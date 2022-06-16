Украинское сопротивление на оккупированных территориях срывает планы РФ, - американский Институт исследования войны
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Аналитики предполагают, что проукраинские действия на временно оккупированных территориях мешают России в планах аннексии и полномасштабного админконтроля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на американский Институт исследования войны (ISW).
Согласно собранным данным, Институт предполагает, что проукраинские действия, вероятно, будут "продолжать срывать усилия России по консолидации полномасштабного административного контроля над оккупированными территориями и планов аннексии".
Президент США Джо Байден пообещал оказать военную помощь на сумму 1 миллиард долларов, в том числе вооружение береговой обороны, передовые ракетные системы, артиллерию и боеприпасы для поддержки украинских операций.
Члены НАТО объявили, что будут дополнительно продолжать предоставлять Украине тяжелое вооружение и системы большой дальности.
По мнению экспертов ISW, "этот раунд военной помощи будет неоценим для поддержки украинских операций против российских войск на востоке Украины, хотя Украина нуждается в дальнейшей постоянной поддержке".
В то же время, аналитики предполагают, что российские войска могут устраивать атаки "под фальшивым флагом" вокруг Донецка, чтобы сдержать проукраинские настроения.
Эти потенциальные атаки под чужим флагом могут являться ответом на заявления западных чиновников 15 июня об увеличении военной помощи Украине.
Ключевые выводы аналитиков ISW:
- Российские войска приступили к наземному штурму Северодонецка и населенных пунктов вблизи, но по состоянию на 15 июня не взяли полный контроль над городом.
- Захватчики ведут по большей части неудачные наступательные операции вокруг трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск, пытаясь перерезать украинские наземные линии связи в Лисичанск.
- Оккупанты продолжили продвижение по трассе Е40 в Славянск и к юго-востоку от Изюма.
- Продолжаются бои в населенных пунктах вокруг Харькова.
- Российские войска продолжали укреплять резервные позиции в Запорожской и Херсонской областях, одновременно принимая оборонительные меры для усиления российского присутствия в Черном море.
- Кремль и самопровозглашенные республики продолжают проводить специальную политику аннексии на оккупированных территориях.
- Кроме того, по сообщению ISW, российские войска предположительно пытаются усилить свое присутствие в северо-западной части Черного моря. Спутниковые снимки от 14 июня показывают увеличение укреплений и военного оборудования на острове Змеиный.
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Сейчас нужно уже отправлять людей на обучение. Чёткий сигнал дать, что Украина будет иметь мощные ВВС и бронетанковые войска, что с ней стоит считаться, иначе можно потерять свой дворец под Сочи и Чечню за компанию.
Ничего иного в принципе не поможет выиграть войну. Если в самое ближайшее время не будет чётко организовано обучение наших будущих вояк, то стоит перейти в иной режим ведения войны, понимая, что нас просто предали и американцы просто развлекаются, подбадривают (вот этими заявления в том числе). И надо принять меры. Пока что факты против них: США закупают российскую нефть, Германия открытый спонсор противника (как бы казус белли между прочим по международным законам, так много денег отдавать это прямое участие в войне на стороне России).
Срочно нужны видео с тренировок, где сотни наших танкистов хорошо стреляют из Абрамсов. Это нулевой риск для США и прочих трусов из Европы. Ничего не надо даже поставлять, просто дайте подготовленную танковую армию, которой можно в любой момент прислать 6 груженных кораблей с танками и они за 2 суток уже на фронте будут. Сейчас это невозможно, так как нет операторов танков. И они манипулируют этим фактом, отказывая в поставках. Ну так отправьте на обучение, деньги на это есть даже у нас.
Може, для стандартної підготовки американського пілота з нуля й треба рік.
Але для нас, в умовах війни, треба набагато менше. Набагато. Особливо, щодо пілотів з досвідом.
Відповідно й для танків.
Плюс, в тих же таки США, тисячі літаків на консервації. Було б тільки одне - бажання надавати нам допомогу. А не розмови про "новий фінансовий рік "із жовтня". Руки в Адміністрації Президента США розв`язані повністю. Є і закон про "ленд-ліз", є і закон про фінансування на десятки мільярдів.