, чтобы не забыли на выборах, кто главный победитель.
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15.06.2022 16:31 Ответить
ото ж то євойная баба розказувала, що йому 9-річний син поради дає
а ми все думаємо, звідки цей потік маразму

господи, яке ганьбище((((
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15.06.2022 17:58 Ответить
Долбанный клоун! 🤡
Он чехам - про Прагу! Полякам - про Варшаву! Немцам про - Берлин!
Скоро он будет марсианам про Марс рассказывать! Все уже давно все поняли! Кто-нибудь скажите ему, что это даже уже не смешно!
Еще месяц такой трепотни - его и его 95-ю команду будут гнать ото всюду ссаными тряпками!
Клоунятко, прикуси язык - ЗАДОЛБАЛ! 🤡
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15.06.2022 16:39 Ответить
Кацаскіе танкі ми могли зупинити на перешийку як би ти там дороги не будував а окопи рив, шоневтік
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15.06.2022 17:01 Ответить
Зате Люська ще той мотиватори.

Коли розказують про Арєстовічя, як про військового розвідника, то це навіть не смішно. Фальшована біографія, фальшива освіта, вигадані заслуги. Про це багато написали ті, хто детальніше розбиралися в його біографії та "подвигах".

Але я ніколи не відкидав, що він міг бути й справжнім розвідником, лише чиїм? Його діяльність і зараз, і раніше - це відверто підривна робота проти України. Але я тут зараз згадаю його взагалі дику заяву, що у випадку перемоги рф українська армія приєднається до рашистської та піде з нею воювати проти НАТО і ЄС. Перше питання в мене: він ще живий після цих слів? А чому б і ні? При кроті Єрмаку.

Але я про інше. Зараз точно не згадаю автора, але хтось із рашистських ідеологів у перші дні війни писав, що Київ, звісно, за 3 дні, а "до ЗСУ треба ставитися акуратно, не знищувати, бо вони будуть майбутніми союзниками". Маразм? Цілковитий маразм, але вони там на московії в це вірили й під це готувалися. А рашистська гнида арєстовічь просто на потоці підсвідомості бовкнув те, що планували його господарі. Ви собі можете уявити хоч одну країну в світі, яка б перемагала ворога, в той час, коли вся найвища влада цієї країни перенасичена ворожою агентурою, яка вже навіть і не криється.
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https://t.me/Chornovil_official/6290
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15.06.2022 18:50 Ответить
Запугивание всей Европы российскими танками не лучший способ просьбы помощи и поддержки.
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15.06.2022 19:15 Ответить
Это понятно любому адекватному человеку, с мозгами...
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15.06.2022 21:00 Ответить
 
 