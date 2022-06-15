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Новости Война в Украине
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оружие (9382) помощь (6141) США (23182) Остин Ллойд (284)

Министр обороны США Остин сообщил, какое оружие вошло в новый пакет помощи от США

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сша,лендліз

Новый пакет американской военной помощи включает в себя: дополнительную артиллерию, вооружение береговой обороны, боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина.

По его словам, Украина получит:

18 единиц 155-мм гаубиц;
36 тысяч 155-мм снарядов;
18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;
дополнительные снаряды к HIMARS;
4 автомобиля для ремонта техники;
две системы береговой охраны с ракетами Harpoon;
тысячи защищенных радиостанций;
тысячи оптических устройств, в том числе и ночного видения.

Кроме этого, как сообщалось, Германия пообещала предоставить Украине три РСЗО Mars, Словакия - вертолеты Ми-17, а Канада, Польша и Нидерланды - артиллерию.

Напомним, американский президент Джо Байден позвонил по телефону Зеленскому и объявил пакет помощи на 1 млрд долларов.

Читайте также: Украине нужно оружие дальнего действия, броня и береговая оборона, - глава Пентагона Остин
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Топ комментарии
+35
Порошенка треба було вибрати, довбень. до тебе не дійшло іще? ну ти й тупень.
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15.06.2022 21:18
+28
***** тогда клоуна выбрали?
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15.06.2022 21:01
+26
Б**дь! Ми так війну ніколи не виграємо! Генштаб каже, що треба 1000 гармат, а вони дають 18 штук. 18! Просто знущання якесь!
п.с. можете мене банити, але я не хочу, щоб моя країна перетворилася в Афганістан. Я не хочу війни на десятиліття.
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15.06.2022 20:58
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как то не густо. напоминает санкции из ада.
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15.06.2022 21:10 Ответить
Ложкою під носом помахали
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15.06.2022 21:36 Ответить
Прав был Олег Жданов скептически оценивая третий Рамштайн-никаких прорывов нет. Было 50 стран а оружие дают четыре. Зачем было устраивать эти бесполезные посиделки.
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15.06.2022 21:11 Ответить
не згадуйте цих псевдо військових аналітиків тут. ще арЄстовіча згадайте, видатного люську-разведчітцу.
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15.06.2022 23:35 Ответить
50 стран и 18 пушек? они серьезно?
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15.06.2022 21:11 Ответить
Это от США пушки.
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15.06.2022 21:48 Ответить
От США пушки. От остальных ыгрушки?
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15.06.2022 22:10 Ответить
Таки так,решта 40 з копійками міністрів оборони,мордою торгували.
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15.06.2022 21:53 Ответить
Тут же к каждой новости про военную помощь из США в комментариях пишут про корабли, которые толпой плывут из США, нагруженные танками и самолетами? ****** получается?....
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15.06.2022 21:12 Ответить
😂🤣
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15.06.2022 21:20 Ответить
Они заблудились
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15.06.2022 21:36 Ответить
Кораблі неплавають,а ходють
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15.06.2022 21:37 Ответить
Не треба "відкривати всі карти " !!! І так багато різних патякуватий в сіті !!!
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16.06.2022 06:06 Ответить
ето какой-то позор((
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15.06.2022 21:22 Ответить
Все Германию хают. А она, между прочим, больше всех наобещала.
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15.06.2022 21:24 Ответить
Внатуре. В украинской политике всегда такое котировалось, чем теперь не довольны?)
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15.06.2022 21:37 Ответить
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15.06.2022 23:38 Ответить
Дааа. Обещать они могут, давать не спешат...
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16.06.2022 07:21 Ответить
Дайте вже M-270 MLRS,з тактичними ракетами,у вас їх 900 одиниць.Гаубицями москалів не перемогти.
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15.06.2022 21:24 Ответить
Кілька ракет по максві
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15.06.2022 21:38 Ответить
Спешишь☝ Ещё не время. Основные ударные силы сейчас комплектуются для контрнаступа, тогда и 💥❗
