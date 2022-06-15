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Новости Война в Украине
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В Польше заявили, что на строительство элеваторов у украинской границы уйдет до четырех месяцев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно,вагон,експорт,елеватор

Министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик заявил, что на строительство временных элеваторов на границе с Украиной для вывоза зерна уйдет от трех до четырех месяцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ковальчик написал в фейсбуке.

Он отметил, что анонсированное накануне заявление президента США Джо Байдена о намерении построить временные зернохранилища на польско-украинской границе является "крайне интересной идеей", но ее воплощение требует разработки многих практических вопросов и конкретных решений.

"Речь идет, в частности, о расположении, размере, вспомогательной инфраструктуре, источниках финансирования, вопросе собственности и многих других проблем", - отметил Ковальчик.

По мнению польского министра, элеваторы должны быть там, где заканчиваются широкие украинские пути. "Тогда будет легче перегружать зерно и тем самым увеличить грузоподъемность".

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Он также отметил, что в настоящее время Польша может обеспечить вывоз около 1,5 миллиона тонн зерна из Украины в месяц, в то время как потребность Киева составляет около пяти миллионов.

"При этом следует отметить, что реализация такого вида инвестиций занимает около трех-четырех месяцев", – добавил Ковальчик.

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та це фігня чому їх ще при Пороху не побудували от де питання болюче
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15.06.2022 20:13 Ответить
Ти знову в штани всрався, а тобі все Порох винен?
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15.06.2022 20:44 Ответить
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15.06.2022 20:23 Ответить
При Порошенко в нас було їх достатньо , а наразі ми птребуємо додаткових тому , що недавно кацапи знищили наші елеватори , невже не зрозуміло , що
аж Пороха пригадав , бо без нього ніяк 😠
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15.06.2022 20:25 Ответить
Антикацапоелеватори
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15.06.2022 20:38 Ответить
Де подівся коментар придурка з претензіями до Порошенка?

Я далеко не його поціновувач, але саме при "Пороху" в Україні знов розквітло сільське господарство, а у фермерів з'явились "Катепіллар", "ДжонДір", "Кахн", "Либхерт" та багато інших! Такі чудові трактори, що навть заклинівші танки тягли в полон!!! Останній час навіть білоруської гидоти було не знайти...

Якщо у когось виникли запитання до українських "ХТЗ", то задавайте його власнику - пророссійському бізнесмену Александру Владіленовичу Ярославському! (Плювати на його по батькові, ср***ний ленінец!) Ярославький сам винен.

******* зерносховища та термінали в Україні почали будувати десь в 2016 році, тех при Порошенко. На щастя встигли закінчити до виборів 2019 року!
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15.06.2022 20:54 Ответить
нормальна тема якщо не балакати а робити. Той же НІБУЛОН будував елеватор за якісь пару місяців. Правда замовляв його складові в Європі не знаю за скільки. Навіть якщо до збирання ранніх зернових не встигнуть, то до великих потоків кукурудзи і соняшникового шроту, або й готових комбікормів встигнуть запросто.
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15.06.2022 22:54 Ответить
 
 