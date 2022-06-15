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Российские вертолеты ракетами обстреляли Глухов на Сумщине. 1 человек погиб, 6 ранены, - Живицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина

На Сумщине один человек погиб от ракетных обстрелов окрестностей Глухова. Еще три человека погибли вследствие подрыва автомобиля на российской мине.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

В среду днем ​​россияне дважды обстреляли Новослободскую громаду: били из минометов и артиллерии.

"На одной из грунтовых дорог на мине российских врагов (вероятно ТМ-62) взорвался автомобиль. Три человека погибли на месте, один получил ранение. Сейчас находится в больнице", - написал Живицкий.

Он проинформировал, что после 14:00 были единичные выстрелы по Эсманьской и Белопольской громадах.

"После 20:00 два вражеских вертолета с территории России выпустили пять ракет по окрестностям Глухова. Попадание в жилой дом, один человек погиб, шесть ранены. Повреждены объекты инфраструктуры", - написал Живицкий.

Читайте также: Беспилотник рашистов сбросил гранатометный выстрел на жителей Сумщины. 1 человек погиб, 2 ранены, - Живицкий. ФОТО
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Топ комментарии
+10
Кацапи, це така мразота , яка вміє воювати тільки з дітьми і мирним населенням !!
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15.06.2022 23:41
+5
1. не факт что это правда.
2. больше похоже на вброс типо "все девушки кого насилуют рашисты - сами виноваты и сами им давали".
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16.06.2022 00:10
+3
твари, горите в аду.
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16.06.2022 00:09
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Кацапи, це така мразота , яка вміє воювати тільки з дітьми і мирним населенням !!
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15.06.2022 23:41 Ответить
З'явились нові подробиці про ґвалтування дівчини окупантами на Запоріжжі, - ЗМІ

Як ми раніше писали, в селі Михайлівка, що в Мелітопольському районі, одинадцять російських загарбників зґвалтували одну дівчину. Про цей випадок розповіли в соцмережі місцеві мешканці.
Сьогодні до редакції місцевого видання «РІА Мелітополь» надійшла нова інформація про те, що дівчина з початку окупації сама добровільно зустрічалась з рашистами.
Також повідомляється, що дівчина працювала на окупантів - за її наведенням вони тероризували та били місцевих мешканців.
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15.06.2022 23:43 Ответить
1. не факт что это правда.
2. больше похоже на вброс типо "все девушки кого насилуют рашисты - сами виноваты и сами им давали".
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16.06.2022 00:10 Ответить
Не виключено Бо коли людина п"яна, то себе не контролює Бабуся розказувала - коли батрачила в Німеччині (ще в 1942 погнали) то після приходу "асвабадителєй" з подругою наварили казан борщу і відвезли на тачці, у бідоні, нашим солдатам А ті напилися, борщ виїли, та до дівчат полізли Бабуся втекла, а подруга - ні Повернулася під ранок вся обідрана, у якомусь ганчірї А потім - повісилася!
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16.06.2022 06:52 Ответить
Где тероборона? Это не крылатые ракеты. Должны быти точки с ДШК или КПВ - и хрен, кто подлетать будет. А если на пикапах это будет, то, вообще - беспроигрышный вариант, менять можно постоянно места, даже наводчики не помогут, сливая инфу.
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15.06.2022 23:43 Ответить
тероборона их и не видела - они над своей территорией с кабрирования захерачили НУРСами и легли на обратный курс. А "ос" в тероборне нет, что бы поставить на дежурство комплекс в Белокопытово или Катериновке в пятистах метрах от границы - они все в армейской ПВО.
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16.06.2022 00:12 Ответить
А НУРСы не летят далеко. Вертолёты стопудово приблизились, чтобы можно было их атаковать с ДШК или КПВ.
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16.06.2022 00:39 Ответить
Самый массовый вариант Ми-24, с подвижной пулемётной установкой УСПУ-24 с пулемётом ЯкБ-12,7. Вертолёт Ми-24В с 4 ПТУР 9М114 Штурм-В и с системой наведения Радуга-Ш принят на вооружение 29 марта 1976 года[6]. В 1986 году принят на вооружение модернизированный вариант с 16 ПТУР Штурм-В. Прицел АСП-17В. Двигатели ТВ3-117В. В составе вооружения появились блоки Б8В20-А с НАР С-8, блоки Б13Л1 с НАР С-13 и АПУ-68УМ3 с тяжёлыми НАР С-24Б. Выпускался в 1976-1986 годах. Построено около 1000 вертолётов.
НАР С-24Б.
Калибр: 240 ммДлина: 2330 ммРазмах оперения: 600 ммМасса ракеты: 235 кгБоевая часть: осколочно-фугаснаяМасса БЧ: 123 кгСкорость полёта: 430 м/сДальность пуска: 2000 мТочность (КВО): 0,3-0,4 % от дальности
Якшо немає РЛС, які знаходяться в робочому режимі, то як оператори ПЗРК можуть завчасно підготуваться до нальоту?
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16.06.2022 07:04 Ответить
твари, горите в аду.
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16.06.2022 00:09 Ответить
Нам потрібно підсилення винищувальної авіації, тоді повітряні патрулі вздовж кордонів швидко "приземлять" ті гвинтокрили!
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16.06.2022 00:49 Ответить
"Великим крадівництвом" треба було менше займаться! Коли треба було залишить при дворі "старого робочого Барбоса", що двір охороняв, "уставшиє ат вайни" вибрали циркову болонку "Зезе" - "патамушта весёлая" и с ней "хоть паржом!"
А зараз всі стали "великими стратигами"!!!
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16.06.2022 07:08 Ответить
дайте жителям пару стингеров и покажите на что нажать и все проблемы кацапелы больше там не будут дебоширить
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16.06.2022 08:19 Ответить
Там "жителі", в основному, старі діди з бабками, а також контрабандисти Села у прикордонні - "вимираючі", тому на одну хату з проживаючими - три-чотири - покинуті Так от: перші стрілять не зможуть, а другі - не будуть Вони ж з прикордоння годуються! Як тільки кацапи довідаються, що "контрабасники" таким зайнялися - відразу їм "кисень перекриють" А воно їм треба? Вони, до того ж, переважно - "ватяні" Та й "лишніх" ПЗРК у нас нема - у асфальті закопані (замість арматури)!
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16.06.2022 08:52 Ответить
Все закрити при нинішній ситуації нереально. Дуже довгий кордон. Поставити там засоби ПВО? Було б добре якби вони були в необхідній кількості та були навчені бійці. Хтось писав роздати ТРО ПЗРК - ніхто без хоча би тижневої спецпідготовки на тренажерах не зможе користуватись ним, да й сумніваюсь що в наявності зараз лишні є.
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16.06.2022 08:34 Ответить
 
 