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15.06.2022 21:43 Ответить
Візьми Вільху М! Візьми Грім-2! Це ж т вбрав собі ***********!
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15.06.2022 21:56 Ответить
я йду за посиланням, а там - якась лажа. якийсь твіт.
що це взагалі таке????? це офіційна інформація????
скільки можна?? отака от журналістика в україні. професійна, як і сама зекоманда. (сарказм)
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15.06.2022 21:26 Ответить
Таке враження,що дають таку зброю,щоб війна була на нашій території постійно і щоб москалів призупиняли,але не перемогли.За США взагалі смішно,там зброї на 10 світових війн,а домовляються з маленькими країни,про якісь там поставки.Зараз же США вигідно москалів на лопатки положити,тому зброї мають не шкодувати.А за побоювання ядерних ударів,це взагалі повна маячня.
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15.06.2022 21:29 Ответить
Афганистан больше вооружили чем Украину перед лицом агрессора. Стыд и срам
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15.06.2022 21:38 Ответить
И где теперь это оружие? У талибов.
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15.06.2022 21:50 Ответить
Талибы-это и есть афганцы.
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15.06.2022 22:36 Ответить
Ну, РСЗО им точно не давали.
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15.06.2022 22:11 Ответить
Зато вертолеты давали. Как эти шайтаны летают на них и летят камнем вниз, а другим весело есть в сети
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16.06.2022 18:54 Ответить
афган за 10 лет вооружили
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15.06.2022 23:04 Ответить
Вы своё производить собираетесь? Украина кому-нибудь бесплатно давала оружие в рамках взаимопощи ?
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16.06.2022 01:52 Ответить
Напевно.., щось не домовляють) за такі об'єми можно було і не скликати 50 країн а просто все дистанційно вирішити))
Але.., почекаємо побачимо результати через декілька тижнів
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15.06.2022 21:32 Ответить
Это кидалово, че не ясного..
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15.06.2022 21:39 Ответить
Сподівання на посмішку Л.Остіна. Оченята в нього поблискували
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15.06.2022 21:41 Ответить
декілька тижнів - якщо доживемо
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15.06.2022 21:50 Ответить
Технический Дефолт на рабZee начался неделю назад...от финансовой системы SWIFT отключены еще 4 банка путлерской помойки...остались детали... дорога в АД построена...подлодка Курск ждет клиентов...на Дне...
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15.06.2022 21:45 Ответить
русня начала прибегать к своим старым методам войны, а именно к формированию зрадонастроений у украинцев при помощи грязных языков. Как и в 1927 - 1928 году в УНР что привело к голодомору в 1933 году.
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15.06.2022 21:47 Ответить
та ти шо. ну, скажи нам щось втішне тоді.
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15.06.2022 21:51 Ответить
не домовлять??? да ******** вы выбрали..гандона с кликухой буратино...вы дыбилы 73% ?? пока к каждому к вам не залетит в дом снаряд...пока ваших баб мордва не пустит по кругу пока??пока??пока??i
або ви берете бандуру и сумуете за 95 кварталом..або нам з вами в рiзнi сторони((((((((((((((((((((((
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15.06.2022 21:47 Ответить
В первом выбор какой-никакой был, а во втором, согласен, уже не было.
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16.06.2022 01:54 Ответить
не свисти: підписавший мінськ водив за носа і пуйла і його подругу меркель. І потихеньку все ж робили ракети. Його (і турчинова, і яценюка - ці в тебе не підараси?) треба звинувачувати, що дуже повільно йшла ракетна програма. Але от біда: склади вже позривалися, а пуйло все не нападав. ти часом не знаєш - чому?
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19.06.2022 07:43 Ответить
це не допомога, це продовження агонії
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15.06.2022 21:52 Ответить
Почему так долго поставляют тяжелое оружие?

к вопросу о том, что нам не дают тяжелое вооружение. Давайте разбираться в том, что значит «дают» или «не дают»? Что-то можно дать и получить в режиме, чтобы было, но в данном случае, речь не идет о банальном обладании, а о том, чтобы этим оружием эффективно уничтожать противника. Проще говоря, нам надо, чтобы ракета или снаряд, выпущенные из соответствующего оружия, прилетели за 30-40, 70-80 километров и лег точно в цель. Если мы этого не имеем ввиду, то нафига козе баян вообще? То есть, с этим мы разобрались. Тяжелые вооружения нам нужны не для того, чтобы повыпендриваться, а чтобы уничтожать врага.

