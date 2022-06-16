До 1000 защитников Украины погибают на фронте ежедневно, в среднем – 200-500, - Арахамия

Потери Украины на фронте значительно выросли за последние 2 недели, и теперь составляют в среднем 200-500 человек погибшими ежедневно. Число погибших может доходить до 1000 в день. Раненых гораздо больше.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" и глава делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Аxios.

Он также отметил, что Украина мобилизовала миллион людей и может мобилизовать еще два миллиона. Поэтому у нее есть возможность продолжать биться на Донбассе, но она нуждается в вооружении.

"У нас есть люди, наученные атаковать и контратаковать, но для этого нужно оружие", - сказал Арахамия.

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40 миллиардов долларов, которые США выделили на помощь Украине, по его словам, очень медленно превращаются в фактические поставки оружия. А страны Европы начинают фокусироваться на пополнении собственных запасов оружия, а не вооружении Украины, добавил Арахамия.

Отдельно он подчеркнул, что правительство Германии очень медленно утверждает экспортные лицензии на вооружение Украины, возможно из-за "внутреннего страха" перед РФ.