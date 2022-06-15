Гауляйтер Аксенов признал, что Россия продает украинское зерно, завезенное в оккупированный Крым
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия продает украинское зерно, которое российские военные вывозят в оккупированный Крым из захваченных частей Херсонской и Запорожской областей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил российский глава Крыма Сергей Аксенов.
"Зерно с освобожденных (оккупированных) территорий в Республику Крым проходит транзитом, далее идет в Севастополь на продажу. Мы сами себя обеспечиваем зерном", - заявил Аксенов.
Украинские власти обвиняют Россию в незаконном присвоении украинского зерна на оккупированных территориях. Российские власти подтверждали, что вывозят украинское зерно в Россию и оккупированный Крым.
Топ комментарии
+8 Саша Паш
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+7 Chaban Yuriy
показать весь комментарий15.06.2022 18:47
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- Мы здесь навсегда!
- А зачем тогда вы вывозите зерно, троллейбусы и комбайны?
- Мы не знаем, как долго это навсегда продлится.
Вель путин показал - красть МОЖНО! Так тем более можно брать плату за ворованное! Натурой, так сказать.
Димон ведмедев не обдурил рабZeянское быдло... цап-царап казав колись КГБшный мудак...
Зашибись у гоблина логика - спистить зерно, и заявить, что это самообеспечение.
Из этого напрашивается вывод, что оркам у себя в скрепностане можно тоже всё подряд пистить, что хреново лежит, в том числе и магазинах, заявляя, что это самообеспечение.
Хотя мне кажется, что у них это давно узаконено. Но только для тех, кто в фаворе у властей. Остальным за это - срок. Но лохторат не ропщет, наоборот даже этому аплодирует.