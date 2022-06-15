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Макрон, Драги и Шольц приедут в Киев перед ключевым решением о статусе кандидата на вступление в ЕС, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

ес,евросоюз,єс,євросоюз

Лидеры Франции, Италии и Германии планируют в четверг, 16 июня совершить совместную поездку в Украину и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы продемонстрировать поддержку Украине и обсудить ее заявку на вступление в ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Financial Times, которому это сообщили высокопоставленные европейские дипломаты и чиновники.

Официально визит не был подтвержден, хотя о нем писали СМИ.

Визит состоится в преддверии оценки Европейской комиссией того, следует ли предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. По словам чиновников, знакомых с вопросом, Еврокомиссия, вероятно, заявит, что Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС при условии, что она проведет ряд реформ, направленных на укрепление верховенства права и борьбу с коррупцией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Драги, Шольц и Макрон планируют совместный визит в Киев 16 июня, - La Stampa

Впрочем, страны ЕС по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, следует ли рассматривать эти реформы как предварительное условие для того, чтобы Украина стала кандидатом, следует ли определить контрольный список реформ перед следующим шагом на пути к ЕС - официальным открытием переговоров о вступлении .

Дипломаты в Брюсселе считают, что визит трио в Украину необходим для сбора достаточной поддержки для варианта предоставления статуса кандидата в члены ЕС уже сейчас, а список реформ, которые необходимо провести, будет предоставлен на более позднем этапе.

Ожидается, что 17 июня Европейская комиссия предоставит свое заключение по кандидатскому статусу для Украины. По данным Politico, Еврокомиссия планирует в своем заключении рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц намерен в июне посетить Украину вместе с Макроном и Драги, - Bild
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Топ комментарии
+15
ніяких теріторіальних поступок заради ЕС
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15.06.2022 20:47
+15
Приедут торговаться - СДАЧА ТЕРРИТОРИЙ ЗА КАНДИДАТСТВО В ЕС
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15.06.2022 20:50
+12
********** консервы будут шантажировать капитуляцией в обмен на непонятный статус пениса в ЕС. Реально же после капитуляции нас никуда вообще не возьмут. Именно этого ***** и требует
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15.06.2022 20:51
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Правила форума Совет форумчан
ніяких теріторіальних поступок заради ЕС
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15.06.2022 20:47 Ответить
А чому в Англії сидите? Ідіть на фронт і відвойовуйте території.
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15.06.2022 20:50 Ответить
Вы смотрю вдруг на Цензор забрались
Volynianyn 6

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Реєстрація: 13.06.2022
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15.06.2022 20:56 Ответить
Я ваші коменти уже 5 років тут бачу, не переживайте.
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15.06.2022 21:01 Ответить
А я и не переживаю - я констатирую факт
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15.06.2022 21:12 Ответить
Софійко! Ця пригожинська гнида тут товчеться вже давно Його деактивують, а він спливає під "схожим" ніком - щоб не починать "з нуля"
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15.06.2022 21:25 Ответить
У мене перший аккаунт 5 років був. А з початком війни адміни просто подуріли, блокують і блокують. Де ж та свобода слова?
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15.06.2022 21:44 Ответить
Знаєм, знаєм! Я тобі ще стосовно першого варіанту твого ніку писав, що у вас на "Лахті" , у Пригожина, "з "фантазією слабувато" І знання етнографії "шкандибає" Бо не знаєте, як правильно в Україні називають жителів Волині
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16.06.2022 05:59 Ответить
А вам там добре в Словаччині бути патріоткою? Зручно, так?
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15.06.2022 21:45 Ответить
Шольц это шольц☝
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15.06.2022 20:48 Ответить
Три европейские ванючки приедут уговаривать Зеленского сдаться.
Чтобы спасти Путину лицо.
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15.06.2022 20:50 Ответить
Путин сдох . - британская разведка
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15.06.2022 20:51 Ответить
Приедут торговаться - СДАЧА ТЕРРИТОРИЙ ЗА КАНДИДАТСТВО В ЕС
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15.06.2022 20:50 Ответить
дуже може бути
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15.06.2022 20:52 Ответить
Кандидатство в ЕС-мощная штука! Турция уже 23 года как кандидат.
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15.06.2022 20:53 Ответить
Не за счёт херсонской и Запорожской области
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15.06.2022 20:55 Ответить
А я не проти.
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15.06.2022 21:25 Ответить
********** консервы будут шантажировать капитуляцией в обмен на непонятный статус пениса в ЕС. Реально же после капитуляции нас никуда вообще не возьмут. Именно этого ***** и требует
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15.06.2022 20:51 Ответить
Сьогодні звінок с родичів с Полтави.
Новина с полтавщини !
Що прислали

Набули чинності нові тарифи «Полтаватеплоенерго» - послуги у середньому подорожчали на 30%

Це означає:
Перше ,влада в умовах війни в кожну квитанцію всунула + 500-650 грн до існуючої оплати просто с фонаря.При тому що компенсації в кожному регіони робила влада і люди за це не платили ремонти і все інше.Тобто влада грубо порушила законодавство в умовах війни мало того що скинула це на людей так і грубо порушила закон про подорожчання тарифів !

