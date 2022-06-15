Российские вертолеты ракетами обстреляли Глухов на Сумщине. 1 человек погиб, 6 ранены, - Живицкий
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На Сумщине один человек погиб от ракетных обстрелов окрестностей Глухова. Еще три человека погибли вследствие подрыва автомобиля на российской мине.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
В среду днем россияне дважды обстреляли Новослободскую громаду: били из минометов и артиллерии.
"На одной из грунтовых дорог на мине российских врагов (вероятно ТМ-62) взорвался автомобиль. Три человека погибли на месте, один получил ранение. Сейчас находится в больнице", - написал Живицкий.
Он проинформировал, что после 14:00 были единичные выстрелы по Эсманьской и Белопольской громадах.
"После 20:00 два вражеских вертолета с территории России выпустили пять ракет по окрестностям Глухова. Попадание в жилой дом, один человек погиб, шесть ранены. Повреждены объекты инфраструктуры", - написал Живицкий.
Пожалуйста, подождите...
Як ми раніше писали, в селі Михайлівка, що в Мелітопольському районі, одинадцять російських загарбників зґвалтували одну дівчину. Про цей випадок розповіли в соцмережі місцеві мешканці.
Сьогодні до редакції місцевого видання «РІА Мелітополь» надійшла нова інформація про те, що дівчина з початку окупації сама добровільно зустрічалась з рашистами.
Також повідомляється, що дівчина працювала на окупантів - за її наведенням вони тероризували та били місцевих мешканців.
2. больше похоже на вброс типо "все девушки кого насилуют рашисты - сами виноваты и сами им давали".
НАР С-24Б.
Калибр: 240 ммДлина: 2330 ммРазмах оперения: 600 ммМасса ракеты: 235 кгБоевая часть: осколочно-фугаснаяМасса БЧ: 123 кгСкорость полёта: 430 м/сДальность пуска: 2000 мТочность (КВО): 0,3-0,4 % от дальности
Якшо немає РЛС, які знаходяться в робочому режимі, то як оператори ПЗРК можуть завчасно підготуваться до нальоту?
А зараз всі стали "великими стратигами"!!!