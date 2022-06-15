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Украинские защитники с вертолетов ударили по скоплению оккупантов в Николаевской области, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,техніка

ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов на южном направлении.

Об этом сообщает ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Противник продолжает проведение боевых действий в привычной для себя коварной тактике. Не преуспевая в продвижении вперед, системно отступая под нашими контрнаступательными действиями на оборонные позиции, теряя живую силу, запасы и технику, обстреливает населенные пункты с мирными жителями из артиллерийско-минометного вооружения, применяет систему залпового огня.

В течение ночи нанесены два удара из РСЗО "Смерч" по населенному пункту Апостолово, что неподалеку от Кривого Рога. Предварительно, в результате попадания в гражданскую больницу погибли 3 и ранены 4 гражданские лица.

В Николаевской области обстреливали населенные пункты Березнегуватской, Шевченковской и Галицыновской громад. С применением стратегической авиации из Крыма среди ночи нанесен ракетный удар 4 крылатыми ракетами по Прибужановской громаде Вознесенского района. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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Между тем, наши подразделения продолжают выполнение огневых задач и наносят авиационные удары по противнику, выбивая  врага из Николаевской области. На рассвете пара вертолетов точно атаковала район скопления противника. Потери уточняются.

В Херсонской области все больше людей отказываются сотрудничать с оккупантами и местными коллаборантами, а сами рашисты продолжают захват государственных учреждений. Накануне захватчики ворвались в главный корпус Херсонского государственного университета, захватили ректора и увезли в неизвестном направлении. Не остановило их и то, что человек имеет инвалидность и нуждается в постоянной медицинской помощи.

Корабельная группировка вражеского флота в северо-западной части Черного моря без изменений состава и задач продолжает преступную миссию по блокаде судоходства и угрожает ракетными ударами по всей территории Украины", - говорится в сводке.

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В совке был закон : больше трех не собираться, они его нарушили.
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15.06.2022 16:12 Ответить
Згоден❗Кацы порушили свiй же гулагский закон☝
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15.06.2022 16:27 Ответить
При андропове .
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15.06.2022 16:32 Ответить
горите орки в огне и на земле и аду...
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15.06.2022 16:22 Ответить
Неужели Снигуровку скоро будут освобождать )))
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15.06.2022 16:34 Ответить
Спасибо чехам за Ми-24Д.
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15.06.2022 17:06 Ответить
 
 