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Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на поле боя и угрозы продовольственной безопасности

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

джонсон,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ситуацию на поле боя и угрозы продовольственной безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

"На постоянной связи с Борисом Джонсоном. Согласовали позиции накануне важных международных мероприятий. Обсудили ситуацию на поле боя, оборонные нужды Украины и угрозы продовольственной безопасности", - написал Зеленский.

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Сподіваюсь Борис провів з цим мувімейкером виховну бесіду щодо завтрашнього візиту трьох недоумків к ЄС, щоб ніяких територіальних поступок в обмін на статус кандидата.
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15.06.2022 21:56 Ответить
o.... novost dlia kremliovskix bladei i botov *****.. chas soberutsa posrat
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15.06.2022 22:00 Ответить
після вчорашніх в'ю Zелі німцям та данцям сьогодні знову від Бориса прилетіло. Шкода, що тільки віртуально.
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15.06.2022 22:01 Ответить
Тут одне запитання: про що говорити українському Борису з какаяразніца Вавой?
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15.06.2022 22:03 Ответить
О, це дуже добре
А то останнім часом загострилось заглянути в очко маньяку
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15.06.2022 22:21 Ответить
Борис, ти наша надія, як Бог і ЗСУ!
🇬🇧🇺🇦🔱💪
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15.06.2022 22:37 Ответить
Хай тримає Джонсона на гучному зв'язку, коли/якщо пуйлолюбительська трійця сахранятєлєй літса завтра таки припереться з візитом до Києва
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15.06.2022 22:38 Ответить
 
 