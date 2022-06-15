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На Донбассе россияне продвигаются очень медленно, это почти как Первая мировая война, - Милли

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

міллі,остін

Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли не считает неизбежным то, что Россия закрепится на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Милли констатировал, что в настоящее время боевые действия идут на территории Луганской и Донецкой областей, в частности и вокруг Северодонецка. "Сейчас этот город на три четверти взят россиянами, но украинцы сражаются улица за улицей, здание за зданием, и это не завершенное дело. На войне нет неизбежных ситуаций, но есть много поворотов. Я бы не сказал, что это неизбежно", - пояснил генерал свое мнение.

Вместе с тем, Милли признал, что количественное преимущество в плане артиллерии и живой силы на стороне россиян.

"Но у россиян также есть много проблем – у них есть проблемы в командовании и контроле, логистике, моральные проблемы, проблемы лидерства и много других. Украинцы ведут героический бой. На Донбассе россияне продвигаются очень медленно, с очень тяжелой затяжной войной, это почти как Первая мировая война. И россияне несут значительные потери", - обрисовал ситуацию председатель Объединенного комитета штабов армии США.

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Генерал Милли, отвечая на вопрос о том, сможет ли Украина выстоять в этой войне, теряя в день до 100 убитыми, сказал:

"Оценка потерь в войне всегда чрезвычайно сложна. Может занять месяцы и даже годы, чтобы получить точную цифру потерь. В СМИ вы видите сообщение, что Украина теряет 100 убитыми и 300 ранеными в день. Я бы сказал, что это примерно наша оценка".

Могут ли они выдержать? Для Украины это (война, которую ведет РФ) - угроза существованию. Они сражаются за жизнь своей страны. Ваши возможности выдержать страдания, ваши возможности выдержать потери прямо пропорциональны тому, что вы хотите получить. Если это выживание твоей страны, тогда вы выдержите. И пока есть руководство и средства ведения боя, Украина будет продолжать бороться".
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Топ комментарии
+13
Відповідаючи на запитання про те, чи Керченський міст буде однією з цілей після того, як українські військові отримають обіцяну зброю, Марченко сказав:
«Так, це сто відсотків. Це не є секретом ні для їхніх військових, ні для наших військових. Ні для їхніх цивільних, ні для наших цивільних. Це буде ціль номер один для ураження. Це ми ніби основну кишку підтягування резервів просто повинні обрізати. Як тільки обріжеться ця кишка, у них розпочнеться паніка. І повірте: ті, хто бігав у Сімферополі та Криму з російськими прапорами, вони швидко дістануть українські та бігатимуть з українськими. Ну, тому що, на жаль, населення там таке». https://www.radiosvoboda.org/a/news-marchenko-kerchenskyi-mist/31899558.html
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15.06.2022 21:43
+11
А нам то що до населення? нам вигнаті кацапів і флот їх з Криму треба, з населеням розмова коротка - не подобається, продав майно, поїхав на сахалін
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15.06.2022 21:47
+8
вони там всі підараси, тому гетеросексуалізм для них неприродній
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15.06.2022 22:16
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Це той мудило, що казав Київ за три дні?
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15.06.2022 21:43 Ответить
tot samij. iz kremlia. vmesto triox dnej uze 3 mesiaca za cheku beriot
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15.06.2022 21:54 Ответить
Відповідаючи на запитання про те, чи Керченський міст буде однією з цілей після того, як українські військові отримають обіцяну зброю, Марченко сказав:
«Так, це сто відсотків. Це не є секретом ні для їхніх військових, ні для наших військових. Ні для їхніх цивільних, ні для наших цивільних. Це буде ціль номер один для ураження. Це ми ніби основну кишку підтягування резервів просто повинні обрізати. Як тільки обріжеться ця кишка, у них розпочнеться паніка. І повірте: ті, хто бігав у Сімферополі та Криму з російськими прапорами, вони швидко дістануть українські та бігатимуть з українськими. Ну, тому що, на жаль, населення там таке». https://www.radiosvoboda.org/a/news-marchenko-kerchenskyi-mist/31899558.html
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15.06.2022 21:43 Ответить
А нам то що до населення? нам вигнаті кацапів і флот їх з Криму треба, з населеням розмова коротка - не подобається, продав майно, поїхав на сахалін
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15.06.2022 21:47 Ответить
а в ета врємя... - В Москве застрелился генерал-майор СВР в отставке

Тело 90-летнего Льва Соцкова обнаружила жена в квартире многоэтажки на улице Новаторов. Бывший разведчик выстрелил себе в голову из наградного пистолета.
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15.06.2022 21:46 Ответить
Блин - 90 лет! Два дня неуспешных походов в туалет и могут быть причиной. А может быть несбыточные мечты по утрам в постели... Вот и дотянулся мужик до пистолета, чтобы поставить точку...
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16.06.2022 08:55 Ответить
в луганду пришла бяда откуда не ждали...
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15.06.2022 21:48 Ответить
Правильно, бабы только для русских(бурятов) освободителей. А лугандонским мужикам остаётся крепкая мужская дружба.
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15.06.2022 22:00 Ответить
За ГЕТЕРОСЕКСУАЛІЗМ? Нічого не наплутали часом?)))
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15.06.2022 22:02 Ответить
вони там всі підараси, тому гетеросексуалізм для них неприродній
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15.06.2022 22:16 Ответить
І ЩО? не розбираються ордловці у видах сексуалізму...Там все скрєпно-на бутилку і крапка.
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15.06.2022 22:11 Ответить
Будучи патриотом ДыНыРы/ЛыНыРы - ты просто обязан быть 3,14d@raсом. (Не путать с геями).
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16.06.2022 03:23 Ответить
6.02.2022 Глава Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов генерал Марк Милли не согласился с прогнозами западных СМИ, что в случае «вторжения России в Украину» Киев падет за два дня.

По его мнению, столица Украины падет за три дня. Об этом Милли сообщил во время закрытых слушаний в Конгрессе, передает Fox News со ссылкой на источники.

Как заявил генерал, полномасштабное вторжение России на Украину может привести к падению Киева в течение 72 часов и может стоить 15 000 смертей украинских военнослужащих и 4 000 российских военнослужащих
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15.06.2022 21:51 Ответить
накаркав
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15.06.2022 22:12 Ответить
У USA очень хорошо с космической разведкой, но очень х-во с человеческой, потому что они даже сейчас не понимают - противник не люди, єто зло, которое должно бьіть уничтожено по маркеру "руские".
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15.06.2022 23:07 Ответить
Верденська м'ясорубка - 2
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15.06.2022 21:56 Ответить
Волыньская резня бензопилой-8
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15.06.2022 22:47 Ответить
почитай про Верден і "не болтай ерундой !"

да, бої запеклі, наші Воїни вже вкрили себе славою, але в тисячу разів менш інтенсивні
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15.06.2022 23:06 Ответить
На мацковии внезапно застрелился генерал,-майор СВР (служба внешней разведки рабZeи) Лев Соцков...
Кажуть щось не те буркнув на фюрера путлєра...
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15.06.2022 22:05 Ответить
Внєзапно став харошим рузьгє.
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15.06.2022 22:13 Ответить
....кацапи повільно просуваються до третьої світової війни, бо плани у них як німців в першу світову.
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15.06.2022 22:38 Ответить
По факту вона вже йде...будьмо реалістами
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16.06.2022 05:35 Ответить
 
 