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Великобритания и Дания объявили о проведении в августе специальной донорской конференции относительно Украины, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о получении очередного сигнала о постоянной оборонной поддержке Украины.

"Есть, кстати, очередной сигнал, что оборонная поддержка Украины будет постоянной. В рамках "Рамштайна" Великобритания и Дания объявили о проведении в августе специальной донорской конференции в Копенгагене. Предварительно привлечены 14 государств", - сказал он в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Только что завершил разговор с Борисом Джонсоном. Ключевые темы - оборонная поддержка и координация шагов в преддверии важных встреч в июне", - сообщил Зеленский. Он также ожидает увеличения поддержки после третьей встречи в формате "Рамштайн".

"Провел сегодня важный разговор с президентом Америки Джо Байденом. Соединенные Штаты объявили о новом усилении нашей обороны - новом пакете поддержки на миллиард долларов. Это береговая оборона, артиллерия, современные ракетные системы. Будем ждать", - сказал также президент.

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Топ комментарии
+5
разовые акции это не выход. У нас война на годы и решения должны быть системными. Нужно прекращать мыслить пиар акциями, донорскими конференциями, волонтерами, концертами 95 квартала.
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15.06.2022 23:26
+3
Ну ніяк не може клоун щоб не пропіаритись.
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15.06.2022 23:27
+2
Если вы про Зеленского то он на это не способен.
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15.06.2022 23:27
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разовые акции это не выход. У нас война на годы и решения должны быть системными. Нужно прекращать мыслить пиар акциями, донорскими конференциями, волонтерами, концертами 95 квартала.
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15.06.2022 23:26 Ответить
Если вы про Зеленского то он на это не способен.
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15.06.2022 23:27 Ответить
У нас война с залесьем уже 800 лет.
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16.06.2022 07:48 Ответить
Ну ніяк не може клоун щоб не пропіаритись.
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15.06.2022 23:27 Ответить
у него выхода нет, кто то должен говорить,
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15.06.2022 23:31 Ответить
Як гарні новини, так він завжди на передньому плані, а коли не дуже, так він зникає наче його і нема.
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15.06.2022 23:50 Ответить
Ху.ловська технологія,все норм-царь,стало х.йово-МІД.
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16.06.2022 00:05 Ответить
Наживатись (а він робить піар як його заслуга ) на гомунітарці ві інших - протизаконно
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16.06.2022 00:17 Ответить
А чего не в декабре? Я так понимаю Запад не очень хочет чтобы Украина разбила росийских нацистов и закончила войну. В пользу этой версии говорит мизерные поставки и затягивание предоставления нам вооружения. Предлогаю с зерном тоже не спешить помогать Западу. Тем более что как бы нам не понадобилось это зерно, в связи с усложнением а по многим позициям полная остановка поставок продукции в Украину. Так что потребление зерновых в Украине может увеличиться и на много.
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15.06.2022 23:45 Ответить
Серпень ... це мабуть жарт
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16.06.2022 00:18 Ответить
 
 