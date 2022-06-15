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зерно (996) Аксенов (360)

Гауляйтер Аксенов признал, что Россия продает украинское зерно, завезенное в оккупированный Крым

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно,крим

Россия продает украинское зерно, которое российские военные вывозят в оккупированный Крым из захваченных частей Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил российский глава Крыма Сергей Аксенов.

"Зерно с освобожденных (оккупированных) территорий в Республику Крым проходит транзитом, далее идет в Севастополь на продажу. Мы сами себя обеспечиваем зерном", - заявил Аксенов.

Украинские власти обвиняют Россию в незаконном присвоении украинского зерна на оккупированных территориях. Российские власти подтверждали, что вывозят украинское зерно в Россию и оккупированный Крым.

Смотрите также: В оккупированном Крыму замечены зерновозы с украинскими номерами. ФОТО
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Топ комментарии
+8
Да зеля, знатно ти всіх Українців макнув в лайно. Тобі цього не забудуть.
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15.06.2022 18:44
+8
"Ми самі себе забезпечуємо зерном" - так и гопник в подворотне сам себя обеспечивает кошельком и мобилой
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15.06.2022 18:59
+7
Це ж треба, Зєля напав на Україну і краде українське зерно!
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15.06.2022 18:47
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Да зеля, знатно ти всіх Українців макнув в лайно. Тобі цього не забудуть.
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15.06.2022 18:44 Ответить
Це ж треба, Зєля напав на Україну і краде українське зерно!
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15.06.2022 18:47 Ответить
Хто розмінував Чонгар ?
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15.06.2022 18:55 Ответить
Гуго Карлович ™ @JoN_TM

- Мы здесь навсегда!
- А зачем тогда вы вывозите зерно, троллейбусы и комбайны?
- Мы не знаем, как долго это навсегда продлится.
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15.06.2022 19:05 Ответить
ти кремлівський троль?
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15.06.2022 18:52 Ответить
Вспоминается классика от вовы гундяева:расия никогда не ворует и ни на кого не нападает первой.
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15.06.2022 18:55 Ответить
Когда россияне воруют Украинское Зерно, он забыли, что их газо- и нефте-проводы проходят по территории Украины и зимой мы возьмем плату за украденное - газом и нефтью. По очень хорошим ценам, и с процентами.
Вель путин показал - красть МОЖНО! Так тем более можно брать плату за ворованное! Натурой, так сказать.
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15.06.2022 18:55 Ответить
а для чого чекати зими? Газосховища у нас хіба заповнені? Та ї оплату за газ потрібно в Україні відмінити до закінчення війни, а далі продовжувати роздавати безкоштовний газ як населенню так і підприємствам до повної виплати репарацій. Залишиться тільки оплата за транспортування, адже трубопроводи потрібно підтримувати.
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15.06.2022 19:23 Ответить
"Ми самі себе забезпечуємо зерном" - так и гопник в подворотне сам себя обеспечивает кошельком и мобилой
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15.06.2022 18:59 Ответить
Для крыма просто денег сейчас нет..но вы держитесь там и дрочите...скоро появяцца...
Димон ведмедев не обдурил рабZeянское быдло... цап-царап казав колись КГБшный мудак...
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15.06.2022 19:11 Ответить
Газ та нафта йде по трубопровідам - невже ніззя цим тварюкам "взаимозачьот" зробити. За крадіжки торішнього зерна, озимого нами посадженого та стиглих полів, які вони обстрілюють запальними снарядами.
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15.06.2022 19:17 Ответить
"Зерно с освобожденных (оккупированных) территорий в Республику Крым проходит транзитом, далее идет в Севастополь на продажу. Мы сами себя обеспечиваем зерном", - заявил Аксенов".

Зашибись у гоблина логика - спистить зерно, и заявить, что это самообеспечение.
Из этого напрашивается вывод, что оркам у себя в скрепностане можно тоже всё подряд пистить, что хреново лежит, в том числе и магазинах, заявляя, что это самообеспечение.
Хотя мне кажется, что у них это давно узаконено. Но только для тех, кто в фаворе у властей. Остальным за это - срок. Но лохторат не ропщет, наоборот даже этому аплодирует.
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15.06.2022 20:02 Ответить
Аксёнову что, трахать некого ? Поклонская уехала, совсем плох стал.
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15.06.2022 22:16 Ответить
 
 