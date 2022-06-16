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Партнеры и дальше будут поддерживать Украину, - Резников рассказал об итогах третьей встречи в формате "Рамштайн"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков,рамштайн

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал об итогах третьей встречи в формате "Раммштайн".

Об этом Резников сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Украина продолжит борьбу за свободу и независимость;

наши партнеры и дальше будут поддерживать Украину;
НАТО имеет самое большое единство в своей истории;
Украина победит", – написал он.

Министр напомнил, что Грузия, Молдова и Эквадор "присоединились к клубу".

По итогам встречи, Украине предоставят большее вооружения.

В частности, речь идет о 155-мм пушках, HIMARS, Harpoons и т.д. от США.

А также – вертолеты от Словакии; артиллерия от Канады, Польши и Нидерландов; РСЗО от Германии.

"…и еще кое-что", - добавил Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карфаген будет уничтожен, нас никто не остановит, - Резников после встречи с генсеком НАТО Столтенбергом
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Висновок із цього Рамшайну дуже простий - влада терміново повинна впроваджувати у життя ідею військового союзу УПА (Україна, Польща, "Англія").
На іншу Європу не має сенсу сподіватися, а у США позиція завжди хитається.
І це має наслідки. Подивіться на Ху.ла на 9 травня, яке воно зашугане сиділо на трибуні та виправдовувалося, а через місяць вже порівнює себе із Петром 1. Після цього Рамштайну Ху.ло ким себе проголосить? Чингісханом???
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16.06.2022 09:22 Ответить
В обмін на 200 ******** танків від Німеччини Греція передала Україні зброю із старих запасів
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16.06.2022 09:24 Ответить
за цими зустрічами міністру не вистачає часу забезпечити передову бронєжилєтами...
такий насичений графік
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16.06.2022 09:54 Ответить
 
 