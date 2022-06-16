Саммиты G7 и НАТО продемонстрируют единство Запада в долгосрочной поддержке Украины, - Джонсон
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Саммиты G7 и НАТО продемонстрируют единство Запада в поддержке Украины.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Саммиты G7 и НАТО в конце этого месяца позволят продемонстрировать единство Запада и его решимость поддерживать Украину в долгосрочной перспективе", - написал Джонсон в твиттере.
Он отметил, что в телефонном разговоре в среду вечером с украинским лидером Владимиром Зеленским подтвердил полную поддержку Великобритании до победы Украины.
Топ комментарии
+9 5 копійок
показать весь комментарий15.06.2022 23:58
+7 metal35
показать весь комментарий16.06.2022 00:08
+5 Чайка Київ
показать весь комментарий16.06.2022 00:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
"все це пусті балачки"
Пусті та туповаті дописи у тебе.
Нагадати, що Штати почали нам безоплатно поставляти зброю ще в другій половині грудня 2021, а Британія в січні 2022, а які країни нам поставили найбільший обсяг зброї та фінансової підтримки?
Здогадуєшся, скільки ВЖЕ поставили зброї США та Британія, а що ніяка нормальна країна не тримає на складах великі запаси, непотрібні їм, ******** зброї (бо це великі фінансові витратия, які лягають мертвим вантажем на будь-яку економіку), а для виготовлення зброї та її трансопртування не літаками (бо не все можна і дорого) потрібний час, а ще час потрібен на навчання, а на освоєння ракетних систем не один тиждень?
З твого дописа виходить, що це США та Британія винні в тому, що "ми втрачаємо сотні найкращих людей" (хоча далеко не кожен день прямо сотні), а не паРашка та )(уйло.
Типова совкова психологіяз частковою підміною понять, причин та наслідків та що нам хтось, щось і весь час винин.
"Захід не хоче поразки кацапні, все інше лицемірство."
Вмикай хоть інколи мізки, навіщо в такому випадку вони витратили ВЖЕ десятки млрд. $?
Так що припиняй своє недолуге скиглення та займись чимось іншим, якщо не можеш нічього адекватного написати.