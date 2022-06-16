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Участники группы "Рамштайн" проявили очень мощную готовность поддерживать Украину столько, сколько нужно, - Остин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

остін,ллойд

Коалиция из почти 50 стран, проведших сегодня в Брюсселе встречу в формате "Рамштайн-3", будет предоставлять Украине военную помощь в борьбе против агрессии РФ так долго, как это будет необходимо.

Об этом в Брюсселе на пресс-конференции по итогам очередной встречи Контактной группы по обороне Украины заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

"Одна из вещей, которые я вынес из этой конференции, есть решимость всех участников... Это были министры из стран по всему миру, не только союзники по НАТО. Они проявили очень мощную готовность сконцентрироваться и объединить усилия, чтобы эта борьба ( Украины – ред.) получила дополнительные возможности. Речь идет о готовности работать со странами-партнерами или использовать свой промышленный потенциал.Поэтому мы будем сосредоточены на этой задаче так долго, сколько это необходимо. Обязательства от стран, которые мы услышали сегодня, были очень обнадеживающими", - подчеркнул руководитель военного ведомства США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр обороны США Остин сообщил, какое оружие вошло в новый пакет помощи от США

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
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15.06.2022 22:34
+9
Я думал гурт "Рамштайн"
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15.06.2022 22:32
+9
Рамштайн VS Квартал95
головне-немакронити та неганяти шольца!
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15.06.2022 22:42
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Я думал гурт "Рамштайн"
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15.06.2022 22:32 Ответить
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15.06.2022 22:37 Ответить
Рамштайн VS Квартал95
головне-немакронити та неганяти шольца!
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15.06.2022 22:42 Ответить
Ду хаст!
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15.06.2022 22:44 Ответить
рамштайн
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15.06.2022 22:50 Ответить
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15.06.2022 22:34 Ответить
ВВС отримала ексклюзивний доступ до секретного центру, де ухвалюють рішення про надання зброї Україні.

"Ми або допомагаємо Україні воювати, або ми приймаємо те, що, можливо, не відразу, але за кілька років ми будемо воювати десь в іншому місці" - кажуть у центрі, де координують постачання зброї Україні.

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15.06.2022 22:46 Ответить
Если мама в магазине
Вам купила только мячик
И не хочет остальное,
Все, что видит, покупать,
Станьте прямо, пятки вместе,
Руки в стороны расставьте,
Открывайте рот пошире
И кричите букву "А"!
И когда, роняя сумки,
С воплем: «Граждане! Тревога!»
Покупатели помчатся
С продавцами во главе,
К вам директор магазина
Подползет и скажет маме:
"Заберите все бесплатно,
Пусть он только замолчит".
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16.06.2022 06:44 Ответить
Ліндеманн після "вдалого" візиту в Москву люто топить за Україну )
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15.06.2022 22:34 Ответить
пусть пробует выступить в пензе или барнауле - там может прокатить. Ну, в улан-уде точно на ура корпоратив пройдет.
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15.06.2022 22:42 Ответить
какой медленный и мучительный ****** лапотной *********...
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15.06.2022 22:36 Ответить
Правильно , на жаль швидшим затягуванням шнурка на шиї нерусіі може спровокувати щось жахливе для всього світу
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15.06.2022 22:38 Ответить
это да. Придется ожидать кабардино-балкарских и прочих дагестано-чеченских конфликтов для начала. Потом всякие тувинцы и прочие калмыки следом ...
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15.06.2022 22:47 Ответить
Думаю сначала убьют дон дона в грозном. Там начнется срзу дележ власти и ******. угандошить можно с дрона например. Ну и понесется.
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15.06.2022 23:00 Ответить
у них там нет такого обычая - убивать с дрона. У них всё проще и примитивнее. И потом, этот клоун никому не интересен дон, кроме враждебных тейпов дон.
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15.06.2022 23:15 Ответить
Слава Богу що досі не кидають Нас українців свинособакам на катівницю
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15.06.2022 22:36 Ответить
от тільки виділяють зброю.. як в робочій столові..порціями
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15.06.2022 22:39 Ответить
сколько обучают персонала - столько и дают оружия.
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15.06.2022 22:48 Ответить
це має стосуватися й останньої обіцянки 18 гавбиць 155-го калібру?

