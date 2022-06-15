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"Удар под дых целому поколению": Воспоминания друзей киевского активиста Романа Ратушного, погибшего в бою против российских оккупантов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ратушний

Новость о гибели разведчика 93-й бригады "Холодный Яр", 24-летнего активиста Романа Ратушного шокировала многих киевлян.

Об этом говорится в материале НВ, передает Цензор.НЕТ.

Роман погиб 9 июня во время выполнения боевого задания под Изюмом, известно об этом стало только 14 июня.

Киевский урбанист Виталий Селик познакомился с Ратушным, когда он еще был ребенком. Его мать, украинская поэтесса Светлана Поваляева, приходила с двумя сыновьями на киевские литературно-поэтические вечера. По его словам, 16-летний Ратушный с ночи находился на Евромайдане, когда в центре города собиралось еще немного людей. Впоследствии он оказался среди молодых людей и студентов, которых в ночь на 30 ноября жестоко избил "Беркут".

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Позже Роман занялся защитой Протасова Яра – зеленой зоны в Соломенском районе Киева. Также Ратушный был одним из соорганизаторов прошлогоднего Марша за Киев. Тогда столичные активисты с разных локаций объединились, чтобы показать, что в городе есть громада, которая хочет его защищать и развивать.

И даже когда Ратушный ушел на войну, он взял с собой патч с гербом Киева. "Воюя на Востоке, он защищал наш город и там", - подчеркнул Селик.

Евгений Черепня, близкий друг погибшего, который сейчас находится в рядах ВСУ, познакомился с Романом только в прошлом году, когда шел суд над активистом Сергеем Стерненко.

Вернувшись из Одессы, активисты пошли со стихийной акцией на Банковую. За участие в ней в марте 2021 года Печерский райсуд отправил Ратушного под домашний арест. Тот же считал эту меру пресечения попыткой остановить борьбу против застройки Протасового Яра. Под домашним арестом активист находился месяц.

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"Он, наверное, обладал лучшими качествами, присущими человеку. Но я хочу отметить его решительность, принципиальность и несгибаемость", - говорит о Ратушном Черепня. Ведь в какие бы обстоятельства  он не попадал, как бы на него не пытались давить, глава движения "Защитим Протасов Яр" всегда выходил из ситуации очень достойно.

Ратушный не любил хвастаться своими действиями в мирное время, так поступал и после 24 февраля. "Он воевал не в Тик-Токе или инстаграмме, а действительно выполнял трудные боевые задачи. За что бы он не брался, он делал это искренне и пытался отдать всего себя", - добавил Черепня.

Арт-критик Анна Калугер описывает одну из своих встреч с Ратушным, когда ей было 18 лет, а ему - 17: "Убийственно красивый парень в костюме, с запонками, в идеально подобранном галстуке под рубашку, сидит у Могилянки, красиво курит и читает Kyiv Post" . Она считает погибшего человеком, который отвечал действиями за каждое свое слово, за каждое "Слава Украине", за все. "Потерять одного такого Рому – это просто удар под дых целому поколению", – добавляет Калугер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В бою с россиянами погиб киевский активист Роман Ратушный
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Топ комментарии
+11
Дякуємо , зе ! Дякуємо !- це я до того , що в мене купа знайомих які до цього часу готові зелену гниду в с.аку цілувати . Це поза межами мого розуміння .
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15.06.2022 17:43
+11
Удар под дых Украине -это зекрыса,которая ,в войну ,вообще не занималась обороной страны,а воровала на " больших стройках"...не прибедняйтесь .
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15.06.2022 18:03
+7
😰 всі горюють за цим хлопцем. і за іншими теж. це генофонд нації вбивають, а всяке біосміття залишається живе((.
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15.06.2022 17:47
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Загинуло багато, загине іще більше.
Помітно зникають бійці із соцмереж..
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15.06.2022 17:29 Ответить
Дякуємо , зе ! Дякуємо !- це я до того , що в мене купа знайомих які до цього часу готові зелену гниду в с.аку цілувати . Це поза межами мого розуміння .
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15.06.2022 17:43 Ответить
Пояснюю, це може бути "Стокгольмський синдром", або просто недоумкуватість. Друге не виліковне.
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15.06.2022 18:58 Ответить
Це може бути елементарне небажання оцінити себе тверезо. Бо доведеться визнати, що ти не такий розумний, як думав, а звичайний лох, якого розвів бабломойський-мертвячук разом натахою сосійчук з г+г та жидковським "слугою урода".
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15.06.2022 19:17 Ответить
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15.06.2022 19:20 Ответить
Запад не торопится соответствовать своим заявлениям с военными поставками, а в случае с Шольцем, так этот мудак просто работает на Уйла!
Вот где удар под дых Украине. Предательство.
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15.06.2022 17:46 Ответить
Удар под дых Украине -это зекрыса,которая ,в войну ,вообще не занималась обороной страны,а воровала на " больших стройках"...не прибедняйтесь .
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15.06.2022 18:03 Ответить
А ви знаєте що там було ?
Багато говорите, але ніхто не рахував.
Склади підірвав ворог. А хто продовжував роззброювати державу ? Він не ворог ?
Клістрони хто з ППО повитягав ?
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15.06.2022 18:52 Ответить
😰 всі горюють за цим хлопцем. і за іншими теж. це генофонд нації вбивають, а всяке біосміття залишається живе((.
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15.06.2022 17:47 Ответить
Нація давно мала зрозуміти, що владу необхідно віддати молоді. В державних кабінетах не повинно бути осіб старше 35 років. У України немає часу ходити 40 років по пустелі. Виключення це армія до 45 років і Верховний та Конституційний Суди з 35 до 45 років. Всі держслужбовці з 25 до 35 років. І пенсія з 60 років у всіх однакова від держави - солідарна, а не прокуроська, суддівська, депутатська та інші види утримання ******** паразитів на тілі Держави.
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15.06.2022 19:43 Ответить
 
 