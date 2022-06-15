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Албания, Черногория и Северная Македония приняли заявление в поддержку предоставления Украине статуса кандидата в ЕС, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский, премьеры Албании, Черногории и Северной Македонии приняли совместное заявление в поддержку предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Об этом он заявил во время брифинга с премьерами Албании и Черногории, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарен всем за принятие совместного заявления о поддержке предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. ... Наши страны должны быть полноправными членами ЕС и мы соглашаемся с тем, что наши государства не являются конкурентами на этом европейском пути, а лишь усиливают возможности друг друга. ", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что эффективным тактическим ответом на российскую агрессию должна быть еще большая помощь Украине.

"Седьмой санкционный пакет должен быть таким же ощутимым для государства-агрессора, как и шесть предыдущих вместе взятых", - сказал он.

Смотрите также: Зеленский встретился с премьерами Албании и Черногории. ВИДЕО
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Хорошо. Но это не основные игроки на поле.
В ЕС хватает удивительных стран с удивительными лидерами.
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15.06.2022 18:20 Ответить
Все будет Ок❗Сейчас не на часi выеживатся всяким шапокляк👍
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15.06.2022 18:30 Ответить
це відповідь на той аргумент, що давати зараз кандидата на вступ до в ЄС для України буде несправедливо по відношенню до тих, хто на те членство вже чекає, тобто балканські країни.
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15.06.2022 18:50 Ответить
Дуже перепрошую, але з яких пір албанія, македонія і чорногорія стали членами ЄС?!!
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15.06.2022 18:21 Ответить
Це не твоя заслуга, клоун ти недалекий!
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15.06.2022 18:24 Ответить
Шутка из Ютьюба...
КВНщик победил КГБиста...
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15.06.2022 18:29 Ответить
Они даже не члены ЕС...(так - типа кандидаты...) НО при этом твою мать все являются членами НАТО... А нам надо еще незнамо что сделать чтобы стать хотя бы "кандидатом в доктора" к НАТО.. Через себя что ли перекувырнутся???
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15.06.2022 18:42 Ответить
Албанія, Чорногорія та Північна Македонія члены НАТО, так что их заявки рассмотрят скорее всего положительно. Так что толпой ворваться в ворота ЕС не получится. Самым серьезным шагом к готовности ко вступлению в ЕС станет выдача американскому правосудию бородатой бабушки зеледента, которая сейчас уверенно сидит "на потоках" бюджета Украины.
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15.06.2022 18:45 Ответить
Почему Блинкин не озвучивает "главное" требование США , стесняется или коррумпирован Беней? 😃
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15.06.2022 19:03 Ответить
 
 