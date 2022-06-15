Зеленский наградил 7 воинских частей Воздушных Сил ВСУ знаками отличия "За мужество и отвагу"

15 июня указом Президента Украины 7 воинских частей ВСУ награждены почетными знаками отличия "За мужество и отвагу".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Награждены такие воинские части Вооруженных Сил Украины:

– 40-я бригада тактической авиации;

- 831-я бригада тактической авиации;

- 96-я зенитная ракетная Киевская бригада;

– 160-я зенитная ракетная Одесская бригада;

- 11- зенитный ракетный полк;

- 223-й зенитный ракетный полк имени Украинских Сечевых Стрельцов;

– 14-я радиотехническая бригада имени Богдана Хмельницкого.

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Отмечается, что почетные знаки отличия вручают подразделениям за воинскую доблесть, проявленную при защите государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины при проведении боевых действий и выполнении боевых задач.

Когда подразделение получает отличие "За мужество и отвагу", к трубке верхушки боевого знамени соответствующей воинской части прикрепляется двусторонняя лента зеленого защитного цвета, обшитая по периметру золотистым кантом. Лента является неотъемлемой частью боевого знамени.