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Саммиты G7 и НАТО продемонстрируют единство Запада в долгосрочной поддержке Украины, - Джонсон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

джонсон

Саммиты G7 и НАТО продемонстрируют единство Запада в поддержке Украины.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Саммиты G7 и НАТО в конце этого месяца позволят продемонстрировать единство Запада и его решимость поддерживать Украину в долгосрочной перспективе", - написал Джонсон в твиттере.

Он отметил, что в телефонном разговоре в среду вечером с украинским лидером Владимиром Зеленским подтвердил полную поддержку Великобритании до победы Украины.

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Топ комментарии
+9
Джонсонюк бандерівець.
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15.06.2022 23:58
+7
Респект Джонсону!
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16.06.2022 00:08
+5
Дякуємо, пане Джонсон.
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16.06.2022 00:11
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Джонсонюк бандерівець.
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15.06.2022 23:58 Ответить
Респект Джонсону!
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16.06.2022 00:08 Ответить
Дякуємо, пане Джонсон.
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16.06.2022 00:11 Ответить
Враховуючи кількість, і темпи передавання озброєння, все це пусті балачки, в той час коли кожного дня ми втрачаємо сотні найкращих людей.
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16.06.2022 00:11 Ответить
Самі просрали власну обороноздатність,а винен як завжди сусід Джонсон!!!)))
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16.06.2022 00:18 Ответить
Ніхто Джонсона не звинувачує, просто вже зрозуміло, що Захід не хоче поразки кацапні, все інше лицемірство.
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16.06.2022 00:26 Ответить
Захід великий і різномонітний,тому не варто всіх під один грібенець!! Якби захід не допомогав Україна вже булаби на нулі,тому треба щиро дякувати за безцінну допомогу,яка рятує Україну та українців!!!))
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16.06.2022 00:34 Ответить
Andrii Shevchenko

"все це пусті балачки"

Пусті та туповаті дописи у тебе.
Нагадати, що Штати почали нам безоплатно поставляти зброю ще в другій половині грудня 2021, а Британія в січні 2022, а які країни нам поставили найбільший обсяг зброї та фінансової підтримки?
Здогадуєшся, скільки ВЖЕ поставили зброї США та Британія, а що ніяка нормальна країна не тримає на складах великі запаси, непотрібні їм, ******** зброї (бо це великі фінансові витратия, які лягають мертвим вантажем на будь-яку економіку), а для виготовлення зброї та її трансопртування не літаками (бо не все можна і дорого) потрібний час, а ще час потрібен на навчання, а на освоєння ракетних систем не один тиждень?

З твого дописа виходить, що це США та Британія винні в тому, що "ми втрачаємо сотні найкращих людей" (хоча далеко не кожен день прямо сотні), а не паРашка та )(уйло.
Типова совкова психологіяз частковою підміною понять, причин та наслідків та що нам хтось, щось і весь час винин.

"Захід не хоче поразки кацапні, все інше лицемірство."
Вмикай хоть інколи мізки, навіщо в такому випадку вони витратили ВЖЕ десятки млрд. $?

Так що припиняй своє недолуге скиглення та займись чимось іншим, якщо не можеш нічього адекватного написати.
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16.06.2022 08:10 Ответить
Респект та щира подяка !! Спільними зусиллями знищимо московську орду!!))
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16.06.2022 00:14 Ответить
Єдність НАТО тільки в відсутності допомоги нам!
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16.06.2022 00:21 Ответить
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16.06.2022 00:28 Ответить
наш чел,и пивасик опять же любит
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16.06.2022 07:31 Ответить
 
 