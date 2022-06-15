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Херсон (2102) Марченко Дмитрий (37)

В Херсоне "мы их будем бить с двух сторон", - генерал Марченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дмитро,марченко

Российских захватчиков в Херсоне будут бить "с двух сторон"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии Дмитрий Марченко, генерал-майор ВСУ, с первых дней руководивший обороной Николаева и Николаевской области.

"Многие жители Херсона сидят в Херсоне и ждут, когда они включатся в работу с той стороны. И мы их будем бить с двух сторон. Специально там не идут, спрятали оружие, ждут просто сигнала. Никто не собирается сдавать и никто не собирается их оставлять, если там у кого-то пробегают мысли, что давайте на этом остановим войну – нет, это наша страна, это наши земли… Там мои братья живут… Там наши люди живут, мы не можем их оставить и мы не должны их оставить. Если мы оставим, какие мы тогда защитники?" – сказал Марченко.

Смотрите также: "Мы уже близко - 10 километров до Херсона. Ждите нас. Держитесь. Все будет Украина", - украинский воин записал обращение к жителям оккупированного города. ВИДЕО
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Топ комментарии
+108
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15.06.2022 19:11
+92
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15.06.2022 19:11
+79
Бити по наглому кацапському свинячому брудному рилу...
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15.06.2022 19:04
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Sasha Sotnik

@sasha_sotnik

·
9h

Пишут, что М. Подоляк встретился с И. Ждановым. О чем говорили, интересно? О признании Крыма российским или о том, что Херсон - не бутерброд? Не надо мне про " не лезь, сами разберемся". Я вижу, как у ас разбираются, и кому лапы имперские жмут.
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15.06.2022 19:00 Ответить
a ti trudiaga ... vspotel? budionovku snimi
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15.06.2022 19:20 Ответить
Удачі, хлопці!
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15.06.2022 19:01 Ответить
Марчнко великий респект!!! Бандерівець і козак!!!
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15.06.2022 21:26 Ответить
Бити по наглому кацапському свинячому брудному рилу...
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15.06.2022 19:04 Ответить
А от свиней ображати не треба. То тварини, а не кацапи.
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15.06.2022 19:38 Ответить
Свиня, то тварина з шляхетною роллю, в долі нашого народу. Годувальниця
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15.06.2022 19:59 Ответить
"У Херсоні "ми їх будемо бити з двох боків" "-- предлагаю УЖЕ начать.
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15.06.2022 20:20 Ответить
Коли будуть готові тоді і почнуть. ВСУ найбільша довіра у Українців. Такшо кацапчик не нервуй тебе питати коли починати не будуть.
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15.06.2022 21:41 Ответить
Саша - поет? Із Дзержинська? Чи просто однофамілець?
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15.06.2022 23:04 Ответить
це називається - удар із внє
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15.06.2022 19:07 Ответить
Рятівник Миколаєва і не тільки, бо посунули б далі на Одесу. Дуже цікаве інтерв*ю було на НикВесті про те, як він все це зробив.
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15.06.2022 19:10 Ответить
Там не тільки Одеса була захищена. Орки повз Миколаїв ще й на Північ полізли, зупинили під Вознесенськом... А там би майже точно була б друга АЕС захоплена і масована атака на Кривий Ріг, орда планувала кругове захоплення всього Правобережжя...
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15.06.2022 19:42 Ответить
Южноукраинская была чудом спасена, ее ждала участь Запорожской в Энергодаре...
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15.06.2022 19:44 Ответить
veshaites orki. marchelo profi
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15.06.2022 19:10 Ответить
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15.06.2022 19:11 Ответить
києвская хунта...
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15.06.2022 19:50 Ответить
Справжня еліта нації
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15.06.2022 21:01 Ответить
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15.06.2022 19:11 Ответить
Сестра в Херсоні в дитячій обласній працює. Так орки прийшли якось і дали їй зрозуміти, так само. Тільки сказали, вы не думайте, мы здесь на долго. Утирки навіть самі не розуміють, що вони вже тоді попали в "маргарин", котрий вже починає активно таяти.
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16.06.2022 08:41 Ответить
Вірю тільки нашим Воїнам!Слава ЗСУ!!!
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15.06.2022 19:14 Ответить
"Сатана. Ваня, а може вона щас прийде, то ми Швецію зробимо?
Іван Опанасович. Яку це швецію?
Сатана (спокусливо). Ну, хе… Це коли..." (С) Митець
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15.06.2022 19:14 Ответить
Генерал Марчелло супер...
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15.06.2022 19:16 Ответить
Зєля мабудь зараз локті гризе, що недосадив Марченка. Так би вже Миколаїв а може і одесса були би "денацифіковані". Подяку б від ***** отримав би..
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15.06.2022 19:16 Ответить
Так би він був замєстітєлєм смотрящєго Янєка
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15.06.2022 19:21 Ответить
"Тогда - агонь! Нєщадний агонь!" (С) З одного пошлого анекдоту
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15.06.2022 19:27 Ответить
І Одеса звичайно з великої букви. Перепрошую за цю очепятку!
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15.06.2022 19:28 Ответить
Як моя знайома ватниця казала у 2014: "путін абесчал казіно в криму"

