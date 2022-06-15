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Байден (2382) помощь (6141) США (23182)

Байден объявил о выделении Украине $1 млрд помощи в сфере безопасности и $225 млн дополнительной гуманитарной помощи

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

байден

Президент США Джо Байден 15 июня объявил о предоставлении Украине дополнительной помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Белый Дом.

Байден заявил: "Сегодня утром я разговаривал с президентом Зеленским, чтобы обсудить жестокую и продолжающуюся войну России против Украины. Я подтвердил свою преданность тому, что Соединенные Штаты будут стоять на стороне Украины, когда она защищает свою демократию и поддерживает свой суверенитет и территориальную целостность перед лицом неспровоцированной российской агрессии.

Я проинформировал президента Зеленского, что Соединенные Штаты предоставляют Украине еще на 1 миллиард долларов помощи в сфере безопасности, включая дополнительную артиллерию и вооружение береговой обороны, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем, которые необходимы украинцам для поддержки оборонных операций на Донбассе. Мы также обсудили сегодня в Брюсселе усилия министра Остина по координации дополнительной международной поддержки украинских вооруженных сил.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США готовят новый пакет военной помощи Украине с ракетами Harpoon, - Bloomberg

Мы также остаемся преданными поддержке украинского народа, жизнь которого была разорвана этой войной. Сегодня я также объявляю о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи в размере 225 миллионов долларов, чтобы помочь людям в Украине, в том числе путем поставки безопасной питьевой воды, важнейших медицинских средств и медицинской помощи, еды, жилья и наличных денег для семей, чтобы приобрести вещи первой необходимости .

Мужество, стойкость и решимость украинского народа продолжают вдохновлять мир. И Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами не будут колебаться в своей преданности украинскому народу, который борется за свою свободу".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый пакет оружия от США для Украины будет объемом $1 млрд, - Reuters
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Топ комментарии
+32
Только не давайте без контроля - а то вся помощь окажется в офшорах Коломойского - Зеленского - Ермака
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15.06.2022 19:53
+28
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15.06.2022 19:52
+22
Пожалуйста Байден, не давайте денег асфальтоукладчику, а то не будет ни денег ни дорог!
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15.06.2022 19:52
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Дід я сподіваюсь що це не будуть літні футболки, бронежилети, шоломи, генератори і морозильні камери
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15.06.2022 19:51 Ответить
Дякуємо! Ой русня палати буде...
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15.06.2022 19:51 Ответить
Пожалуйста Байден, не давайте денег асфальтоукладчику, а то не будет ни денег ни дорог!
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15.06.2022 19:52 Ответить
а кому давати? тобі?
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15.06.2022 20:26 Ответить
Військовим.
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15.06.2022 20:42 Ответить
Дешевий популізм.
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16.06.2022 08:07 Ответить
То зьомі на жрачку, бо змарнів трохи.
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15.06.2022 22:16 Ответить
А у вас крім зеленокрадів варіантів немає?
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16.06.2022 08:19 Ответить
Реєстрація: 16 травня 2022
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16.06.2022 03:15 Ответить
Я на Цензорі писав ще в ті часи коли і реєстрації не було! Втямив?
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16.06.2022 08:21 Ответить
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15.06.2022 19:52 Ответить
Только не давайте без контроля - а то вся помощь окажется в офшорах Коломойского - Зеленского - Ермака
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15.06.2022 19:53 Ответить
про танки или бмп что-то есть ?
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15.06.2022 19:56 Ответить
Кто нибудь знает, это в рамках лен-лиза, или сверху?
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15.06.2022 19:59 Ответить
Лендлиз з Жовтня піде коли вступить в силу новий фінансовий рік
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15.06.2022 20:01 Ответить
Фішка в тому , що ленд -ліз не має ніякого відношення до фінансового року. Але ж має якось держава Україна або держава США пояснити чому ленд -ліз підписано, але він не працює. Украінці мають також знати, що лен-ліз -це згода Конгрессу США на будь які витрати що ПРЕЗИДЕНТ буде ініціювати. Повторюю: ПРЕЗИДЕНТ БУДЕ ІНІЦІЮВАТИ. То де ленд-ліз, пане Байден?
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15.06.2022 21:52 Ответить
не несите чепуху!
ленд-лиз привязан к финансовому году, а до октября нам выделили 40 лярдов, не пропадем!
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15.06.2022 22:54 Ответить
Вы легко внушаемы, вам сказали , а вы поверили. А проверять не пробовали?"Порядок доставки предметов обороны. Не позднее чем через 60 дней после вступления в силу настоящего Закона Президент устанавливает ускоренный порядок доставки любых предметов обороны, переданных в аренду или в аренду Правительству Украины по договору, заключенному в соответствии с подраздел (а), чтобы обеспечить своевременную доставку статьи этому правительству." https://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine_Democracy_Defense_Lend-Lease_Act_of_2022 Ну а 40 лярдов -это раное, из них только 6-военная помощь, И сумму эту растянут аж до осени. Вот и Байден с администрацией подумали " Не пропадут. Но и не победят"
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16.06.2022 03:17 Ответить
s verhu budet krishka groba dlia *****
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15.06.2022 20:01 Ответить
Дякуємо союзникам!
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15.06.2022 20:00 Ответить
Дякуємо всім за підтримку України...
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15.06.2022 20:02 Ответить
надеюсь, Байден не забыл напомнить Зеленскому и К°, какие в США тюремные сроки за кражу государственных денег.
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15.06.2022 20:05 Ответить
Байден: даємо $1 млрд допомоги
Кал Мойскій: ААААААА! ХАЧЮХАЧЮХАЧЮХАЧЮ!!!!!
Байден: а в рило?
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15.06.2022 20:56 Ответить
2 гарпуна и более 300 тысяч 155 мм снарядов и 18 гаубиц.
Сначала подумал, что за ерунда такая. Потом подумал и пожалуй на 1 млрд, да еще в такое тяжелое время, это много стоит для Украины. Норм.
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15.06.2022 20:11 Ответить
Не 300, а 30к. І все це аж в серпні...
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16.06.2022 00:53 Ответить
Одна фігня - команда голобородьок.
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15.06.2022 20:16 Ответить
дякуємо народу Америки
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15.06.2022 20:16 Ответить
Очільник міністерства оборони США Ллойд Остін підтвердив, що в новому пакеті безпекової допомоги від США вартістю один мільярд доларів будуть ********** для реактивних систем залпового вогню і протикорабельні ракети Harpoon.

