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Рашисты о лечении после ранения: "Не лечат них#я, вообще всем до п#зды ", - перехват ГУР. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В новом перехвате Главного управления разведки Минобороны Украины рашисты обсуждают отсутствие лечения в военных госпиталях РФ после ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ГУР в фейсбуке.

Оккупанты обсуждают исчезновение своего товарища и приходят к выводу, что он, вероятно, мертв:

"Сегодня искали целый день, найти не могли. Завтра снова пойдем искать. Их трое сбежали немного не в тот лес. Мы сейчас ходили туда. Нет. Мы их отвели 10 человек. И они должны были заходить за танками. А Кириллов немного не в тот лес побежал. И еще двое. У нас приехало 90 человек курильских. Они здесь в ах… (шокированы). Сегодня половина отказалась".

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Другой собеседник говорит, что "сейчас так будет повсюду". Рассказывает, что после ранения постоянно перемещается из одного госпиталя в другой:

"То под Белгородом, то в Питере. Сейчас в Мулино нахожусь, под Нижним Новгородом. Контузия. Уши звенят, давление. На два уха оглох. Лежим в госпитале, не лечат. Вообще всем до п... (безразлично). Вон, в Питере как бы академия военно-медицинская, два дня там пробыл. Только кровь там взяли, антибиотики поставили, КТ сделали и все. Больше них… (ничего). Нет лечения… Жопа…"

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Бежали не в тот лес.

А там настал ******.
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15.06.2022 18:25 Ответить
При Бурбі ГУР лапав диверсантів, а зараз переважно перехоплює розмови...
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15.06.2022 18:31 Ответить
Це не перехоплення і близько. Згодовують людям порожняки.
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15.06.2022 18:33 Ответить
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Саша Паш

Мене читають: 0

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Реєстрація: 18.04.2022
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15.06.2022 21:48 Ответить
Хто ці перехоплення липові вічно вигадує? Вже не смішно навіть.
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15.06.2022 18:32 Ответить
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Саша Паш

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 18.04.2022
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15.06.2022 23:02 Ответить
Офицеров везут в военно-медицинскую типа академию им.Кирова в питер...остальных Шариковых куда придецца...
Кажуть шо Бурятов подохло более 5000...
Брешуть...столько дохляков из Бурятии было 2 недели назад...
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15.06.2022 18:37 Ответить
Сегодня ВСУ завалили полковника росгвардии Постнова...земля Стекловатой ублюдку...
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15.06.2022 18:46 Ответить
не постный день получился.
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15.06.2022 23:03 Ответить
 
 