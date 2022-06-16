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Новости Война в Украине Война
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война (46746) потери (3858) Арахамия (956)

До 1000 защитников Украины погибают на фронте ежедневно, в среднем – 200-500, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Потери Украины на фронте значительно выросли за последние 2 недели, и теперь составляют в среднем 200-500 человек погибшими ежедневно. Число погибших может доходить до 1000 в день. Раненых гораздо больше.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" и глава делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Аxios.

Он также отметил, что Украина мобилизовала миллион людей и может мобилизовать еще два миллиона. Поэтому у нее есть возможность продолжать биться на Донбассе, но она нуждается в вооружении.

"У нас есть люди, наученные атаковать и контратаковать, но для этого нужно оружие", - сказал Арахамия.

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40 миллиардов долларов, которые США выделили на помощь Украине, по его словам, очень медленно превращаются в фактические поставки оружия. А страны Европы начинают фокусироваться на пополнении собственных запасов оружия, а не вооружении Украины, добавил Арахамия.

Отдельно он подчеркнул, что правительство Германии очень медленно утверждает экспортные лицензии на вооружение Украины, возможно из-за "внутреннего страха" перед РФ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
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Зелені підори підводять людей до перемовин
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16.06.2022 08:41
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чучело прокитайско-коломойское вылезло
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16.06.2022 08:41
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16.06.2022 08:44
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Арахноидальный узколобый Зе-шобловец. Нет таких слов презрения, чтоб выразить своё отвращение к нему и этой кодле!
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16.06.2022 23:36 Ответить
Друзі, ви неймовірні! Така міцна відсіч відвертій брехні!
А що особливо тішить - скільки "ласкавих" призвіськ ви разом створили для Арахамії. Окрім відверто лайливих:
Агрохімія
Ара (натяк на папугу)
Ара хам
Арахімія
Арахнідія
Арахнофілія
Арахнофобія
Ахламідія
Ахламонія...
Блискуче! Нас не переможе ані зовнішній, ані внутрішній ворог! Так тримати!
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17.06.2022 04:15 Ответить
Нахера постити тут зелену брехливу хламідія?
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17.06.2022 04:43 Ответить
Когда же эта команда будет отвечать за собственные слова? Сплошные долбоебы и коррупционеры. Их нужно гнать чем быстрее тем лучше для страны, пока они не не продали Украину. Им все равно чем торговать. У них нет поинципов а только неуемное желание пополнить свои карманы
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17.06.2022 04:58 Ответить
У него то Абрамович спасает 400 тыс. украинцев, то 1000 гибнет в день. Проблемы с головой. Умеет же Вова кадры подбирать.
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17.06.2022 07:15 Ответить
сайт Ак, де був АХ (скорочено від Ах ти Х..., або Агрохімія) відпочкувався від Політеко у 2016 році, керувальник від Блумберга, новинатор з Політеки. Брали бабло від Трампа, однак прийшлось повернути. Журналюги принципові -плати, говориш. Оформлення як в УП. А чого АХ поліз в ефір саме в Америці. Цей прохвост є керівником парламентаріїв України у США по допомозі.
І що цікаво, перед відїздом каганщик Подоляк озвучив цифри допомоги.В Рамштайні виявилось брешуть -нічого і нікому вони не говорили, тільки в Твіттері.
Крім всього що АХ напиз...... є один позитивний момент - визнав, що каганщики Єрмаковські засцяли продовжувати переговори з рузге, бо відчули пятим елементом страх. за свої нікчемні шкури. Значний вклад в цю благородну справу є і Цензора.
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17.06.2022 07:33 Ответить
Самое интересное, что он либо врёт, либо говорит правду.
Если врёт, так сказать, запуская дезу, то кто же это делает вот так, открыто.
А если говорит правду, то он выбрал явно не то время.
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17.06.2022 08:21 Ответить
Оценка от Арахамии про потери ВСУ 1 тыс. в день убитыми только на Донбассе скорее всего занижена в 3-5 раз. По его же словам мобилизованы 1 млн украинцев, даже если всего 50% постановлены на фронт - это 500 тыс., плюс примерно 350 тыс. было на начало войны. Но где все эти 850 тыс. героев? Скорее всего выбиты на две трети и на фронте примерно всё также 300-350 тыс. способных воевать. Поэтому и контратаки не удаются.
Так что убитых и раненых ВСУ примерно полмиллиона.
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18.06.2022 13:47 Ответить
И чем ты отличаешься от Агрохимии? Тот же недостаток ума и степень идиотизма...
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20.06.2022 07:48 Ответить
Ото ,курва,мотиватор.Звідки воно взагалі вилізло?За я кі заслуги ?Може якось довіру заслужив?Хтось до війни чув про цей вєщальник?
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23.06.2022 00:14 Ответить
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