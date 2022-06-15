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Новости ОбществоЗа рубежом
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Германия (6010) Нидерланды (1384) опрос (2619) Украина (44298) Франция (3076) членство в ЕС (775)

65% населения Германии, Нидерландов и Франции поддерживают статус кандидата для Украины, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

єс,євросоюз

Жители Франции, Германии и Нидерландов преимущественно выступают за предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на опрос, заказанный Центром "Новая Европа".

Из тех, кто определился со своей позицией, предоставление Украине кандидатства поддерживают 68% немцев, 65% французов и 65% нидерландцев, 32% жителей Германии и по 35% - Франции и Нидерландов выступают против.

В целом же в Германии 46% выступают за предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС, а 22% - против, еще 25% не определились со своей позицией, а 7% затруднились ответить на вопрос.

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Во Франции поддерживают кандидатский статус Украины 42% респондентов, 24% не поддерживают, 26% затруднились ответить и еще 9% ответили, что не знают.

А в Нидерландах 45% опрошенных поддерживают кандидатство Украины, 24% - высказываются против, 21% затруднились выбрать ответ, а еще 10% - не знают.

65% населения Германии, Нидерландов и Франции поддерживают статус кандидата для Украины, - опрос 01

Опрос был проведен компанией Kantar с 9 по 13 июня 2022 года по заказу Центра "Новая Европа" и при поддержке Пражского центра гражданского общества. Выборка составляет 1048 граждан Германии, 1050 граждан Франции и 1037 граждан Нидерландов.

Отметим, что это первый подобный опрос накануне обнародования заключения Европейской комиссии по предоставлению Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.
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Топ комментарии
+8
Доброго дня, друзі! Ми з України, з Києва. Не буде ніяких сенсацій. Звичайна, щоденна, буденна робота.
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15.06.2022 17:25
+7
Дякуємо всім, хто підтримує Україну.
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15.06.2022 17:31
+5
Украина це европа❗Точка.
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15.06.2022 17:27
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Проти лише в Угорщині, та й то щось близько 49/51%.
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15.06.2022 17:22 Ответить
Украина це европа❗Точка.
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15.06.2022 17:27 Ответить
Плюсую. Тільки Європа - теж з великої букви пишеться.
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16.06.2022 11:46 Ответить
Якби Угорщина справді переймалась угорцями України, то вона була б і за статус кандидата, і за Україну в НАТО.
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15.06.2022 17:36 Ответить
Зрадофіли, це зрада чи ще нє?
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15.06.2022 17:28 Ответить
oni v stupore. vse idet ne po planu *****. *********** pahnet
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15.06.2022 17:34 Ответить
Уж простые немцы помнят полмиллионный зброд нищебродов оккупантов почти 50 лет после войны.
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15.06.2022 17:28 Ответить
Не помнят. Тридцать три года будет в этом году объединению, двадцать семь - с момента вывода войск. У поколения, что было детьми, уже свои дети выросли.

На самом деле здесь у людей есть ощущение, что за словами о демократии должно что-то больше балабольства.
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15.06.2022 17:34 Ответить
Дякуємо всім, хто підтримує Україну.
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15.06.2022 17:31 Ответить
Нарисовать цифирь можно от фонаря...типа лукашеску стал президентом с 80% голосов...путлер аж 75%...зелемойским аж 73%...дали...
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15.06.2022 17:34 Ответить
Население Европы всячески нас поддерживает, а вот их правители как-то не очень. Деньгами и всем , кроме оружия помогают, но для нас важно на данном этапе оружие, особенно немецкое, оно лучшее почти по всем параметрам. Но благодаря бубе и п.ослу в ФРГ Мельнику мы его не получаем.
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15.06.2022 17:57 Ответить
але там шольци,рютте з усякими макронами-орбанами, я цього лайна позбутися
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15.06.2022 18:40 Ответить
А от їхні лідери хитрі та облесливі і схоже на думку населення їм начхати.
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15.06.2022 18:57 Ответить
 
 