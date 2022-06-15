В Польше заявили, что на строительство элеваторов у украинской границы уйдет до четырех месяцев
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Министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик заявил, что на строительство временных элеваторов на границе с Украиной для вывоза зерна уйдет от трех до четырех месяцев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ковальчик написал в фейсбуке.
Он отметил, что анонсированное накануне заявление президента США Джо Байдена о намерении построить временные зернохранилища на польско-украинской границе является "крайне интересной идеей", но ее воплощение требует разработки многих практических вопросов и конкретных решений.
"Речь идет, в частности, о расположении, размере, вспомогательной инфраструктуре, источниках финансирования, вопросе собственности и многих других проблем", - отметил Ковальчик.
По мнению польского министра, элеваторы должны быть там, где заканчиваются широкие украинские пути. "Тогда будет легче перегружать зерно и тем самым увеличить грузоподъемность".
Он также отметил, что в настоящее время Польша может обеспечить вывоз около 1,5 миллиона тонн зерна из Украины в месяц, в то время как потребность Киева составляет около пяти миллионов.
"При этом следует отметить, что реализация такого вида инвестиций занимает около трех-четырех месяцев", – добавил Ковальчик.
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аж Пороха пригадав , бо без нього ніяк 😠
Я далеко не його поціновувач, але саме при "Пороху" в Україні знов розквітло сільське господарство, а у фермерів з'явились "Катепіллар", "ДжонДір", "Кахн", "Либхерт" та багато інших! Такі чудові трактори, що навть заклинівші танки тягли в полон!!! Останній час навіть білоруської гидоти було не знайти...
Якщо у когось виникли запитання до українських "ХТЗ", то задавайте його власнику - пророссійському бізнесмену Александру Владіленовичу Ярославському! (Плювати на його по батькові, ср***ний ленінец!) Ярославький сам винен.
******* зерносховища та термінали в Україні почали будувати десь в 2016 році, тех при Порошенко. На щастя встигли закінчити до виборів 2019 року!