і німці мабуть саме тому дають аж 3 марси? (чи німці просто збоченці, їх не треба брати до уваги?)

і оскільки на F-16 *** хто вчиться, то саме тому їх наприкінці 4-го місяця війни "не дають"?

(кажуть, ув Японії є десь до сотні F-4 - старих добрих фантомів із японською начинкою... )

щодо гавбиць, так там більшість розрахунку снаряди до гармати закидують - це мабуть пекельна за тривалістю наука )
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15.06.2022 23:22 Ответить
Относится, именно так

именно поэтому обучают три расчета на марсы, потому что у бундесвера их и двух десятков нет.

Сколько пилотов учится, и где - вам никто в цензоре или в телеграме не напишет. И да - обучение далеко не 4 месяца.

Насчет адской науки - это вам может рассказать тот боец, который проходил четырехнедельную практику и слушал лекции на английском, как правильно "закидывать" снаряды, если вы его, конечно, где-нибудь встретите.
Хотя это вряд ли. Для этого нужно вращаться в другой среде.
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15.06.2022 23:46 Ответить
"Для этого нужно вращаться в другой среде."

тут узагалі не треба будь-де обертатися, коли просто звернути увагу на таке: рамштайнівські посиденьки - аукціон зі збору пожертв на користь бідних - чиста благодійність осіб без альтруїстичних нахилів, тому й чекати від цього заходу чогось суттєвого не варто

дали, що дали, подякували й забули, навіть коли енергетичні батончики понадкушувані )

щодо Вашої тези "дають стільки - наскільки навчений персонал" - це прийняття бажаного за дійсне, бо благодійники дають зазвичай те, чого їм самим ніколи вже не знадобиться

щодо навчання пілотів - тема стара (їй уже скоро виповниться 4 місяці і рахунок відкритий у майбутнє), а гадати скажуть-не скажуть, вчать-не вчать --- теж не варто, бо причина та сама: приміром, ті ж F-16 річ коштовна (кількадесят мільйонів коштує), користується попитом на ринку, бідним їх мати зась, відривати від них ******* коштовну електроніку й ставити натомість старезний мотлох жоден не збирається

от старе французьке лайно на колесах - інша річ, та й те не факт, бо французи радо продаватимуть його диким африканцям за гроші чи преференції

треба навчатися бути циніками, інакше вижити не вийде)
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16.06.2022 00:23 Ответить
Это да . Циники с деньгами эвакуировались из Голосухи во Францию, а у кого денег нет - сейчас на Троещине в генделыке пиво бухают. Причем и у тех, и у других стакан наполовину пуст. Но они выживут.
Наполовину полон только у пассионариев под Врубовкой. Но там гарантий никто не даёт. Но они там всё равно, для того, что бы циники жили, и имели право выбора избрать, возможно, следующего циника, для которого Томос - тоже термос. Это экзистенциальное противостояние в обществе будет всегда, и каждый волен выбирать свою сторону.
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16.06.2022 11:47 Ответить
циніки роблять потрібну справу (зокрема на полі бою) без піздежу про "світле майбутнє", бо солодка брехня значно гірша за гірку правду

якщо вже Ви згадали про екзистенціальність, то в її основі лежить екзистенціальний жах, що він уперше повертає людину з самоомани публічної витлумаченості (ілюзії самозрозумілості) - до найбільш власних можливостей людини, і тільки цей жах уперше ставить людину перед самою собою

