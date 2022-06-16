Партнеры и дальше будут поддерживать Украину, - Резников рассказал об итогах третьей встречи в формате "Рамштайн"

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал об итогах третьей встречи в формате "Раммштайн".

Об этом Резников сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Украина продолжит борьбу за свободу и независимость;

наши партнеры и дальше будут поддерживать Украину;

НАТО имеет самое большое единство в своей истории;

Украина победит", – написал он.

Министр напомнил, что Грузия, Молдова и Эквадор "присоединились к клубу".

По итогам встречи, Украине предоставят большее вооружения.

В частности, речь идет о 155-мм пушках, HIMARS, Harpoons и т.д. от США.

А также – вертолеты от Словакии; артиллерия от Канады, Польши и Нидерландов; РСЗО от Германии.

"…и еще кое-что", - добавил Резников.

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