Кто-то может возразить и сказать о том, что на новые системы переучиваются уже готовые артиллеристы и ракетчики и будет прав, но пока мы это соображением выводим за скобки, чтобы вернуться к нему чуть позже. А пока - идем дальше и вернемся в конец февраля этого года.

Как мы помним, тогда в самой первой волне вооружений, которые нам поставляла Британия и США, были противотанковые, ручные комплексы и в первую очередь - Джавелин. Отличительной особенностью именно этого комплекса была максимальная простота его применения. То есть, обучение работы с системой, которая действует по принципу «выстрелил и забыл», можно провести в сжатые сроки и без ущерба для результативности его применения. Проще говоря, оператору надо запомнить последовательность действий, которые необходимо выполнить при подготовке комплекса к применению. Дальше - самый минимум. Оператор видит цель, ему надо только прицелиться, до захвата целью головкой самонаведения, и выстрелить. На том - все. Ракета отработает самостоятельно и ее не нужно сопровождать до цели системой ручного наведения.

В свое время Пентагон заказал именно такое исполнение ПТРК по причине того, что в тяжелых условиях, надо будет очень быстро готовить операторов для их применения. То же самое и с ПЗРК Стингер, которыми в Афгане аборигены подавили совковую авиацию почти в ноль. Совок создал некое подобие Стингера и потому обучение работе с этим комплексом тоже сводится к последовательности действий при подготовке к стрельбе. Ракета наводится самостоятельно и не требует от оператора познаний в математике, физике, аэродинамике и прочем.

Именно потому, что в первой волне оружия были системы, которые требуют часы, а не дни, недели и месяцы для обучения, мы смогли очень быстро и эффективно пустить их в дело и сейчас бойцы отзываются об этих системах в превосходной степени. Они считают оскорблением сравнивать все их, от американских до шведских, немецких или испанских. Об этом лично писали нам те, кто своими руками работал с этим оружием, и особо они подчеркивали простоту перехода с РПГ и прочего на такое оружие.

Но с тяжелыми системами вооружений этот номер не проходит. Здесь надо учиться работать с техникой, с которой армии стран Запада работают уже давно, а мы остановились на оружии позднего совка, где с помощью кувалды и какой-то матери все начинало стрелять как миленькое. За это время передовые армии ушли настолько далеко, что о переучивании нет речи, надо учиться управлять новыми системами, которые в итоге, дают ту самую точность, которая и отличает их от хлама, который был у нас и чем пользуется агрессор. Тут уже трудно сказать, помогают или мешают навыки, полученные для работы с совковым оружием.

И тут обратимся еще к одному важному моменту, которого просто не было у нас как такового - процедура или протокол. Кто не в курсе, наших врачей в Штатах заставляют переучиваться, чтобы получить лицензию. Дело в том, что там вся медицина основана на протоколах, от которых ни влево, ни вправо отступать нельзя, поскольку за самодеятельность может поплатиться как сам врач, так и его клиника. То есть, есть утвержденная методика лечения того или иного заболевания и врач не отклонится от нее ни на шаг, ни по номенклатуре препаратов, ни по процедурам ни по последовательности действий. Это потому, что лечение покрывается страховка, а страховые компании имеют своих агентов и адвокатов, которые порвут в хлам любую клинику, если там займутся художественной самодеятельностью и отклонятся от утвержденного протокола действий.

Примерно те же принципы и у военных. Каждый командир взвода или роты точно знает о том, через сколько минут он получит артиллерийскую или авиационную поддержку, в случае необходимости. Ему даже в голову не прийдет, что его подразделение всунут в драку без таковой. И потому он знает, что (условно) через 5 минут после запроса, сюда прилетят вертушки или самолеты, и выжгут все то, что он укажет и наоборот, он знает, что если нет пятиминутной готовности огневой поддержки, его никто не двинет вперед. То же самое и об условиях эвакуации. Он точно знает, сколько ему нужно продержаться до момента эвакуации, если что-то пошло не так.

