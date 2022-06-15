Великобритания и Дания объявили о проведении в августе специальной донорской конференции относительно Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о получении очередного сигнала о постоянной оборонной поддержке Украины.

"Есть, кстати, очередной сигнал, что оборонная поддержка Украины будет постоянной. В рамках "Рамштайна" Великобритания и Дания объявили о проведении в августе специальной донорской конференции в Копенгагене. Предварительно привлечены 14 государств", - сказал он в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Только что завершил разговор с Борисом Джонсоном. Ключевые темы - оборонная поддержка и координация шагов в преддверии важных встреч в июне", - сообщил Зеленский. Он также ожидает увеличения поддержки после третьей встречи в формате "Рамштайн".

"Провел сегодня важный разговор с президентом Америки Джо Байденом. Соединенные Штаты объявили о новом усилении нашей обороны - новом пакете поддержки на миллиард долларов. Это береговая оборона, артиллерия, современные ракетные системы. Будем ждать", - сказал также президент.

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