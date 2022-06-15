65% населения Германии, Нидерландов и Франции поддерживают статус кандидата для Украины, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Жители Франции, Германии и Нидерландов преимущественно выступают за предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на опрос, заказанный Центром "Новая Европа".

Из тех, кто определился со своей позицией, предоставление Украине кандидатства поддерживают 68% немцев, 65% французов и 65% нидерландцев, 32% жителей Германии и по 35% - Франции и Нидерландов выступают против.

В целом же в Германии 46% выступают за предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС, а 22% - против, еще 25% не определились со своей позицией, а 7% затруднились ответить на вопрос.

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Во Франции поддерживают кандидатский статус Украины 42% респондентов, 24% не поддерживают, 26% затруднились ответить и еще 9% ответили, что не знают.

А в Нидерландах 45% опрошенных поддерживают кандидатство Украины, 24% - высказываются против, 21% затруднились выбрать ответ, а еще 10% - не знают.

Опрос был проведен компанией Kantar с 9 по 13 июня 2022 года по заказу Центра "Новая Европа" и при поддержке Пражского центра гражданского общества. Выборка составляет 1048 граждан Германии, 1050 граждан Франции и 1037 граждан Нидерландов.

Отметим, что это первый подобный опрос накануне обнародования заключения Европейской комиссии по предоставлению Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.