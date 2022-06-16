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В ООН изучают факты принудительной депортации украинских детей Донбасса в Россию, - Бачелет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,діти,маріуполь

Управление Верховного комиссара по правам человека изучает сообщения о насильственной депортации детей из детских домов на оккупированных территориях Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ООН.

Такое заявление в среду на заседании Совета по правам человека в Женеве сделала Верховный комиссар по правам человека Мишель Бачелет.

"Мы обеспокоены вероятными планами российских властей разрешить перемещение детей из Украины в семьи в России, что, похоже, не предусматривают шаги по воссоединению семей и не учитывают интересы ребенка", - сказала она, отметив, что УВКПЧ не имеет данных о количестве похищенных детей.

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По данным ЮНИСЕФ, до российского вторжения 24 февраля в детских домах, интернатах и ​​других учреждениях Украины находилось более 91 тысячи детей.

Согласно заявлению ЮНИСЕФ, Россия "может изменить действующее законодательство, чтобы облегчить ускоренное усыновление" сирот из Украины.

На пресс-конференции в Киеве в среду члены комиссии Совета по правам человека, расследующей российские зверства в Украине, заявили, что "на временно оккупированных территориях исчезло значительное количество детей, особенно из детских учреждений".

В то же время, пока трудно установить, куда они были вывезены, отметила одна из трех членов комиссии Жасминка Джумхур.

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..."Ми стурбовані...
Починаючи з 2014го стурбованість таки посилилась.
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16.06.2022 00:01 Ответить
та най хоч щось роблять, аби не мовчали.
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16.06.2022 02:30 Ответить
горите вы в аду,****** вонючие,ненавижу ****...Украина истекает кровью,режут по живому -они изучают..ладно русские, с них спрос какой-они орки,но вы то ,господа в костюмах с кембриджским образованием ...куда катится этот ****** мир??!! прошу прощения за свой французский.
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16.06.2022 00:51 Ответить
що значить "спрос с них какой, они орки", то що, орком назвався, сказав що я такий як я є і маю всіх в сраці і все, жодного покарання і навіть спитати з них за ті злочини не можна? і пан/пані ще питає. куди цей Світ котиться? Туди, куди його котять.
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16.06.2022 02:29 Ответить
ООН може піти за кораблем...курс відомий...
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16.06.2022 05:16 Ответить
Дети вырастут, а ООН все будет изучать. Бесполезная для Украины организация в которую мы платим 1,5 ляма.
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16.06.2022 07:12 Ответить
Оон самая бесполезная организация.
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16.06.2022 07:31 Ответить
та эта оон скок на ся берёт шо сток и не вынесет
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16.06.2022 07:35 Ответить
 
 