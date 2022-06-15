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Только 8% школ имеют укрытие, что позволит начать очный образовательный процесс, - образовательный омбудсмен
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Проверка 13,7 тыс. заведений общего среднего образования показала, что только 8% из них имеют оборудованные укрытия.
Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, передает Цензор.НЕТ.
Лишь 1100 из 13700 школ имеют необходимые укрытия, а также ту или иную степень защитного сооружения.
"То есть только 8% школ имеют укрытие, что позволит приступить к очному образовательному процессу", - подчеркнул Горбачев.
Напомним, в МОН заявили, что обучение начнется с 1 сентября только в тех школах, которые обеспечены бомбоубежищами. Но окончательное решение по формату будут приниматься органами местного самоуправления.
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1. Школа для кацапів буде ціль №1.
2. В ті бомбосховища всеодно вся школа не влізе.
3. Великий відсоток як учнів так і вчителів звалили світ заочі.
Тому не бачу ніякого сенсу робити очне навчання.