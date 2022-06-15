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Двое американских добровольцев попали в плен к россиянам под Харьковом, - The Telegraph

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полонені,друк,хюїн

Двое бывших американских военных попали в плен во время боевых действий с российскими агрессорами в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Telegraph.

По словам товарищей, воевавших вместе с ними, они попали в плен во время ожесточенного боя к северо-востоку от Харькова на прошлой неделе.

39-летний Александр Друке и 27-летний Энди Хюин служили добровольцами в подразделении регулярной украинской армии. Считается, что они первые американские военнослужащие, оказавшиеся российскими военнопленными.

Они присоединятся ко все большему количеству западных военнослужащих-добровольцев, захваченных российскими войсками, в том числе трех британцев – Эйдена Аслина, Шона Пиннера и Эндрю Хилла.

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Топ комментарии
+36
за нас американці, британці воюють, а за кацапів Хезбола, Хамас, Ігіл, сирійські раби тощо.
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15.06.2022 23:57
+35
Вони приєднаються до все більшої кількості західних військових-добровольців, захоплених російськими військами, ...

Фу, яке гидотне і кострубате речення.
Українець так не напише.
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16.06.2022 00:13
+25
Оце ********* заверещить.
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15.06.2022 23:53
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Оце ********* заверещить.
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15.06.2022 23:53 Ответить
за нас американці, британці воюють, а за кацапів Хезбола, Хамас, Ігіл, сирійські раби тощо.
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15.06.2022 23:57 Ответить
imenno
v etu kanalizaciju moskovii tolko dermo techet
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16.06.2022 00:01 Ответить
Це погана новина 😕
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16.06.2022 00:03 Ответить
Нічого такого. Це - війна.
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16.06.2022 00:28 Ответить
Прикро що так сталося але це війна, сподіваюсь влада прикладе зусиль щоб звільнити з полону цих людей не забуваючи про інших полонених.
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16.06.2022 00:05 Ответить
Хотілось би побачити американське "своїх не кидаємо" не тільки у фільмах...
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16.06.2022 05:18 Ответить
Не ссы в труссы,хитрожопый паренек ,только волос с головы пленного упадет, месть будет страшной ,не одна 1000 свинособак получат бесплатный билет на концерт кобзДона
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16.06.2022 15:21 Ответить
Зараз вгадаю. "Прєкратітє накачівать Украину оружієм,і тагда мі вам іх вєрньом". Обмін 1до1 малоефективний,тому що ***** начхати на своїх "ванєк". Хіба що якогось кацапського хєнєрала захопити.
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16.06.2022 00:05 Ответить
У него этих генералов тысячи!
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16.06.2022 07:43 Ответить
Да не стесняйся уже,говори 100500
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16.06.2022 15:23 Ответить
Вони приєднаються до все більшої кількості західних військових-добровольців, захоплених російськими військами, ...

Фу, яке гидотне і кострубате речення.
Українець так не напише.
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16.06.2022 00:13 Ответить
А цього писаря у школі мало вчили ...
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16.06.2022 00:51 Ответить
Он в школе не учился.
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16.06.2022 07:45 Ответить
Как пить дать - приговорят к смертной казни. Будут вечно орать - мы воюем против американцев. Но Америка ценит своих граждан как никто другой.
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16.06.2022 00:17 Ответить
Сумніваюсь. В Америці багато кацапських резидентів, дітей, лоббістів...
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16.06.2022 00:28 Ответить
Кацапи відмовились від смертної кари ще в 90 х роках, ввели мараторій на смертну кару щоб прийняли у Раду Європи. Закони поки не поміняли.
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16.06.2022 00:51 Ответить
Так их лугандон приговорит.
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16.06.2022 01:10 Ответить
Засцють, бо томагавки можуть прилетіти по лугандонії, і американці скажуть рашці: "так ви ж тут ні до чого, чи не так?".
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16.06.2022 06:31 Ответить
Коли говориш про кацапню не говори про закони. Кацап про закони згадує тільки тоді коли його б'ють
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16.06.2022 06:39 Ответить
Те ж саме з міжнародним правом.
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16.06.2022 08:51 Ответить
вот ты жук навозник,еще трешься тут
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16.06.2022 15:32 Ответить
Хріново, хоча кацапи як свині верещать про смертну кару, але розуміють що їм дупи без наркоза підривають на Заході за таке, тому вони про це верещать щоб поторгуватися. Три британці і два американці, кацапи будуть за них щось виторговувати. Не забуваємо що інститут заручників і викупу взявся у Заліссі (Володимир Суздальска земля) під владою Золотої Орди.
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16.06.2022 00:49 Ответить
Пишаюся тим хто воює за нас, разом з тим всіх потрібно визволяти як умога щвидше
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16.06.2022 01:11 Ответить
Героям слава!Дуже прикро це чути.
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16.06.2022 05:19 Ответить
Невже і цих ляльковий суд лугандонії наважиться засудити до страти? Дуже сумніваються, бо як казав класик у ***** скоріше ботокс потече... 🙂
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16.06.2022 06:34 Ответить
Приблизительно 60% территории Запорожской области находится под оккупацией. рашисты сейчас набирают добровольцев для борьбы с ЗСУ - уже изъявили желание около 200 "добровольцев" воевать против Украины. И, как же обращаться с ними в случае попадания этих тварей в плен к ЗСУ? Что скажет верх. гл. ком. и сивоха - это же наши люди, понять и простить. Уверен, что именно такие голосовали за опзж, наш край, шария...
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16.06.2022 07:08 Ответить
Взагалі, поводитись, як з усіма військовополоненими, за одним виключенням - після припинення воєнних дій, звичайні полонені, якщо вони не вчинили воєнних злочинів, відправляються на батьківщину, а ці будуть відбувати термін за державну зраду, як мінімум.
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16.06.2022 10:12 Ответить
"We were out on a mission and the whole thing went absolutely crazy, with bad intel"

"Мы были на задании и все превратилось в безумие из-за неверных разведданных" Это бывшие американские морпехи. Пишут что их было 10. Неизвестно скольким удалось уйти. Возможно Байден уже участвует в войне с помощью "ихтамнетов". Это неплохая новость для Украины.
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16.06.2022 07:45 Ответить
Да что за хрень ты несешь ,хитрожопый рашистский паренек?
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16.06.2022 15:35 Ответить
та цэ **** микрофон проглотит от обсуждения
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16.06.2022 07:53 Ответить
Склалось таке враження, що ці бійці, які потрапили в полон, тримались якось особняком і про них згадали їхні командири і товариші лише після закінчення бою. То нафіга було взагалі їх пускати на передній край, якщо немає належного злогодження і взаємовиручки? Це буде научкою на майбутнє: треба всіх таких англомовних хлопців вивести в другу чи третю лінію або передислокувати їх в інтербатальйон.
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16.06.2022 08:30 Ответить
Шановний, *такі враження*свої залиш при собі ,інфи точної не знаєш , аби бла-бла-бла...
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16.06.2022 15:39 Ответить
"Мы были на задании и все превратилось в безумие из-за неверных разведданных" - ну орбитальной и космической разведки и поддержки с космоса у нас нет.Звиняйте хлопці, така у нас паскудна війна.
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16.06.2022 09:44 Ответить
 
 