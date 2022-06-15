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Донецкая область (7131) Кириленко Павел (622) военные преступления (1157)

В течение 15 июня в Донецкой области убит 1 мирный житель и еще 10 получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

На Донетчине в среду вражеские войска убили одного мирного жителя, еще 10 человек получили ранения

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграме глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 15 июня россияне убили одного мирного жителя Константиновки. Еще 10 гражданских в Донецкой области получили ранения", - написал Кириленко.

По его словам, в Константиновке медицинскую помощь получили три человека, раненые в Луганской области.

Он добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение 14 июня в Донецкой области убиты 3 мирных жителя, 4 - ранены, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

В течение 15 июня в Донецкой области убит 1 мирный житель и еще 10 получили ранения, - ОВА 01
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