Я її зара питаю: у нас в Одесі шикарні казино збиралися відкривати цієї осені, так ото війна путіну була потрібна, щоб ти тварюко у крим "в казіно єзділа"?
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15.06.2022 19:33 Ответить
Генерал сам попросился на самый трудный участок в начале войны - на юг, где вся подготовка зеленского к войне просто катилась к маме бениной - всё сдавалось, под бдительным оком Омана. Да и родом Генерал с Николаевщины - город Вознесенск - который не пустил и отбросил орков - тем самым не дав переправится через Южный Буг и окружить Николаев. Был взорван мост, але, зеленский, ВЗОРВАН МОСТ, ОДИН, и это спасло остальной юг от парадного марша рашистов по асфальту. Назло вам, оманским *****, мост был взорван.
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15.06.2022 20:04 Ответить
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15.06.2022 20:26 Ответить
Якщо багато укропу - колорадський не лізе. Перевірено.
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15.06.2022 21:00 Ответить
добре казав
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15.06.2022 20:36 Ответить
Ой, скажеш гоп, як перескочиш...
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15.06.2022 20:39 Ответить
василий васев

"его лизатели"
Особливо "обарованного" мамА у дитинстві не вчила інших не міряти по собі?

"гадостный стал ресурс"
Так залиш цей ресурс, та швиденько в чєбурнет, до братів по "розуму", чи роботодавець не дозволяє?
Доречі, мову рАдную підучи, "с херсона", це як?
Про рпозділові знаки, дебілоід, взагалі не чув, в кожному тупому коменті, на рядок чи меньше,
по 3-4 помилки, навіть на трієчника середніх класів не тягнеш.

А краще, відразу, швимденько біжи за рАсєйським кораблем.
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15.06.2022 22:19 Ответить
Якщо за справу береться генерал Марченко - значить все буде ОК !!!
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15.06.2022 21:38 Ответить
Боже, дай здоров'я і сил Таким Воїнам!!!
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15.06.2022 21:59 Ответить
Марчелло - респект!
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15.06.2022 22:26 Ответить
Главное при этом не устроить фриндли файр!
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15.06.2022 22:31 Ответить
І таких патріотів зелена мразь тримала під арештом!
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15.06.2022 23:18 Ответить
Цьому генералу я вірю, це не хомчак і не таран і звичайно не Буданов, який жив в одному будинку з громадянином росії, який мав судимість і був призначений на посаду заступника міністра внутрішніх справ України, а жили всі хором в будинку "бариги" із Одеси.
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15.06.2022 23:28 Ответить
Дай, Боже, Вам здоров'я, пане Генерале.
І всі нашим Захисникам.

Такі листи-свідчення пронизливі і страшні з Херсона люди пишуть. Дуже чекають звільнення.
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16.06.2022 00:11 Ответить
якнайшвидше, показово та жорстко, потрiбно лiквiдувати цю колаборантську погань - Сальдо, Стремоусов, Рогов !





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16.06.2022 01:10 Ответить
то при Порошенко наші спецслужби ліквідували всіх поліувїв і ворогів в Донейьку гіві, захєрченко, телефон моторолу та інших, а при Боневтіку 120 разів викрали один раз Чауса із Молдови і так засвітилися, що молдавські кури сміються по цей день, а Чаус втік і вбукав по Вінницькій області.
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16.06.2022 08:47 Ответить
ТО ЖЕ САМОЕ ВЫ ГОВОРИЛИ И ПРО МАРИУПОЛЬ ..И ПРО СЕВЕРЕДОНЕЦК..И ПРО ИЗЮМ... И ТАК ДАЛЕЕ... ЧТО Ж... СОБАКА ЛАЕТ - А КАРАВАН ИДЕТ !!!
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16.06.2022 01:32 Ответить
домом займись. У тебя тайга горит.
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16.06.2022 11:33 Ответить
залишу для пам'яті
https://twitter.com/i/status/1536804688850558977
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16.06.2022 03:33 Ответить
РЕСПЕКТ БОЙОВОМУ ГЕНЕРАЛУ МАРЧЕНКУ за ОБОРОНУ МИКОЛАЄВА !!! ХЕРСОН ДУЖЕ ЧЕКАЄ ПАНА ГЕНЕРАЛА У ГОСТІ ДО СЕБЕ ! СЛАВА ЗСУ !
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16.06.2022 16:21 Ответить
 
 