В Херсоне "мы их будем бить с двух сторон", - генерал Марченко

Российских захватчиков в Херсоне будут бить "с двух сторон"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии Дмитрий Марченко, генерал-майор ВСУ, с первых дней руководивший обороной Николаева и Николаевской области.

"Многие жители Херсона сидят в Херсоне и ждут, когда они включатся в работу с той стороны. И мы их будем бить с двух сторон. Специально там не идут, спрятали оружие, ждут просто сигнала. Никто не собирается сдавать и никто не собирается их оставлять, если там у кого-то пробегают мысли, что давайте на этом остановим войну – нет, это наша страна, это наши земли… Там мои братья живут… Там наши люди живут, мы не можем их оставить и мы не должны их оставить. Если мы оставим, какие мы тогда защитники?" – сказал Марченко.

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