виживання ж під час війни - це передусім знищення ворога

Ви плутаєте рамси: не всі походять із Троєщини, не всі схибнуті на термосах, далеко не всі є фанами дегенерата зєльонкіна

проте лубочна пропагандистська риторика - гірша за найпідступнішого ворога, бо вона демотивує, присипляє, робить із людей бовванів

отим лубком промишляють всіляки арестовичі (незалежно від їхньої "політичної" орієнтації)

не будьте як аристовичі ))

проте я поважаю Ваше право дивитися на світ, як він Вам себе відкриває

farewell!
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16.06.2022 15:16 Ответить
Та й ще дитячими для ясельної групи!
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15.06.2022 23:30 Ответить
ясельная группа в генделыке на Троещине пиво бухает. Сколько взрослых обучают - столько и дают.
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15.06.2022 23:49 Ответить
це вселяє надію
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15.06.2022 22:41 Ответить
"...надаватимуть Україні військову допомогу в боротьбі проти агресії РФ так довго, як це буде необхідно". Им чем дольше Куйло жарить- тем лучше, а Украине- наоборот. Потому что всё медленное (и правильное) уничтожение Параши происходит за счёт быстрого (и неправильного) уничтожения экономики и народа Украины.
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15.06.2022 22:45 Ответить
Учасники групи "Рамштайн" виявили дуже потужну готовність підтримувати Україну стільки, скільки треба
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15.06.2022 22:46 Ответить
Прям дуже-дуже? Дуже громко перднут в лужу?
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15.06.2022 22:47 Ответить
Вообще-то в переводе с дипломатического на народный - это плевок. В августе? А какого года?
А до августа чем сражаться?
Тогда расскажу о последствиях:
Украинцы будут растить хлеб? - Африка пусть сдохнет, украинцы будут делать оружие.
Украинцы будут вырашивать подсолнечник? - Нет, про подсолнечное масло Европе стоит забыть, украинцы будут делать оружие.
И т.д.
Европа и Запад пока еще НЕ ПОНИМАЮТ, сколько производственных цепочек их стран завязаны на украинские предприятия. И они рухнули. Если Украина просит оружие, то только для того, чтобы эти цепочки снабжения остались работающими. Но, видно, Западу это не нужно. Пока еще есть складские запасы. Западу нужно сохранить морду путину. Ладно. Тогда переключаемся на оружие.
И последнее. Если мой эмоциональный всплеск этого поста подтвердится, про моральную сторону поведения Украины, которая была до сего времени абсолютной, можете - забыть.
Если расея идет по беспределу, а вы ей потакаете, ответка будет такой-же.
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15.06.2022 22:53 Ответить
Vladyslav Novikov

Взагалі то з Вас поганенький перекладач, переклад зовсім не вірний.
А от емоції таки - да, захлиснули так, що мозок майже відключився, а логіка і мислення на основі фактів, а не міфів - повністтю.
Може краще валєр'яночки та поспати, може попустить?
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16.06.2022 00:01 Ответить
Давайте европейцы не тяните кота за хвост. В ваших же интересах чтобы мы вашим оружием ушатали Пидоросию на нашей территории и потом не пришлось вам воевать на вашей территории.
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15.06.2022 22:55 Ответить
Европа не очень хочет чтобы Параша была уничтожена. И многие европейские политики прямо об этом заявляют. Слишком долго они все сидели на денежных потоках кремля чтобы все сразу бросить. Европа и с Гитлером дружила бы если бы тот не немного похитрее был как ***** и не хотел все сразу. Не зря же у ***** любимая поговорка *курочка по зернышку тук-тук-тук*. Тоесть отхватил кусок чужой территории и закрепил перемирием и ли как некоторые ************* любят называть ето *мир*. Хотя как окупация может называться миром? По такому же принципу зачем тогда воевать с болезнью в больнице если можно мирно лечь на кладбище?
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15.06.2022 23:54 Ответить
тобто, якщо Україна ********* рашу зі своєї території (хоча би, для початку), то раша - розвалиться? Самі в це вірите?
Ні, тут, скоріше, відверта спроба "згодувати" Україну росії. Чим це закінчиться? росія піде далі, до Атлантики. То, може, це просто "комусь" хочеться, знову, влаштувати вже "Третю світову", здавши Україну росії?
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16.06.2022 13:17 Ответить
Чтобы нам передали и ОНО где-то стояло, ожидая прилета ракет или чтобы работало на передке? Второе? Значит смотрим на то, когда и сколько будет подготовлено расчетов, тогда и столько единиц пересечет границу Украины, чтобы оружие попало в те руки, которые им будут нянчить врага. То же самое и о системах Хаймарс, которые спрятать на территории Украины с тем количеством кротов, которые пришли с зеленью, еще сложнее, а срок обучения, наверное, еще длиннее, поскольку ничего подобного у нас не было в принципе. ©anti-colorados
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16.06.2022 13:59 Ответить
пока весь пар ушел в свисток. просто очень хочу надеятся, что реальные цифры нам не сообщают.
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15.06.2022 22:59 Ответить
Ура! Дякуємо братам-полякам!!