Друге ГОЛОВНЕ !
ВЛАДА ПОЛТАВИ ВИСТАВИЛА ПРЕЗИДЕНТА ВІДВЕРТИМ БРЕХУНОМ!
Який казав що не будуть тарифи зростати.Тобто влада Полтава відверто начхала на президента !

Родичі кажуть Полтава вся в шоці !!!
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15.06.2022 20:52 Ответить
tovarich, vi zabili napisat "vsio propalo !!!!"
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15.06.2022 21:09 Ответить
А родичі не були в шоці, коли клоуна обирали презом?
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15.06.2022 21:49 Ответить
а фіг його знає, ще хто на кого начхав. Випадків, коли Президент говорив одне, а потім виявлялося щось абсолютно протилежне, було достатньо.
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15.06.2022 23:11 Ответить
Эти три бздуна хотят дружить с хутиным - пусть отдают ему Баварию , Прованс, Сардинию ‼️‼️
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15.06.2022 20:54 Ответить
Идея может быть такая, мы вам туманную перспективу членства в ЕС, а вы с Путиным соглашеньице заключите, в результате Германия, Франция и Италия восстанавливают отношения с РФ и получают свои барыши, а Украине можно лет 50 рассказывать о перспективах и ценностях.
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15.06.2022 21:00 Ответить
Хитрожопые ‼️‼️‼️
а Шольц отказывается отбирать у раши газовый бизнес в Германии - зато преться отобрать у Украины Херсон и Запорожье
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15.06.2022 21:10 Ответить
три любителя покалякать с ******.
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15.06.2022 21:02 Ответить
Херсон - это украинские арбузы , самые вкусные
если хотят СДАВАТЬ ХЕРСОН -то Зе и депутатов вон из власти ‼️‼️‼️

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15.06.2022 21:07 Ответить
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15.06.2022 21:08 Ответить
Намагатимуться в останню мить сторгувати свої гнилі уміратварєнійа в обмін на кандидатство
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15.06.2022 21:08 Ответить
напевно будуть шантажувати Україну - кандидатство в обмін на договорняк з путлєром
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15.06.2022 21:09 Ответить
Ці три "вершники *****" може не розуміють: НАВІТЬ ЯКЩО Б ЯКИЙСЬ ТАМ ДЄБІЛ ПРИ ВЛАДІ раптом з якогось переляку підписав би якийсь там договірняк назустріч *********** "хатєлкам"- Україна, її народ НІКОЛИ І НІЗАЩО не приймуть таку ганьбу!!! 🤬 Не за те було віддано стільки життів НАЙКРАЩИХ СИНІВ ТА ДОНЬОК💛💙 України🇺🇦 - шоб потім здати її на поталу орді! Якщо ті три ************* приблуди хочуть виставити ТАКУ ціну за якесь галіме кандидатство - хай краще відсмокчуть один в одного чи вжахнуться гуртом в дупло "на брудершафт"!!🖕 Українська Незалежність та територіальна цілісність БЕЗЦІННА!🇺🇦 Бо ми зараз за те мусимо платити найвищу ціну з усіх можливих - ЛЮДСЬКІ ЖИТТЯ!!!
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15.06.2022 21:17 Ответить
тут не надо быть гением, что бы догадаться о чем будет речь. сдача территорий, вывоз хлеба, прием пары сотни тысяч загорелых хлопцев из северной африки. взамен филькина грамота о кандидатстве в евроколхозе и премия мира зеле.
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15.06.2022 21:17 Ответить
Будуть шантажувати кандидатством
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15.06.2022 21:18 Ответить
а може не треба. Що , ми їх запрошували *?
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15.06.2022 21:23 Ответить
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15.06.2022 21:27 Ответить
Падох максім ну і х.. с нім
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15.06.2022 21:45 Ответить
А не послать їх на х... !
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15.06.2022 21:44 Ответить
Три Штирлица путлера приедут на банкет...
Зерно...статус и Эрдоган в Анкаре..ждут Буратину и путлера в итоге...
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15.06.2022 21:54 Ответить
Х...лу лицо сохранять, втроем убеждать будут и лапки сложить, побежать в МСК на поклон , а то без нефти и газа им херово, цены растут. *****, ничее не меняеться в Европе, как было каждый сам по себе, так и осталось.
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15.06.2022 22:05 Ответить
Не хватает только мадьяра , и весь " пропутинский блок" - антиукраинского направления в сборе. Цель- склонить Украину к
переговорам на условиях росии. В плоть до сдачи территории на момент
переговоров.
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15.06.2022 22:38 Ответить
Венгрия сильно палиться, перед США и Британией не удобненько будет )
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15.06.2022 22:42 Ответить
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15.06.2022 23:36 Ответить
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16.06.2022 00:24 Ответить
едут убалтывать на минск 99
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16.06.2022 08:03 Ответить
 
 