Это всем известно и планирование боевой операции выстраивается именно таким образом, чтобы все действовало в определенном ключе и так, как это предписано их боевым уставом. То есть совет «держитесь до последнего» очень пахнет трибуналом для того, кто отдаст такой приказ. Все это знают, понимают и на этом выстроена перекрестная ответственность командиров любого звена и вот так, неотвратимо работает американская военная машина.

Пример этот приведен по одной простой причине, американские военные насквозь пропитаны этими процедурами и им даже в голову не прийдет, что может их сдвинут с этой парадигмы. Но в поле этих процедур лежит и подготовка личного состава для овладения той или иной системой вооружений. Я не могу знать наверняка, но примерно нарисую такую картину. Например, курс обучения расчета для стрельбы из гаубицы М777 составляет 100 академических часов и при этом, расчет должен совершить не менее 30 выстрелов разными типами боеприпасов, на разные расстояния и в разных условиях. Плюс к тому - взаимодействие с наводчиками и тренаж по развертыванию и свертыванию огневых позиций.

То есть, американцы, поставляя нам конкретную систему вооружений, говорят о том, что в таком случае, для поставки 100 гаубиц надо подготовить 110-120 расчетов, на случай убытия личного состава, по разным причинам. Положим, что на каждую гаубицу - 5 человек расчета. И вот мы получаем уже 600 человек, которые требуют этого обучения. Берем 100 академических часов и получаем 20 дней, а с теорией - месяц обучения. А мы хотим больше, правда? Нам нужно хотя бы три сотни гаубиц? Тогда умножаем это на три. Мы себе представляем возможности американского персонала для обучения? Сколько за раз они могут взять в оборот?

Хорошо, допускаем, что они подготовят группу инструкторов и уже те будет обучать дальше или совместно с американцами и дело пойдет быстрее. Но у нас идет война, а блогеры и эксперты уже воем воют и кричат о том, что «нам не поставляют». Наши военные говорят американцам о том, что наши военные будут круглосуточно учиться, но надо чтобы все ускорилось. Американцы выпадают в осадок, поскольку не понимают, как они могут переступить протокол подготовки. В конце концов, им дают добро действовать быстрее, чем это принято в Штатах, но на месте это понимают так, что надо создать новый, ускоренный протокол, по которому будут готовиться остальные…

Мы опять возвращаемся к тому, что нам нужно, ехать или шашечки? В смысле, чтобы нам передали и оно где-то стояло, ожидая прилета ракет или чтобы работало на передке? Второе? Значит смотрим на то, когда и сколько будет подготовлено расчетов, тогда и столько единиц пересечет границу Украины, чтобы оружие попало в те руки, которые им будут нянчить врага. То же самое и о системах Хаймарс, которые спрятать на территории Украины с тем количеством кротов, которые пришли с зеленью, еще сложнее, а срок обучения, наверное, еще длиннее, поскольку ничего подобного у нас не было в принципе.

И не стоит забывать еще один, крайне важный момент, который всегда упускается в танцах о «не поставили». Мы же ведем речь о высокоточных системах дальнего боя? А это значит, что эту самую точность надо обеспечить не просто целеуказанием, а таким, которое необходимо именно этим системам, чтобы это был Хаймарс, а не Град, М777, а не Д-30. Кто-то задавал себе вопрос о том, каким образом будет решаться этот вопрос и не нужны ли для этого какие-то особенные средства? Есть подозрения, что некоторые серые птички как раз и обеспечивают нужную точность на расстоянии 80 км и наверное, там людей тоже надо учить, поскольку это не «квадрик» и даже не Байрактар.

