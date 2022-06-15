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Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку в войне с РФ: "Это будет наша общая победа"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

зеленський

Состоялся очередной телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джозефом Байденом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Поддержка Соединенных Штатов по вопросу безопасности беспрецедентна. Она приближает нас к общей победе над российским агрессором", - подчеркнул Зеленский и поблагодарил Байдена за лидерство в мобилизации международной поддержки безопасности нашей страны.

Во время разговора глава Украины сообщил о последних событиях на передовой и проинформировал о первоочередных нуждах Вооруженных сил для эффективного противодействия российской агрессии. Было отмечено важность дальнейшей координации соответствующих усилий в рамках формата "Рамштайн".

Собеседники обсудили вопросы важности дальнейшей экономической и гуманитарной поддержки нашего государства.

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"Мы ценим также существенную финансовую и макроэкономическую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. Она помогает нам выстоять в этой войне", – отметил Зеленский. Президент Украины поблагодарил Байдена за решение выделить 225 млн дол. на гуманитарную помощь населению нашей страны, пострадавшему от российской агрессии.

"Мы должны победить в этой войне и вернуть наши оккупированные территории. Это будет наша общая победа", – отметил Зеленский.
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Топ комментарии
+22
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15.06.2022 22:31
+14
боневтік в котрий раз всрався я так розумію що атака на Київ з метою усунути його від влади була нежданчиком попри домовленості з раисією здати південь без бою і тепер йому немає сенсу тримати лице бо включився банальний режим виживання заради влади....гидота на крові патріотів
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15.06.2022 22:35
+11
Вчера же на того же Байдена наезжал, обвиняя в "непревентивных санкциях".
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15.06.2022 22:28
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Та ні, просто різні завгоспи пишуть йому тексти - спочатку Подоляк а потім Єрмак.
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15.06.2022 22:39 Ответить
Я бы предположил, что тут текст скорее от Кулебы.
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15.06.2022 22:43 Ответить
Вчера же на того же Байдена наезжал, обвиняя в "непревентивных санкциях".
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15.06.2022 22:28 Ответить
Почулось чи він сказав "перемога"?
Хоча завтра буде говорити вже зовсім інше...
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15.06.2022 22:28 Ответить
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15.06.2022 22:31 Ответить
если сегодня вы не знаете ответ на вопрос: кто помог улизнуть вагнеровцам, кто разминировал чонгар, кто не создал оборонительных рубежей, зная откуда будет наступать враг, и не предприняли мер для нейтрализации этих угроз, никакая военная помощь и никакое супер-пупер оружие вам не поможет.
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16.06.2022 00:32 Ответить
Ответ мы знаем: Ермак, Форшмак, и дальше по списку тех, кто крутится в офисе вокруг Зеленского. Другое дело, что этих людей из офиса не удалили. Пока что. Война помогает разворошить весь кремлёвский муравейник, всю кучмовскую госвертикаль.
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16.06.2022 01:44 Ответить
боневтік в котрий раз всрався я так розумію що атака на Київ з метою усунути його від влади була нежданчиком попри домовленості з раисією здати південь без бою і тепер йому немає сенсу тримати лице бо включився банальний режим виживання заради влади....гидота на крові патріотів
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15.06.2022 22:35 Ответить
може у боневтіка сцанича двійник є? сам він наче нормуль все каже, а ось його двійник - якесь ****** падло, всіх звинувачує, критикує, ображається, кричить "Байден, чому ми не в НАТО?", "Нам ніхто не дає зброю!" і т.д.
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15.06.2022 22:40 Ответить
Этот 🤡 то же будет победителем?
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15.06.2022 22:40 Ответить
Джонсон, потім Байден - маю надію, що немає за що хвилюватися
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15.06.2022 22:41 Ответить
Не Твоя ! А то як - «Ми» жулька каліка на бориспільській трасі
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15.06.2022 22:42 Ответить
"я и трактор" сказала блоха
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15.06.2022 22:53 Ответить
А ти до чого? За збудовані дороги для от крима і до Маріуполя вже нагороду отримав? Американці тільки все устаканеться ,зразу зіллють всю правду про фсбешних кротів .
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15.06.2022 23:22 Ответить
А що ж сталося - невже в мізках відбулось прояснення? Та чи надовго?
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15.06.2022 23:22 Ответить
Коли Коломойського передадуть в США бо там Лазаренко один сумує чи ще не отримали запит.
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15.06.2022 23:26 Ответить
Як там Деркач себе чухає?
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15.06.2022 23:37 Ответить
Ну наконец-то нормальные слова начал говорить, а не херню с наездами на американцев
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15.06.2022 23:42 Ответить
"подякував Байдену за підтримку у війні з РФ"
Искажение смысла с умыслом.
Правильно будет: поблагодарил за поддержку против агрессии россиян
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16.06.2022 00:03 Ответить
Украина не нападала на РФ. Если говорит о войне с РФ то нужно уточнять кто агрессор и оккупант.
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16.06.2022 00:08 Ответить
Зечмо, вже на Байдена всякий бруд не валиш?
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16.06.2022 00:10 Ответить
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16.06.2022 00:27 Ответить
Щось згадались слова Бєні; -"Зєлєнскій ето наша с Аваковим пабєда".
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16.06.2022 00:40 Ответить
К Бене не сегодня-завтра в дверь позвонят.
Его ждёт дядюшка Сэм и тётушка Фемида.
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16.06.2022 01:47 Ответить
ЗЕ ОПЯТЬ СОШЕЛ СО СЦЕНЫ. ТЕПЕРЬ БОЛЬШЕ НЕ ПОДНИМАЙСЯ НА НЕЕ И НЕ ГРУБИ ДРУЗЬЯМ . НЕ НАДО ПЕРЕГОВОРОВ , ВСТРЕЧ С ВРАГОМ . БУДЬ ВМЕСТЕ С НАРОДОМ И ВСУ!
СЛАВА УКРАИНЕ!
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16.06.2022 06:58 Ответить
купить кловану нормального телефона, я таких апаратів вже років двадцять не бачив.
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16.06.2022 08:48 Ответить
 
 