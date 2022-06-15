Гауляйтер Аксенов признал, что Россия продает украинское зерно, завезенное в оккупированный Крым

Россия продает украинское зерно, которое российские военные вывозят в оккупированный Крым из захваченных частей Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил российский глава Крыма Сергей Аксенов.

"Зерно с освобожденных (оккупированных) территорий в Республику Крым проходит транзитом, далее идет в Севастополь на продажу. Мы сами себя обеспечиваем зерном", - заявил Аксенов.

Украинские власти обвиняют Россию в незаконном присвоении украинского зерна на оккупированных территориях. Российские власти подтверждали, что вывозят украинское зерно в Россию и оккупированный Крым.

Смотрите также: В оккупированном Крыму замечены зерновозы с украинскими номерами. ФОТО