Na swoim kanale TT MESKO podało następującą informację:

"W dniu dzisiejszym w obecności Prezesa PGZ Sebastiana Chwałka i Wiceministra Obrony Narodowej Ukrainy, Zarząd MESKO podpisał z UKRSPECEXPORT porozumienie dotyczące dostaw szerokiej gamy amunicji różnych kalibrów. Kolejny sukces eksportowy PGZ S.A

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15.06.2022 23:11 Ответить
Досвід України у дії: у Польщі анонсували замовлення на винищувач танків з ракетами Brimstone

Цікавий апарат!

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15.06.2022 23:36 Ответить
нам пока такой дивайс в ближайшей перспективе недоступен. Поэтому на этой дистанции Стугна из засад - наше всё
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15.06.2022 23:53 Ответить
обычно эту нишу закрывает арта с взимодействием БПЛА-корректировщиком.
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15.06.2022 23:58 Ответить
Ага балаболить не мішки тягати.
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15.06.2022 23:38 Ответить
ленд-ліз по американськи((бла -бла -бла))))-"Одна з речей, що я виніс із цієї конференції, є рішучість усіх учасників... Це були міністри з країн по всьому світу, не лише союзники по НАТО. Вони виявили дуже потужну готовність сконцентруватися та об'єднати зусилля, щоб ця боротьба (України - ред.) отримала додаткові спроможності. Йдеться про готовність працювати з країнами-партнерами або використовувати свій промисловий потенціал. Тож ми будемо зосереджені на цьому завданні так довго, скільки це буде необхідним. Зобов'язання від країн, які ми почули сьогодні, були дуже обнадійливими", - наголосив керівник військового відомства США.
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16.06.2022 00:00 Ответить
Гора родила мышь...
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16.06.2022 08:22 Ответить
Они создают видимость помощи а на деле оружие в очень малых количествах приходит а Украину ,они ждут когда РФ займёт по Украины как и было договорено ,вопрос?почему Зеленский не согласился на предложение Бориса Джонсона о Союзе Англия Украина Польша и балтийские страны ,,,,а я вам отвечу ,если бы завтра этом союз состоялся РФ проиграло бы войну 100%потому как оружие было бы завтра в Украине и Ядерный сшит Англии в предаток , но Зеленский отказал Борису Джонсену в предложении ,,,значит вывод ,либо он предатель Украины, либо полный ******* ,и то и другое плохо для Украины вывод ,если Зеленский подпишет каппитуляуию или новый договор о мире с потерей территорий Украины значит Генералам ВСУ надо объединятся и делать пресс конференцию о снятии Зеленского с должности главнокомандующего избрать власть в свои руки и народ потдержет 100%
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16.06.2022 18:10 Ответить
 
 