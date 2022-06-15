В Польше заявили, что на строительство элеваторов у украинской границы уйдет до четырех месяцев

Министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик заявил, что на строительство временных элеваторов на границе с Украиной для вывоза зерна уйдет от трех до четырех месяцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ковальчик написал в фейсбуке.

Он отметил, что анонсированное накануне заявление президента США Джо Байдена о намерении построить временные зернохранилища на польско-украинской границе является "крайне интересной идеей", но ее воплощение требует разработки многих практических вопросов и конкретных решений.

"Речь идет, в частности, о расположении, размере, вспомогательной инфраструктуре, источниках финансирования, вопросе собственности и многих других проблем", - отметил Ковальчик.

По мнению польского министра, элеваторы должны быть там, где заканчиваются широкие украинские пути. "Тогда будет легче перегружать зерно и тем самым увеличить грузоподъемность".

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Он также отметил, что в настоящее время Польша может обеспечить вывоз около 1,5 миллиона тонн зерна из Украины в месяц, в то время как потребность Киева составляет около пяти миллионов.

"При этом следует отметить, что реализация такого вида инвестиций занимает около трех-четырех месяцев", – добавил Ковальчик.

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