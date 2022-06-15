В Херсоне "мы их будем бить с двух сторон", - генерал Марченко
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Российских захватчиков в Херсоне будут бить "с двух сторон"
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии Дмитрий Марченко, генерал-майор ВСУ, с первых дней руководивший обороной Николаева и Николаевской области.
"Многие жители Херсона сидят в Херсоне и ждут, когда они включатся в работу с той стороны. И мы их будем бить с двух сторон. Специально там не идут, спрятали оружие, ждут просто сигнала. Никто не собирается сдавать и никто не собирается их оставлять, если там у кого-то пробегают мысли, что давайте на этом остановим войну – нет, это наша страна, это наши земли… Там мои братья живут… Там наши люди живут, мы не можем их оставить и мы не должны их оставить. Если мы оставим, какие мы тогда защитники?" – сказал Марченко.
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@sasha_sotnik
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9h
Пишут, что М. Подоляк встретился с И. Ждановым. О чем говорили, интересно? О признании Крыма российским или о том, что Херсон - не бутерброд? Не надо мне про " не лезь, сами разберемся". Я вижу, как у ас разбираются, и кому лапы имперские жмут.
Іван Опанасович. Яку це швецію?
Сатана (спокусливо). Ну, хе… Це коли..." (С) Митець
Я її зара питаю: у нас в Одесі шикарні казино збиралися відкривати цієї осені, так ото війна путіну була потрібна, щоб ти тварюко у крим "в казіно єзділа"?
Представитель военного ведомства сказал, что сейчас украинские военные заканчивают обучение на реактивных системах залпового огня HIMARS и что «что эти системы скоро вступят в бой».
"его лизатели"
Особливо "обарованного" мамА у дитинстві не вчила інших не міряти по собі?
"гадостный стал ресурс"
Так залиш цей ресурс, та швиденько в чєбурнет, до братів по "розуму", чи роботодавець не дозволяє?
Доречі, мову рАдную підучи, "с херсона", це як?
Про рпозділові знаки, дебілоід, взагалі не чув, в кожному тупому коменті, на рядок чи меньше,
по 3-4 помилки, навіть на трієчника середніх класів не тягнеш.
А краще, відразу, швимденько біжи за рАсєйським кораблем.
І всі нашим Захисникам.
Такі листи-свідчення пронизливі і страшні з Херсона люди пишуть. Дуже чекають звільнення.
https://twitter.com/i/status/1536804688850558977