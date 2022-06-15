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Только 8% школ имеют укрытие, что позволит начать очный образовательный процесс, - образовательный омбудсмен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

школа,козырь

Проверка 13,7 тыс. заведений общего среднего образования показала, что только 8% из них имеют оборудованные укрытия.

Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, передает Цензор.НЕТ.

Лишь 1100 из 13700 школ имеют необходимые укрытия, а также ту или иную степень защитного сооружения.

"То есть только 8% школ имеют укрытие, что позволит приступить к очному образовательному процессу", - подчеркнул Горбачев.

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Напомним, в МОН заявили, что обучение начнется с 1 сентября только в тех школах, которые обеспечены бомбоубежищами. Но окончательное решение по формату будут приниматься органами местного самоуправления.
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Я понимаю ,школы должны быть обеспечены бомбоубежищем. Да согласен, отчасти. А может всё таки стоит потрясти депутатов, президентов всех бывших без исключения и пусть сложатся и купят ПВО не одно, которое будет защищать всех граждан и в первую очередь школы, детсады и роддомы. Вы же продали 22 тысячи танков, что оставались от совка на чёрный рынок ближнего востока. Так вот и купите ПВО, бабки у вас есть ,за 30 лет накрали и правнукам останется ещё вашим. Давайте раскашеливайтесь подонки.
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15.06.2022 23:23 Ответить
Начитався про "желєзний купол" ? (( Буває (( Твоя ППО у випадку школи - як протизаплідні засоби у випадку з проституткою - совість ніби і чиста , а от із здоров"ям як - х.з. ((
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15.06.2022 23:59 Ответить
А шкарлетам аби щось бовкнути (про заняття в школах). Омбудсмену респект за розкриття справжньої картини.
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15.06.2022 23:26 Ответить
Дурня повна.
1. Школа для кацапів буде ціль №1.
2. В ті бомбосховища всеодно вся школа не влізе.
3. Великий відсоток як учнів так і вчителів звалили світ заочі.
Тому не бачу ніякого сенсу робити очне навчання.
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16.06.2022 00:23 Ответить
Що робити дітям з особливими потребами?????
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16.06.2022 09:38 Ответить
Не знаю. Я не міністр освіти. А шо ви пропонуєте? Заради дітей з особливими потребами загнати всіх дітей в школи, тим самим наражаючи їх на небезпеку?
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16.06.2022 10:28 Ответить
Підвал під школою - це не бомбосховище, а могила. За сигналом тривоги 20-30 класів по двох сходах спускатимуться в підвал 10-20 хвилин. А якщо тривога в кінці навчального дня і висить 1-2 години, то дітям що, ночувати у школі? Питань до МОН більше, ніж відповідей
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16.06.2022 06:50 Ответить
Єдиний шанс розпочати навчання, зробити демілітарізовану зону в Брянській, Курській, Бєлгородській, Воронезькій та Ростовській областях рф та прикордонних областях рб, а для цього потрібні дальнобійні ракети, хочаб до 300 км. Ось тоді і можна думати про навчання. Тількі наступальна зброя для допоможе розпочати навчальний рик та забезпечити мир не тількі в Україні а й у Європі, а можливо навіть у світі.
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16.06.2022 09:42 Ответить
 
 