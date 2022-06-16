До 1000 защитников Украины погибают на фронте ежедневно, в среднем – 200-500, - Арахамия
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Потери Украины на фронте значительно выросли за последние 2 недели, и теперь составляют в среднем 200-500 человек погибшими ежедневно. Число погибших может доходить до 1000 в день. Раненых гораздо больше.
Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" и глава делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Аxios.
Он также отметил, что Украина мобилизовала миллион людей и может мобилизовать еще два миллиона. Поэтому у нее есть возможность продолжать биться на Донбассе, но она нуждается в вооружении.
"У нас есть люди, наученные атаковать и контратаковать, но для этого нужно оружие", - сказал Арахамия.
40 миллиардов долларов, которые США выделили на помощь Украине, по его словам, очень медленно превращаются в фактические поставки оружия. А страны Европы начинают фокусироваться на пополнении собственных запасов оружия, а не вооружении Украины, добавил Арахамия.
Отдельно он подчеркнул, что правительство Германии очень медленно утверждает экспортные лицензии на вооружение Украины, возможно из-за "внутреннего страха" перед РФ.
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А що особливо тішить - скільки "ласкавих" призвіськ ви разом створили для Арахамії. Окрім відверто лайливих:
Агрохімія
Ара (натяк на папугу)
Ара хам
Арахімія
Арахнідія
Арахнофілія
Арахнофобія
Ахламідія
Ахламонія...
Блискуче! Нас не переможе ані зовнішній, ані внутрішній ворог! Так тримати!
І що цікаво, перед відїздом каганщик Подоляк озвучив цифри допомоги.В Рамштайні виявилось брешуть -нічого і нікому вони не говорили, тільки в Твіттері.
Крім всього що АХ напиз...... є один позитивний момент - визнав, що каганщики Єрмаковські засцяли продовжувати переговори з рузге, бо відчули пятим елементом страх. за свої нікчемні шкури. Значний вклад в цю благородну справу є і Цензора.
Если врёт, так сказать, запуская дезу, то кто же это делает вот так, открыто.
А если говорит правду, то он выбрал явно не то время.
Так что убитых и раненых ВСУ примерно полмиллиона.