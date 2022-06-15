РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10419 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
2 131 13
Ирпень (359) мэр (1631) Маркушин Александр (30) восстановление (174)

Ирпень привлечет итальянских специалистов для восстановления города, - мэр Маркушин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ірпінь

Ирпенский горсовет заключил меморандум о сотрудничестве с Венецианским университетом ИУАВ и Конфедерацией итальянской промышленности в Украине для привлечения зарубежных специалистов к восстановлению города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Он отметил, что для заключения меморандума "в Ирпень прибыл почетный консул Украины в Италии, президент "Конфиндустрии Украина" Марко Тосон. А временно исполняющий обязанности ректора Венецианского университета ИУАВ Бенно Альбрехт был с нами на онлайн связи".

Венецианский университет был основан в 1926 году как одна из первых архитектурных школ в Италии и на сегодняшний день является одним из лучших университетов архитектуры в Европе. А "Конфиндустрия Украина" – это украинское отделение крупнейшей организации промышленного объединения в Италии, в которую входят все самые успешные крупные итальянские компании.

Также смотрите: Президент Словакии посетила Ирпень и Бородянку и встретилась с Зеленским. ФОТО

"Вместе мы планируем привлечь лучших специалистов по комплексному восстановлению территории и инфраструктуры Ирпеня. Кроме того, господин Тосон пообещал, что "Конфиндустрия Украина" объединит итальянские компании для технической и строительной части работ и проектов реконструкции Ирпеня", - сообщил Маркушин.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Одні вже клали асфальт по 6 млн доларів за км.
показать весь комментарий
15.06.2022 19:15
+3
Знов таки ще нічого не закінчилось, дуже можливий новий прорив і бомбардування з півночі, поставте найбазовіші модульні будинки й забезпечення їх комунікаціями та теплом, зараз не час будувати повітряні замки.
показать весь комментарий
15.06.2022 19:17
+3
Ніяк потвори не можуть нажертися так, щоб вже очі повилазили.

Хімік-характерник @geterogen

· 5 ч

Рівень піздецю: в #Ірпінь забудовники вже починають вирізати залишки лісу між Університетською та Лісовою для побудови ЖК. Це при тому що в місті "пошкоджено до 75% будівель", люди почали продавати квартири і ціни вже впали.
показать весь комментарий
15.06.2022 19:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тож хай через рік буряти охрєнєют

Де укріпрайони навколо Києва мля?! 👿
показать весь комментарий
15.06.2022 20:38 Ответить
а литовських, польских, фінських, датських слабо?
треба цих проституток?
показать весь комментарий
15.06.2022 19:15 Ответить
Одні вже клали асфальт по 6 млн доларів за км.
показать весь комментарий
15.06.2022 19:15 Ответить
від білоруського кордону до Києва
показать весь комментарий
15.06.2022 23:43 Ответить
Знов таки ще нічого не закінчилось, дуже можливий новий прорив і бомбардування з півночі, поставте найбазовіші модульні будинки й забезпечення їх комунікаціями та теплом, зараз не час будувати повітряні замки.
показать весь комментарий
15.06.2022 19:17 Ответить
Ніяк потвори не можуть нажертися так, щоб вже очі повилазили.

Хімік-характерник @geterogen

· 5 ч

Рівень піздецю: в #Ірпінь забудовники вже починають вирізати залишки лісу між Університетською та Лісовою для побудови ЖК. Це при тому що в місті "пошкоджено до 75% будівель", люди почали продавати квартири і ціни вже впали.
показать весь комментарий
15.06.2022 19:28 Ответить
Той випадок, коли краще б фінів чи ізраїльтян залучили - бо вони добре знаються на бомбосховищах в цивільній архітектурі. А італійці - ні
показать весь комментарий
15.06.2022 19:42 Ответить
От і я думав: залучить ірпіньська мафія "Коза Ностру" чи ні? Залучили.
показать весь комментарий
15.06.2022 22:31 Ответить
одні знатоки -- аж страшно
показать весь комментарий
15.06.2022 20:11 Ответить
Еще нужно обязательно пригласить немецких и венгерских специалистов. Чтобы все любители помочь Украине нарубили с нас денег. И пусть мэр не заливает, Миланский политех имел факультет архитектуры еще в 1863 году...
показать весь комментарий
15.06.2022 20:32 Ответить
італьянці такіж корупціонери та мафіозі як наші....
тому питання.
а де конкурси, тендери і т.д.?
чи вже добазарились?
показать весь комментарий
15.06.2022 21:50 Ответить
 
 