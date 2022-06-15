Байден объявил о выделении Украине $1 млрд помощи в сфере безопасности и $225 млн дополнительной гуманитарной помощи
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент США Джо Байден 15 июня объявил о предоставлении Украине дополнительной помощи.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Белый Дом.
Байден заявил: "Сегодня утром я разговаривал с президентом Зеленским, чтобы обсудить жестокую и продолжающуюся войну России против Украины. Я подтвердил свою преданность тому, что Соединенные Штаты будут стоять на стороне Украины, когда она защищает свою демократию и поддерживает свой суверенитет и территориальную целостность перед лицом неспровоцированной российской агрессии.
Я проинформировал президента Зеленского, что Соединенные Штаты предоставляют Украине еще на 1 миллиард долларов помощи в сфере безопасности, включая дополнительную артиллерию и вооружение береговой обороны, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем, которые необходимы украинцам для поддержки оборонных операций на Донбассе. Мы также обсудили сегодня в Брюсселе усилия министра Остина по координации дополнительной международной поддержки украинских вооруженных сил.
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Мы также остаемся преданными поддержке украинского народа, жизнь которого была разорвана этой войной. Сегодня я также объявляю о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи в размере 225 миллионов долларов, чтобы помочь людям в Украине, в том числе путем поставки безопасной питьевой воды, важнейших медицинских средств и медицинской помощи, еды, жилья и наличных денег для семей, чтобы приобрести вещи первой необходимости .
Мужество, стойкость и решимость украинского народа продолжают вдохновлять мир. И Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами не будут колебаться в своей преданности украинскому народу, который борется за свою свободу".
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Пожалуйста, подождите...
ленд-лиз привязан к финансовому году, а до октября нам выделили 40 лярдов, не пропадем!
Кал Мойскій: ААААААА! ХАЧЮХАЧЮХАЧЮХАЧЮ!!!!!
Байден: а в рило?
Сначала подумал, что за ерунда такая. Потом подумал и пожалуй на 1 млрд, да еще в такое тяжелое время, это много стоит для Украины. Норм.
Про це Остін заявив за підсумками третьої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі в середу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"До нього входять керовані ********** для реактивних систем залпового вогню, 18 гаубиць М777 із тактичними транспортними засобами для них, 38 тисяч снарядів калібру 155 мм", - зазначив він.
Також пакет безпекової допомоги охоплює дві системи протикорабельної оборони Harpoon, тисячі систем захищеного радіозв'язку та нічного бачення, тепловізори тощо.
Зараз Порох купує авто, броніки та інше необхідне для армії - вони його мочать по всіх каналах.
Захід нам поставляє зброю - вони мочать захід і періодично гавкають
на Байдена 😠