Заметим, партнеры выделили десятки миллиардов долларов на финансирование нам этой помощи, нам поставляют сами эти системы, организовывают курсы ускоренной подготовки специалистов, выстраивают обеспечение нужного наведения, допиливают нам нашу же архаичную логистику,на нашей территории, и тут поднимается некто Пионтковский, и вытирая свои слюни рассказывает о том, что американцы не то что-то делают и что от них никто не ожидал, что они вот так…

А никто не задавал себе простого вопроса о том, почему Пионтковские вообще лезут в наши дела? Вся эта шобла не смогла в своей стране сделать хотя бы приблизительно цивилизованной системы, а теперь как клопы, падают в наше информационное пространство, чтобы учить нас жизни! Я допускаю, что вот эти Невзоровы, Пионтковские, Фейгины и почий непотреб могут рассказывать о том, что делается в их помойной федерации. Но к нам-то чего они прутся с видом учителей? Все же помнят знаменитую мудрость о том, что тот, кто закончил ВУЗ и не смог найти применение диплому, пошел преподавать. Так и они. Свою страну превратили в зловонную клоаку, а теперь, с видом экспертов, что-то такое критичное нам рассказывают и потихоньку сыплют песочек на американцев, которые дают нам беспрецедентную поддержку. А не пошли бы все они вслед за их военным кораблем?
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15.06.2022 21:54 Ответить
Последний момент, который следует учесть и дать ему вменяемую оценку. Как мы видим, даже в ускоренном варианте подготовки, курсы для расчетов тяжелого вооружения занимают недели и возможно - больше месяца. Как мы видим, в ряде случаев, подготовку наших специалистов разрешали проводить еще до того, как были утверждены поставки вооружений. То есть, в принципе - можно было готовить инструкторов задолго до того, как встал вопрос о поставках. Когда можно было начинать?

На наш взгляд - с ноября прошлого года, когда американцы впервые и четко предупредили о том, что миграционный кризис в Польше является прикрытием для развертывания войск на границах Украины. Но этого не было сделано ни в ноябре, ни в декабре, ни… в общем, только сейчас этот процесс пошел полным ходом. А теперь пускай каждый сам себе даст ответ на тот вопрос, который сейчас вываливается даже из утюга: «Ну почему нам так медленно поставляют тяжелое оружие?» А мы, не очень культурно, ответим вопросом на вопрос: «А вы кого об этом спрашиваете?»
anti-colorados
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15.06.2022 21:55 Ответить
Панове, ваш гнів - справедливий. Але разом з тим було б помилкою чекати від них чогось суттєвого. Це - ліваки і цим все сказано. Лицеміри, кінчені навіки. П#здять багато і для заголовків, на ділі - все геть інакше. Це треба викарбувати в камені. Як закон фізики.
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15.06.2022 21:59 Ответить
тобто це тільки від США. ну ок, кланяємося в ножки, цілуємо ручки.
і йдемо здаватися, бо більше за США нам ніхто уже нічого не дасть, а свого йок.
счас положимо всю свою армію там, на Сході, і на цьому скінченно.
україна без моря, без армії, без економіки, без перспектив, без людей, зате з найвеличнішим лідером ********** і пророком його єрмаком.
от і все. 1500 років тут жили - і скінчилися. 400 років воювали з московією - і програли. спасіба зрітєлям квартала, чо. какаяразніца, хотьпоржом.
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15.06.2022 22:05 Ответить
о, подоляк нарешті методичку написав. довго ж він думав, як всі зелені про*оби на пороха перевісити.
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16.06.2022 04:29 Ответить
а, ну якщо не за гроші, то - просто корисний ідіот. невже ні разу не їв шоколаду? індивідуальна непереносимість? брешеш, їв звичайно ж. Просто по кремлівській методичці прийнято так говорити. ти мені скажи: клістрони з ракетних комплексів ППО вийняли при шоколадному чи зеленому лайні? Скільки б ті комплекси могли збивши ракет спасти людських життів - не думав?
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19.06.2022 07:52 Ответить
Тут ключевое в новости "По его словам".
А для нас важно "когда".
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15.06.2022 22:25 Ответить
Мы не благородные, срущие с моста афганцы. Нам с военной помощью не повезло!
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15.06.2022 22:37 Ответить
Опять кроме большого количества снарядов нечем похвастаться... капля в море.

