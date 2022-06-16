У экс-премьера Крыма во время обыска изъяли археологических сокровищ больше, чем есть в Национальном музее, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
У бывшего нардепа и премьер-министра Крыма Валерия Горбатова изъяты сокровища, превышающие коллекцию Национального музея истории Украины
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Історична правда.
В одном из офисов в центре Киева правоохранительные органы обнаружили большую коллекцию нелегально добытых археологических памятников и других ценностей. Обыск длится уже более суток.
Сейчас известно о 240 акинаках - скифских мечах, византийских мечах, которых вообще нет в украинских музеях. Для сравнения – в Национальном музее истории Украины хранится лишь около 100 таких предметов. В отдельной комнате – монеты античного периода.
Скорее всего, акинаки и другие артефакты найдены "черными копателями" в Крыму. Сохранялись они в плохих условиях, поэтому требуют детального описания, реставрации и перемещения в нормальные условия хранения.
Владельцем коллекции является Валерий Горбатов, председатель Совета министров Автономной Республики Крым в 2001-2002 гг., народный депутат в 1994-2006 гг., член Селянской партии, Народно-демократической партии, "Трудовой Украины", "Возрождение регионов", "Единой Украины" ", СДПУ(О), СПУ, "Нашей Украины" и Партии защитников Отчизны.
Пожалуйста, подождите...
Mожна буде виплатити всі борги країни за останні 3 роки і жодна зелена тварь з них не схудне...
так що. подякуємо таким експрем,єрам. що вберегли і вивезли до києва ці вироби/прикраси...а передадуть до музеїв і все покрадуть та підмянять копіями
Корисні ідіоти хуже орков
Селянської партії,
Народно-демократичної партії,
"Трудової України",
"Відродження регіонів",
"Єдиної України",
СДПУ(О),
СПУ,
"Нашої України" та
Партії захисників Вітчизни.
І накрасти встиг, і побувати в дев'яти партіях!
Зразу видно принципового політика і крєпкого хозяйствєнніка.
А мечі збирав, щоб боронитися від орків.
Бо лох звичайний дивиться лише на обгортку, геть не розтямлюючи суть змісту. В Україні, як і в росії, більшість завжди нехтує гідними та порядними особистостями, весь час обираючи собі найогидніше та найпотворніше з усіх можливих варіантів.
"іду сдати в сбу кацапнею недоспізджне і доспізджнеє мною."
підпис - Валерій Горбатов.
дата - рік 2014.
Но в нас билась кровь цветом ярче рубина…
Твой черед впереди. Участь смертных едина.
Все, что живо сейчас - завтра: пепел и глина.
(с) Омар Хайям
Тут - те саме : з старого дурня користі ніякої - от і "кинули під танки"!
А про колекцію Горбатова через рік забудуть, винесуть,віддадуть,продадуть......