Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку в войне с РФ: "Это будет наша общая победа"

Состоялся очередной телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джозефом Байденом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Поддержка Соединенных Штатов по вопросу безопасности беспрецедентна. Она приближает нас к общей победе над российским агрессором", - подчеркнул Зеленский и поблагодарил Байдена за лидерство в мобилизации международной поддержки безопасности нашей страны.

Во время разговора глава Украины сообщил о последних событиях на передовой и проинформировал о первоочередных нуждах Вооруженных сил для эффективного противодействия российской агрессии. Было отмечено важность дальнейшей координации соответствующих усилий в рамках формата "Рамштайн".

Собеседники обсудили вопросы важности дальнейшей экономической и гуманитарной поддержки нашего государства.

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"Мы ценим также существенную финансовую и макроэкономическую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. Она помогает нам выстоять в этой войне", – отметил Зеленский. Президент Украины поблагодарил Байдена за решение выделить 225 млн дол. на гуманитарную помощь населению нашей страны, пострадавшему от российской агрессии.

"Мы должны победить в этой войне и вернуть наши оккупированные территории. Это будет наша общая победа", – отметил Зеленский.