Украине нужно оружие дальнего действия, броня и береговая оборона, - глава Пентагона Остин

Реактивные системы залпового огня Himars значительно увеличат возможности Украины в противостоянии российской агрессии.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Министр Резников и я были в тесном контакте по поводу изменений на поле боя. И мы работаем, чтобы удовлетворить запрос Украины на новые возможности, особенно ее потребность в дальнем огне, броне и береговой обороне. Чтобы помочь Украине защититься, Соединенные Штаты предоставили ей гаубицы, "Джавелины", огромное количество боеприпасов, БПЛА, вертолеты Mи-17, радары противодействия артиллерии, тактические машины и средства радиоэлектронной борьбы", - сказал он.

По словам министра обороны, США вместе с партнерами также учат украинских военных новым возможностям.

"И мы настроены сделать даже больше. Мы предоставляем защитникам Украины реактивные системы залпового огня Himars, и это значительно увеличит возможности Украины, особенно вместе с предоставлением дополнительных ракетных систем по стандартам НАТО от Великобритании и других наших союзников", - подчеркнул Остин.

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