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Лучший путь уменьшить объемы продовольственного кризиса – заставить Россию прекратить агрессию против Украины, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Главным источником продовольственного кризиса и глобального роста цен на продовольствие является агрессия России против Украины, поэтому лучший способ решения проблемы будет найден, если Россия остановит войну против Украины и разблокирует морские транспортные пути.

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции перед встречей министров обороны стран-членов Альянса сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Тема экспорта зерна из Украины очень критическая. Мы видели всплеск цен на продовольствие, и это только свидетельство глобальных последствий войны. Это не вызвано санкциями со стороны НАТО или Запада против россии, это прямое следствие российской войны против Украины. Мы сейчас видим, что россия пытается распространять нарратив, что подорожание зерна вызвано нашими санкциями. Это неправильно. Это вызвано войной, и лучший путь снизить объемы кризиса и вывезти зерно из Украины - чтобы россия остановила вооруженную агрессию против Украины", - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил: поскольку война продолжается, союзники по НАТО, в частности, из числа членов Европейского Союза, пытаются помогать Украине другими путями через сушу, но это позволяет транспортировку зерна в значительно меньших объемах.

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Автор: Анастасія Потіха
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300 РЗСО и снарядов на месяц! Хватит болтать!
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15.06.2022 16:28 Ответить
Столтенберг просто геній...
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15.06.2022 16:28 Ответить
что то этого эльфа тут стало слишком много
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15.06.2022 16:29 Ответить
Пі...бол звичайний, він добре знає що треба робити
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15.06.2022 16:31 Ответить
Просто геній!
Ще нікому ця ідея не приходила в голову і от, нарешті її озвучив Столтенберг!
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15.06.2022 16:44 Ответить
NO COMMENT
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15.06.2022 16:51 Ответить
Краще так, ніж ніяк. Пізно краще, ніж пізДно.
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15.06.2022 16:56 Ответить
Головним джерелом продовольчої кризи та глобального зростання цін на продовольство є агресія Росії проти України, тому найкращий спосіб вирішення проблеми буде знайдений, якщо Росія зупинить війну проти України та розблокує морські транспортні шляхи. -Столтенберг ідеш накуй за рашистським кораблем.Не зупинення війни, а деокупація України від рашиста ,до останнього метра окупованої української землі. Ідіть Ви всі накуй ,зупиняти окупацію України,заговорюючи зуби рашистській собаці , і знову продовжувати її ,вбиваючи український народ,
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15.06.2022 17:02 Ответить
Ну реально... гений мысли !!!! Так давай...змушуй!!!!
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15.06.2022 21:00 Ответить
 
 