Про це Остін заявив за підсумками третьої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі в середу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"До нього входять керовані ********** для реактивних систем залпового вогню, 18 гаубиць М777 із тактичними транспортними засобами для них, 38 тисяч снарядів калібру 155 мм", - зазначив він.

Також пакет безпекової допомоги охоплює дві системи протикорабельної оборони Harpoon, тисячі систем захищеного радіозв'язку та нічного бачення, тепловізори тощо.
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15.06.2022 20:40 Ответить
Коли ж він буде не оголошувати , а надавати?!
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15.06.2022 21:13 Ответить
А шо такоє? У вас там в Америці багато прильотів?
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15.06.2022 23:14 Ответить
Судячи із вашої реакціі у вас прильотів немає. Чи є? То якої холєри видрючуєтесь?
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16.06.2022 03:21 Ответить
Дякуэмо презеденту Байдену, та американському народу за вашу допомогу!
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15.06.2022 21:45 Ответить
з такими маштабами домомоги війну не виграти,трильйон доларів на афганістан відвалили і толку мало було....,але і зате дякуємо,подареному коню в зуби не заглядують.
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15.06.2022 22:45 Ответить
Цікаво, а зелена погань вже закрила справи проти Байдена і Порошенка?
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16.06.2022 08:22 Ответить
Коли Порох купував ШВЛи, маски etc, бо зелені проїбали підготовку до пандемії, слуги народу відкривали на нього десятки проваджень.

Зараз Порох купує авто, броніки та інше необхідне для армії - вони його мочать по всіх каналах.

Захід нам поставляє зброю - вони мочать захід і періодично гавкають
на Байдена 😠
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16.06.2022 08:31 Ответить
 
 