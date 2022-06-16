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Украинское сопротивление на оккупированных территориях срывает планы РФ, - американский Институт исследования войны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Аналитики предполагают, что проукраинские действия на временно оккупированных территориях мешают России в планах аннексии и полномасштабного админконтроля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на американский Институт исследования войны (ISW).

Согласно собранным данным, Институт предполагает, что проукраинские действия, вероятно, будут "продолжать срывать усилия России по консолидации полномасштабного административного контроля над оккупированными территориями и планов аннексии".

Президент США Джо Байден пообещал оказать военную помощь на сумму 1 миллиард долларов, в том числе вооружение береговой обороны, передовые ракетные системы, артиллерию и боеприпасы для поддержки украинских операций.

Члены НАТО объявили, что будут дополнительно продолжать предоставлять Украине тяжелое вооружение и системы большой дальности.

По мнению экспертов ISW, "этот раунд военной помощи будет неоценим для поддержки украинских операций против российских войск на востоке Украины, хотя Украина нуждается в дальнейшей постоянной поддержке".

В то же время, аналитики предполагают, что российские войска могут устраивать атаки "под фальшивым флагом" вокруг Донецка, чтобы сдержать проукраинские настроения.

Эти потенциальные атаки под чужим флагом могут являться ответом на заявления западных чиновников 15 июня об увеличении военной помощи Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты о лечении после ранения: "Не лечат них#я, вообще всем до п#зды ", - перехват ГУР. АУДИО

Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Российские войска приступили к наземному штурму Северодонецка и населенных пунктов вблизи, но по состоянию на 15 июня не взяли полный контроль над городом.
  • Захватчики ведут по большей части неудачные наступательные операции вокруг трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск, пытаясь перерезать украинские наземные линии связи в Лисичанск.
  • Оккупанты продолжили продвижение по трассе Е40 в Славянск и к юго-востоку от Изюма.
  • Продолжаются бои в населенных пунктах вокруг Харькова.
  • Российские войска продолжали укреплять резервные позиции в Запорожской и Херсонской областях, одновременно принимая оборонительные меры для усиления российского присутствия в Черном море.
  • Кремль и самопровозглашенные республики продолжают проводить специальную политику аннексии на оккупированных территориях.
  • Кроме того, по сообщению ISW, российские войска предположительно пытаются усилить свое присутствие в северо-западной части Черного моря. Спутниковые снимки от 14 июня показывают увеличение укреплений и военного оборудования на острове Змеиный.

Смотрите: "Штаба нет. Разбило нах#й. Все полковники, генералы там были", - оккупант рассказывает близким об атаке ВСУ. АУДИО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
"...проукраїнські дії на тимчасово окупованих територіях стають на заваді Росії у планах анексії та повномасштабного адмінконтролю." Некоторые уже на своей шкуре узнали:
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16.06.2022 07:05
+4
Фраза "кремль і самопроголошені республіки" не має права на життя. Це наче москалі, а з ними окрема значуща структура. Які к ****** республіки, та ще й "самопроголошені"?
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16.06.2022 07:21
+1
Нічого не буде. Обамівщина знову всралася протистояти путінізму.
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16.06.2022 07:28
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"...проукраїнські дії на тимчасово окупованих територіях стають на заваді Росії у планах анексії та повномасштабного адмінконтролю." Некоторые уже на своей шкуре узнали:
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16.06.2022 07:05 Ответить
Бла-бла-бла, а на ділі тримайте любі українці 18 гаубиць, але не зараз, а в серпні, і Боже збав вас стріляти по кацапії. Лицемірні козли.
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16.06.2022 07:17 Ответить
Фраза "кремль і самопроголошені республіки" не має права на життя. Це наче москалі, а з ними окрема значуща структура. Які к ****** республіки, та ще й "самопроголошені"?
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16.06.2022 07:21 Ответить
Нужна подготовка танкистов (3 месяца) на Абрамсы и летчиков (пилотов у них) на Ф-16, 15. Это вообще год и объективно год. Это стоит совсем немного и не требует поставок техники. Зато это нанесет очень мощный моральный удар по кацапам и даст настоящий моральный подъем для нас.

Сейчас нужно уже отправлять людей на обучение. Чёткий сигнал дать, что Украина будет иметь мощные ВВС и бронетанковые войска, что с ней стоит считаться, иначе можно потерять свой дворец под Сочи и Чечню за компанию.

Ничего иного в принципе не поможет выиграть войну. Если в самое ближайшее время не будет чётко организовано обучение наших будущих вояк, то стоит перейти в иной режим ведения войны, понимая, что нас просто предали и американцы просто развлекаются, подбадривают (вот этими заявления в том числе). И надо принять меры. Пока что факты против них: США закупают российскую нефть, Германия открытый спонсор противника (как бы казус белли между прочим по международным законам, так много денег отдавать это прямое участие в войне на стороне России).

Срочно нужны видео с тренировок, где сотни наших танкистов хорошо стреляют из Абрамсов. Это нулевой риск для США и прочих трусов из Европы. Ничего не надо даже поставлять, просто дайте подготовленную танковую армию, которой можно в любой момент прислать 6 груженных кораблей с танками и они за 2 суток уже на фронте будут. Сейчас это невозможно, так как нет операторов танков. И они манипулируют этим фактом, отказывая в поставках. Ну так отправьте на обучение, деньги на это есть даже у нас.
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16.06.2022 07:22 Ответить
Нічого не буде. Обамівщина знову всралася протистояти путінізму.
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16.06.2022 07:28 Ответить
"Нужна подготовка танкистов (3 месяца) на Абрамсы и летчиков (пилотов у них) на Ф-16, 15. Это вообще год и объективно год."

Може, для стандартної підготовки американського пілота з нуля й треба рік.
Але для нас, в умовах війни, треба набагато менше. Набагато. Особливо, щодо пілотів з досвідом.
Відповідно й для танків.

Плюс, в тих же таки США, тисячі літаків на консервації. Було б тільки одне - бажання надавати нам допомогу. А не розмови про "новий фінансовий рік "із жовтня". Руки в Адміністрації Президента США розв`язані повністю. Є і закон про "ленд-ліз", є і закон про фінансування на десятки мільярдів.
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16.06.2022 13:03 Ответить
Ставка на партизанську війну, як вони казали Україна стане новим кацапським афганом, а це для нас не предвіщує нічого хорошого, жертви й руїни.
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16.06.2022 08:11 Ответить
Якби зелені шльондра готувалися до оборони, то підготували б та озброїли партизанські групи, дали б їм вибухівку і спротив був би набагато ефективнішим
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16.06.2022 08:37 Ответить
Наше сопротивление срывает планы ЕС по торговле с Рашкой!
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16.06.2022 08:40 Ответить
На думку експертів ISW, "цей раунд військової допомоги буде неоціненною насмішкою ,та знущанням і США І НАТО І ЄС для підтримки українських операцій проти російських військ на сході України,
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16.06.2022 08:47 Ответить
Господи, бережи та допомагай нашим партизанам
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16.06.2022 10:02 Ответить
 
 