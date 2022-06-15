Страны Западных Балкан восстановят отдельные жилые дома в Ирпене – премьер-министр Албании Рама
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Страны Западных Балкан восстановят жилые дома в Ирпене
Как сообщает Цензор.НЕТ, с ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил на брифинге в Киеве в среду премьер-министр Албании Эди Рама.
"Мы могли увидеть своими глазами Ирпень, Бородянку. Я рад, что вы согласились с нашим предложением объединить наши усилия и построить от наших стран квартал или отдельные дома в Ирпене", - сказал он, обращаясь к Зеленскому.
"Мы хотим балканским путем, без лишней бюрократии сделать это", – сказал премьер Албании.
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Dima30
показать весь комментарий15.06.2022 18:58 Ответить Мне нравится 0
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