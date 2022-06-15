На Донбассе россияне продвигаются очень медленно, это почти как Первая мировая война, - Милли

Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли не считает неизбежным то, что Россия закрепится на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Милли констатировал, что в настоящее время боевые действия идут на территории Луганской и Донецкой областей, в частности и вокруг Северодонецка. "Сейчас этот город на три четверти взят россиянами, но украинцы сражаются улица за улицей, здание за зданием, и это не завершенное дело. На войне нет неизбежных ситуаций, но есть много поворотов. Я бы не сказал, что это неизбежно", - пояснил генерал свое мнение.

Вместе с тем, Милли признал, что количественное преимущество в плане артиллерии и живой силы на стороне россиян.

"Но у россиян также есть много проблем – у них есть проблемы в командовании и контроле, логистике, моральные проблемы, проблемы лидерства и много других. Украинцы ведут героический бой. На Донбассе россияне продвигаются очень медленно, с очень тяжелой затяжной войной, это почти как Первая мировая война. И россияне несут значительные потери", - обрисовал ситуацию председатель Объединенного комитета штабов армии США.

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Генерал Милли, отвечая на вопрос о том, сможет ли Украина выстоять в этой войне, теряя в день до 100 убитыми, сказал:

"Оценка потерь в войне всегда чрезвычайно сложна. Может занять месяцы и даже годы, чтобы получить точную цифру потерь. В СМИ вы видите сообщение, что Украина теряет 100 убитыми и 300 ранеными в день. Я бы сказал, что это примерно наша оценка".

Могут ли они выдержать? Для Украины это (война, которую ведет РФ) - угроза существованию. Они сражаются за жизнь своей страны. Ваши возможности выдержать страдания, ваши возможности выдержать потери прямо пропорциональны тому, что вы хотите получить. Если это выживание твоей страны, тогда вы выдержите. И пока есть руководство и средства ведения боя, Украина будет продолжать бороться".