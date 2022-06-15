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На восточном направлении 15 июня уничтожены 34 оккупанта, 3 артсистемы, 3 единицы бронетехники, - ОТГ "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

схід,оту

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "Сегодня, 15 июня, наши воины уничтожили: личного состава – 34; БМП – 1; БТР – 1; МТЛБ – 1; СПГ – 1; артиллерийских систем – 3; АТТ – 2; состав из б/п – 2".

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Мало ваты будет
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15.06.2022 23:21 Ответить
Хлопці , Ви молодці 👍🏼👍🏼👍🏼

Молимось за Вас 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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15.06.2022 23:24 Ответить
 
 