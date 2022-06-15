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Новости Война в Украине
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ООН будет расследовать дела о вывозе и усыновлении украинских детей в России

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азовсталь,діти

ООН будет расследовать преступления российских оккупантов в Украине. В частности, международные специалисты займутся делами о незаконном вывозе детей в Россию и их усыновлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление следственной комиссии ООН по результатам визита в Киев.

Отмечается, что комиссия провела в Украине 10 дней. Специалисты побывали в Киеве, Буче, Ирпене, Харькове и Сумах.

В столице представители ООН провели ряд встреч, в частности с парламентариями. Во время визита в города, в которых шли боевые действия, специалисты зафиксировали ряд нарушений международного права и преступлений российских оккупантов.

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В Буче и Ирпене собраны факты об убийствах мирных жителей, уничтожении имущества, ограблениях и нападениях. В Харьковской и Сумской областях зафиксировали последствия авиационных бомбардировок, обстрелов и ракетных ударов.

В ООН заявили, что будут продолжать собирать доказательства о сексуальном насилии, нарушении прав детей и пенсионеров, а также других уязвимых групп населения.

Отдельное внимание будут уделять делам о депортации детей и их незаконном усыновлении в России.

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Можна вгадаю що буде далі? Уважно розглянуть, проаналізують та висловлять глибоке занепокоєння...
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15.06.2022 19:40 Ответить
svoloch
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15.06.2022 19:48 Ответить
Меня интересует вопрос ПУТИН НАСТОЯЩИЙ УМЕР сколько эти ******** в *********** ****** Патрушев ******** Шойгу ***** и гандон Лавров и Медведев конченый наркоша и Кадыров будут миру пытаться втюхать ********ов двойников выдавая за реальность Путин умер буквально сегодня ночью..собирается ли ЕС НАТО США и прочие страны потребовать представления реального Путина есть все его антропологические данные в динамике которые индивидуальны у оригинала а двойники имеют свой слепок каждый или скажут таки да ***** сдохло...
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15.06.2022 19:59 Ответить
що може зробити ООН країні(*********),яка не є членом ООН і ніхто ніколи не голосував за це?
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15.06.2022 19:48 Ответить
Подивимося здатне ООН хоть на щось чи ні
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15.06.2022 19:51 Ответить
От слова оон блевать тянет.
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15.06.2022 20:19 Ответить
Кацапы шо хотят , то и делают . Никаких правил не соблюдают . С ними надо действовать теми же методами
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15.06.2022 20:22 Ответить
Вбити батьків і "всиновити" дітей... Росія це мерзенна клоака, нічого спільного з людьми...
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15.06.2022 20:32 Ответить
 
 