Ирпень привлечет итальянских специалистов для восстановления города, - мэр Маркушин
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Ирпенский горсовет заключил меморандум о сотрудничестве с Венецианским университетом ИУАВ и Конфедерацией итальянской промышленности в Украине для привлечения зарубежных специалистов к восстановлению города.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.
Он отметил, что для заключения меморандума "в Ирпень прибыл почетный консул Украины в Италии, президент "Конфиндустрии Украина" Марко Тосон. А временно исполняющий обязанности ректора Венецианского университета ИУАВ Бенно Альбрехт был с нами на онлайн связи".
Венецианский университет был основан в 1926 году как одна из первых архитектурных школ в Италии и на сегодняшний день является одним из лучших университетов архитектуры в Европе. А "Конфиндустрия Украина" – это украинское отделение крупнейшей организации промышленного объединения в Италии, в которую входят все самые успешные крупные итальянские компании.
"Вместе мы планируем привлечь лучших специалистов по комплексному восстановлению территории и инфраструктуры Ирпеня. Кроме того, господин Тосон пообещал, что "Конфиндустрия Украина" объединит итальянские компании для технической и строительной части работ и проектов реконструкции Ирпеня", - сообщил Маркушин.
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Де укріпрайони навколо Києва мля?! 👿
треба цих проституток?
Хімік-характерник @geterogen
· 5 ч
Рівень піздецю: в #Ірпінь забудовники вже починають вирізати залишки лісу між Університетською та Лісовою для побудови ЖК. Це при тому що в місті "пошкоджено до 75% будівель", люди почали продавати квартири і ціни вже впали.
тому питання.
а де конкурси, тендери і т.д.?
чи вже добазарились?