В результате агрессии РФ в Украине 318 детей погибли и более 581 ранены, - Офис генпрокурора

По состоянию на утро 16 июня 2022 почти 900 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 318 детей погибли и более 581 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 297, Харьковской - 170, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 54, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 30, Сумской - 17", - говорится в сообщении.

По данным ювенальных прокуроров, 14 июня в лечебное учреждение доставлен 2-месячный младенец, получивший тяжелые ранения в результате обстрела войсками РФ г. Угледар Донецкой области.

Стало известно, что 15 марта из-за авиационного удара оккупантов по жилым домам в г. Мариуполь погибли две семьи и их пятеро детей.

Также стало известно, что 24 февраля на выезде из села Мартово Чугуевского района Харьковской области мать с 16-летним сыном попали под танковый обстрел, в результате чего ребенок получил осколочное ранение.

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Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2000 учебных заведений. Из них 208 разрушены полностью.