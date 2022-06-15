На временно захваченной территории находятся около 2 тыс. осужденных и заключенных граждан Украины, - Минюст

На временно захваченной российскими военными территории Украины находятся около 2 тысяч украинских осужденных и заключенных.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"11 тюрьм мы эвакуировали, но те учреждения, которые попали под оккупацию в первый, второй день войны, там, безусловно, технически это было сделать невозможно, учитывая множество соображений. Поэтому у нас около 2 тысяч заключенных и осужденных попали под оккупацию", – сказал министр.

По его словам, в течение определенного периода сохранялся контроль над пенитенциарными учреждениями на временно захваченной территории.

"Там оставались наши сотрудники, наш менеджмент. Сейчас ситуация изменилась. Сейчас они (захватчики – ред.) решили контролировать все, вмешиваться в операционную деятельность и отстранили от исполнения обязанностей тех, кто не захотел покориться российским властям и оккупантам", - отметил руководитель Минюста.

Он акцентировал, что сейчас контроль за этими учреждениями утрачен, однако информацию о них украинская сторона получает, и там "более или менее нормально".

Также читайте: В Брюсселе началось заседание "Рамштайн-3" по вопросам обороны Украины

"У оккупантов это не приоритет, и единственное, что сейчас их интересует от пенитенциарной системы - это освободить как можно больше тюрем с тем, чтобы туда можно было запроторять украинских активистов. Это им плохо удается пока, но такие идеи у них есть", - отметил Малюська.

Он заверил, что Минюст постарается эвакуировать заключенных и осужденных с временно захваченной территории.

"Мы будем пытаться осуществить какой-нибудь эвакуационный план даже из оккупации, будем пытаться входить в переговоры. Пока сложно. Но, как показал пример оккупации предыдущих периодов, нам удавалось все же достичь договоренностей, в частности, относительно эвакуации женщин-заключенных с оккупированных территорий. Надеюсь, что в этой ситуации такая же история будет", - заметил министр юстиции.

Читайте: Украина переживает решающий момент на поле боя, - Остин

Как сообщалось, заместитель министра юстиции Елена Высоцкая отмечала, что около 4500 человек эвакуировали из порядка 10 учреждений исполнения наказаний, размещенных недалеко от линии фронта.