Едва-едва сможет удерживать фронт, и то по мере того как m777 ломаются или уничтожаются, фронт тоже может не устоять.
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15.06.2022 22:41 Ответить
Спасибо!Нужно больше!
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15.06.2022 23:52 Ответить
Очевидно,що це знущання на Україною і її народом в розтягуванні постачання зброї , яке має на меті дозволити рашисту знищити як можна більше українців і зруйнувати , як можна більше інфраструктури .Смердить це все таємним договорняком ,між США і рашистами. Швидке акінчення війни зовсім не на руку як США.,і НАТО разом х європейськими холуями рашиста ,
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15.06.2022 23:52 Ответить
Хотелось бы большего, но, похоже, всё не так просто.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, 300 установок РСЗВ, які Подоляк запросив у США, - це половина всіх американських запасів, пише The Guardian. За даними видання, армія США має 363 вантажні реактивні артилерійські гармати Himars і 225 гусеничних пускових установок M270, а морська піхота США має ще 47. У Великої Британії є 35 своїх версій M270.

А запорошені 1000 гаубиць, приблизно, відповідають усьому арсеналу США, у розпорядженні якої є 518 гаубиць M777, що буксируються, вже поставленого типу, у морської піхоти - ще 481 одиниця. Єдине прохання, яке можна було б оцінювати як реалістичне, - 500 танків. У США на озброєнні 2645 танків Abrams та ще близько 3450 на зберіганні.

Западные арсеналы артиллерии тоже небезграничны, т. к. США и союзники предпочитают воевать авиацией, а её Украине предоставить не получится - надо как минимум переучивать пилотов на американские самолёты.
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16.06.2022 00:24 Ответить
До тебя так и не дошло что американцы воюют умением а количеством. Тебе еще кроме всей артиллерии НАТО еще самолеты давай. Ты ***** дебил что ли? Это к вопросу о том кому у когомучиться надо.
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16.06.2022 01:32 Ответить
Против лома нет приема! И когда-то единственным средством сдерживания полуторамиллионной группировки ГСВГ с ее почти 8000 танков было американское термоядерное оружие, а не 200 БМП Брэдли и не французское вино в британском солдатском меню.
Но вот сейчас возник конфликт, когда ядерное оружие есть только у одной стороны, и она точно не на стороне демократии. Вполне может статься так, что демократам в этом мире придется стреляться, иначе счастья не видать.
Тем более франко-германские торгаши демократию уважают только на полный желудок, после обильного ужина с бокалом коньяка сидя у горящего камина.
И заметьте - без горящего камина нету демократии!
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16.06.2022 09:31 Ответить
После Вьетнама у США не было опыта войны с настоящей армией. Потешные войска Саддама которые разбежались в первые недели не в счет. Сами американские военные признают что с артиллерией дела обстоят очень плохо. Любимое оружие морской пехоты США это миномет.
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16.06.2022 08:05 Ответить
Вообще-то американцы наверное уже поняли, что протоколы, составленные во Вьетнаме, Ираке, Гренаде и Панаме не сработают против 100-200 орудий противника на один километр фронта. "Длинная рука" конешно хороша, но слабое утешение, например для литовцев, когда русские танки потопом залили страну, а по ним стреляют из 18 гаубиц с территории братской Польши. Единственное, о чем можно не переживать, это то, что стреляют высокоточными снарядами, и не попадут в литовскую похоронную процессию. Хотя на третий день окажется, что снаряды кончились, а бюджет не принят, и заводы пока делают рождественские фейерверки, и загружены контрактами на два года вперед, а контракты это святое, и т.д. и т.п.
Может кто-то помнит, как берегли морду Путина...
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16.06.2022 09:19 Ответить
Импортные гаубицы,САУ и РСЗО это как эффективное дополнение к артиллерии ВСУ,которая продолжает во многом к-ве использовать совобразцы артсистем,которых еще достаточно.С артвыстрелами к ним тяжеловато,но страны б.ВД понемного помогают нам в их пополнении.
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16.06.2022 10:15 Ответить
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