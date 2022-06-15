Украине нужно оружие дальнего действия, броня и береговая оборона, - глава Пентагона Остин
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Реактивные системы залпового огня Himars значительно увеличат возможности Украины в противостоянии российской агрессии.
Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Министр Резников и я были в тесном контакте по поводу изменений на поле боя. И мы работаем, чтобы удовлетворить запрос Украины на новые возможности, особенно ее потребность в дальнем огне, броне и береговой обороне. Чтобы помочь Украине защититься, Соединенные Штаты предоставили ей гаубицы, "Джавелины", огромное количество боеприпасов, БПЛА, вертолеты Mи-17, радары противодействия артиллерии, тактические машины и средства радиоэлектронной борьбы", - сказал он.
По словам министра обороны, США вместе с партнерами также учат украинских военных новым возможностям.
"И мы настроены сделать даже больше. Мы предоставляем защитникам Украины реактивные системы залпового огня Himars, и это значительно увеличит возможности Украины, особенно вместе с предоставлением дополнительных ракетных систем по стандартам НАТО от Великобритании и других наших союзников", - подчеркнул Остин.
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Пожалуйста, подождите...
А ось Байден, ненадав Україні до війни артилерію, ПВО, літаки. Які могли взагалі недопустити навіть початку війни.
https://www.youtube.com/watch?v=fm1UOXNsGZs
Зеленский по поводу предупреждений Байдена о войне: "Было бы справедливо слушать меня как украинского лидера заранее".
То есть Байден должен был увидеть мир в глазах путина и готовиться к шашлыкам на "день победы"?
Недолуга любителька "выть на луну" та кидати тупі пред'яви найбільшим нашим поимічникам,
не знаєш, чи прикидаєшся, яка країна нам поставила більше всього зброї, причому перша поставка була ще в грудні 2021?
А про те, щоб поставити сотні одиниць важкої зброї, ремкомплекти до неї, десятки, або сотні тисяч снарядів треба час і не маленький, бо такі речі літаками не навозишся, не доходить?
А те, що ніяка нормальна країна не тримає на складах надто багато не потрібної зброї, і частину того, що нам необхідно треба ще виготовити, теж не здогадуєшся?
Навіщо це дебільне нескінченне скавчання, нічього робити - випий валєр'яночки, ляж поспи, може пройде.
Залишилось наміри, підкріпити діями, але здається, що буде все Ок. Почали сприймати нові реалії. Це добре
В США навіть немає ППО сухопутних військ, які потрібні Україні для прикриття свого наступу, у них деградація сухопутних сил в пользу авіації.
США просто перекос в пользу авіації...І це всі знали 8 років. І яку допомогу наші просять?
- Та у них як завжди : почали піариться а потім їх розпиляли!