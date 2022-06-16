Участники группы "Рамштайн" проявили очень мощную готовность поддерживать Украину столько, сколько нужно, - Остин
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Коалиция из почти 50 стран, проведших сегодня в Брюсселе встречу в формате "Рамштайн-3", будет предоставлять Украине военную помощь в борьбе против агрессии РФ так долго, как это будет необходимо.
Об этом в Брюсселе на пресс-конференции по итогам очередной встречи Контактной группы по обороне Украины заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ
"Одна из вещей, которые я вынес из этой конференции, есть решимость всех участников... Это были министры из стран по всему миру, не только союзники по НАТО. Они проявили очень мощную готовность сконцентрироваться и объединить усилия, чтобы эта борьба ( Украины – ред.) получила дополнительные возможности. Речь идет о готовности работать со странами-партнерами или использовать свой промышленный потенциал.Поэтому мы будем сосредоточены на этой задаче так долго, сколько это необходимо. Обязательства от стран, которые мы услышали сегодня, были очень обнадеживающими", - подчеркнул руководитель военного ведомства США.
Пожалуйста, подождите...
головне-немакронити та неганяти шольца!
"Ми або допомагаємо Україні воювати, або ми приймаємо те, що, можливо, не відразу, але за кілька років ми будемо воювати десь в іншому місці" - кажуть у центрі, де координують постачання зброї Україні.
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Вам купила только мячик
И не хочет остальное,
Все, что видит, покупать,
Станьте прямо, пятки вместе,
Руки в стороны расставьте,
Открывайте рот пошире
И кричите букву "А"!
И когда, роняя сумки,
С воплем: «Граждане! Тревога!»
Покупатели помчатся
С продавцами во главе,
К вам директор магазина
Подползет и скажет маме:
"Заберите все бесплатно,
Пусть он только замолчит".
і німці мабуть саме тому дають аж 3 марси? (чи німці просто збоченці, їх не треба брати до уваги?)
і оскільки на F-16 *** хто вчиться, то саме тому їх наприкінці 4-го місяця війни "не дають"?
(кажуть, ув Японії є десь до сотні F-4 - старих добрих фантомів із японською начинкою... )
щодо гавбиць, так там більшість розрахунку снаряди до гармати закидують - це мабуть пекельна за тривалістю наука )
именно поэтому обучают три расчета на марсы, потому что у бундесвера их и двух десятков нет.
Сколько пилотов учится, и где - вам никто в цензоре или в телеграме не напишет. И да - обучение далеко не 4 месяца.
Насчет адской науки - это вам может рассказать тот боец, который проходил четырехнедельную практику и слушал лекции на английском, как правильно "закидывать" снаряды, если вы его, конечно, где-нибудь встретите.
Хотя это вряд ли. Для этого нужно вращаться в другой среде.
тут узагалі не треба будь-де обертатися, коли просто звернути увагу на таке: рамштайнівські посиденьки - аукціон зі збору пожертв на користь бідних - чиста благодійність осіб без альтруїстичних нахилів, тому й чекати від цього заходу чогось суттєвого не варто
дали, що дали, подякували й забули, навіть коли енергетичні батончики понадкушувані )
щодо Вашої тези "дають стільки - наскільки навчений персонал" - це прийняття бажаного за дійсне, бо благодійники дають зазвичай те, чого їм самим ніколи вже не знадобиться
щодо навчання пілотів - тема стара (їй уже скоро виповниться 4 місяці і рахунок відкритий у майбутнє), а гадати скажуть-не скажуть, вчать-не вчать --- теж не варто, бо причина та сама: приміром, ті ж F-16 річ коштовна (кількадесят мільйонів коштує), користується попитом на ринку, бідним їх мати зась, відривати від них ******* коштовну електроніку й ставити натомість старезний мотлох жоден не збирається
от старе французьке лайно на колесах - інша річ, та й те не факт, бо французи радо продаватимуть його диким африканцям за гроші чи преференції
треба навчатися бути циніками, інакше вижити не вийде)
Наполовину полон только у пассионариев под Врубовкой. Но там гарантий никто не даёт. Но они там всё равно, для того, что бы циники жили, и имели право выбора избрать, возможно, следующего циника, для которого Томос - тоже термос. Это экзистенциальное противостояние в обществе будет всегда, и каждый волен выбирать свою сторону.
якщо вже Ви згадали про екзистенціальність, то в її основі лежить екзистенціальний жах, що він уперше повертає людину з самоомани публічної витлумаченості (ілюзії самозрозумілості) - до найбільш власних можливостей людини, і тільки цей жах уперше ставить людину перед самою собою
виживання ж під час війни - це передусім знищення ворога
Ви плутаєте рамси: не всі походять із Троєщини, не всі схибнуті на термосах, далеко не всі є фанами дегенерата зєльонкіна
проте лубочна пропагандистська риторика - гірша за найпідступнішого ворога, бо вона демотивує, присипляє, робить із людей бовванів
отим лубком промишляють всіляки арестовичі (незалежно від їхньої "політичної" орієнтації)
не будьте як аристовичі ))
проте я поважаю Ваше право дивитися на світ, як він Вам себе відкриває
farewell!
А до августа чем сражаться?
Тогда расскажу о последствиях:
Украинцы будут растить хлеб? - Африка пусть сдохнет, украинцы будут делать оружие.
Украинцы будут вырашивать подсолнечник? - Нет, про подсолнечное масло Европе стоит забыть, украинцы будут делать оружие.
И т.д.
Европа и Запад пока еще НЕ ПОНИМАЮТ, сколько производственных цепочек их стран завязаны на украинские предприятия. И они рухнули. Если Украина просит оружие, то только для того, чтобы эти цепочки снабжения остались работающими. Но, видно, Западу это не нужно. Пока еще есть складские запасы. Западу нужно сохранить морду путину. Ладно. Тогда переключаемся на оружие.
И последнее. Если мой эмоциональный всплеск этого поста подтвердится, про моральную сторону поведения Украины, которая была до сего времени абсолютной, можете - забыть.
Если расея идет по беспределу, а вы ей потакаете, ответка будет такой-же.
Взагалі то з Вас поганенький перекладач, переклад зовсім не вірний.
А от емоції таки - да, захлиснули так, що мозок майже відключився, а логіка і мислення на основі фактів, а не міфів - повністтю.
Може краще валєр'яночки та поспати, може попустить?
Ні, тут, скоріше, відверта спроба "згодувати" Україну росії. Чим це закінчиться? росія піде далі, до Атлантики. То, може, це просто "комусь" хочеться, знову, влаштувати вже "Третю світову", здавши Україну росії?
Na swoim kanale TT MESKO podało następującą informację:
"W dniu dzisiejszym w obecności Prezesa PGZ Sebastiana Chwałka i Wiceministra Obrony Narodowej Ukrainy, Zarząd MESKO podpisał z UKRSPECEXPORT porozumienie dotyczące dostaw szerokiej gamy amunicji różnych kalibrów. Kolejny sukces eksportowy PGZ S.A
Цікавий апарат!